下半期の運気を占う！電話占い「uraraca（ウララカ）」、最大5,000ptがもらえる「夏越の大祓 ご購入キャンペーン」を6月23日（火）より開催！

and factory株式会社

and factory株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：青木倫治、以下and factory）は、占いサービス「uraraca（ウララカ）」において、半年の節目に心身を清める神事「夏越しの大祓（なごしのおおはらえ）」に合わせ、前払いにてポイントご購入いただいた金額に応じて最大5,000ポイントを進呈する特別な「夏越しの大祓 ご購入キャンペーン」を開始したことをお知らせいたします。

「夏越しの大祓（なごしのおおはらえ）」とは、1年の折返し地点である6月の最終日に、この半年間を無事に過ごせたことに感謝するとともに、心身の穢（けが）れや罪、過ちを祓い清める日本の伝統的な神事です。

「uraraca」では、これまでの半年間の自分を見つめ直し、これからの下半期をより良い気持ちで幸運とともに迎えられるよう、皆様の新たな一歩と運気アップを応援する特別なキャンペーンをご用意いたしました。

■キャンペーン概要・内容

前払いにてポイントご購入いただいた方を対象に、金額に応じて最大5,000ポイントを進呈いたします。

⚫︎ キャンペーン期間： 2026年6月23日（火）～ 6月30日（火）

⚫︎ ポイント付与日： 2026年7月10日（金）以降を予定

⚫︎ 対象条件： 期間中に本キャンペーンページよりエントリーの上、1,000円以上の前払いでのポイントをご購入いただき、ポイント付与時までに必ずご精算（未清算分の解消）を完了されている方

【前払いでのポイントご購入額とプレゼントポイント詳細】

⚫︎ 10,000円以上のポイントご購入 ⇒ 購入金額相当分のポイント+5,000pt

⚫︎ 6,000円～9,999円のポイントご購入 ⇒ 購入金額相当分のポイント+3,000pt

⚫︎ 3,000円～5,999円のポイントご購入 ⇒ 購入金額相当分のポイント+1,500pt

⚫︎ 1,000円～2,999円のポイントご購入 ⇒ 購入金額相当分のポイント+500pt

《電話占い「uraraca（ウララカ）」について》

時間や場所に囚われず、お好きなタイミングに電話一つで占い師と繋がれる、安心と信頼の上場企業が運営する電話占いサービスです。

占い師の採用率はわずか5％以下で、実績・経験豊富な厳選された占い師のみが所属しています。

恋愛・片思い・仕事・金運・ペット・状況改善など、お客様が叶えたい願いや解決したいお悩みを、業界屈指の実力派占い師が解決に導くお手伝いをいたします。

⚫︎ 価格：1分300円～

電話占い「uraraca」はこちら :https://uraraca-web.jp/?adv_id=pr_202606

《and factoryについて》

and factoryは「日常に＆を届ける」こと、つまり人々の生活を豊かにするサービスを提供することをミッションとしており、エンターテイメントに留まらない様々な領域で事業可能性に真摯に向き合っています。

【会社概要】

and factory株式会社（https://andfactory.co.jp/）

代表者：代表取締役社長 青木倫治

所在地：〒153-0042

東京都目黒区青葉台3-6-28 住友不動産青葉台タワー9F

設立：2014年9月16日

資本金：70百万円 （2026年1月末現在）

従業員数：128名（2025年8月末現在）

証券コード：7035