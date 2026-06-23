Teledyne FLIR社、高精細な対象認識とSWaP最適化を両立する8µm・SXGA非冷却赤外線カメラモジュール「Boson SX8」を発表

コーンズテクノロジー株式会社

コーンズテクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西岡和彦）が国内代理店を務めるTeledyne FLIR社（テレダインフリアー）は、SXGA解像度とSWaP最適化を両立した8µm非冷却長波長赤外線（LWIR）カメラモジュール「Boson(R) SX8」を発表しました。

Boson SX8は、8µmのピクセルピッチとSXGA解像度を組み合わせた、ITARフリー・NDAA準拠の非冷却長波長赤外線（LWIR）カメラモジュールとして世界初の量産製品です。コーンズテクノロジーは、Boson SX8の日本国内での販売と量産採用を見据えた技術サポートも提供する予定です。

VGA比4倍の画素数で、遠距離や小型の対象をより詳細に把握

Boson SX8は、SXGA（1280×1024）の高解像度センサを搭載しています。一般的な非冷却VGA（640×512）赤外線カメラモジュールと比較して4倍の画素数を備えており、遠距離や小型の対象を、より多くの画素で捉えられます。

これにより、対象の輪郭や形状を確認しやすくなるほか、画像処理や物体認識に利用できる画像情報も増加します。広い監視範囲を確保しながら細部を確認したい用途や、遠方の対象を検知・認識する監視システムなどに適しています。

8µmピクセルにより、高解像度センサをコンパクトに実装

一般的に、センサの画素数を増やすとセンサや光学系が大型化しやすくなります。Boson SX8では、標準的な12µmピクセルよりも微細な8µmピクセルを採用し、画素を高密度に配置しています。同じ画素数で比較した場合、1画素あたりの間隔が小さいほど、センサの受光部全体を小さくできます。Boson SX8は、この8µmピクセルによって、SXGAの高解像度を従来の量産型VGAモジュールと同等クラスのコンパクトなパッケージに収めています。

高解像度化と小型化を両立することで、搭載スペースや重量、消費電力に制約のある無人航空機や携帯型機器への組み込みにも対応します。

Boson SX8 ( 左：24° (HFOV) 24 mm、中央：50° (HFOV) 12 mm、右： 32° (HFOV) 18 mm)

高解像度、SWaP、量産性を両立する4つの特長

Boson SX8は、熱画像性能だけでなく、機器への組み込みと量産採用を見据えて設計されています。

- SXGA（1280×1024）解像度VGA比4倍の画素数により、遠距離や小型の対象をより詳細に捉えます。- 8µmピクセルピッチ画素を高密度に配置することで、高解像度センサの小型化に寄与します。- SWaPの最適化高解像度の熱画像性能と、サイズ・重量・消費電力の最適化を両立しています。- ITARフリー・NDAA準拠・量産対応ITAR規制対象外でNDAAに準拠し、米国内で量産されます。開発段階から本格的な量産まで移行しやすく、監視・防衛分野における調達要件やサプライチェーンへの要求にも対応します。

また、Teledyne FLIR社のインテリジェント組み込みソフトウェア製品「Prism(TM)」との統合にも対応し、画像処理やAI機能を組み込んだシステム開発を支援します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BNuJFSftISc ]

「SWaPや供給信頼性を損なわず、状況認識と有効距離を向上」―Teledyne FLIR社プレジデント

Teledyne FLIR社のプレジデントであるPaul Claytonは、次のように述べています。

「標準的な12µmのLWIRピクセルフォーマットと比較して画素面積を55％縮小したBoson SX8は、サーマルイメージングに大きな変化をもたらします。先進的な8µmピクセルアーキテクチャとSXGAの熱画像解像度を量産規模で組み合わせることで、SWaPやサプライチェーンへの信頼性を損なうことなく、より高度な状況認識と長い有効距離をお客様に提供します」

監視・防衛システムに求められる遠距離性能と搭載性に対応

監視・防衛分野では、対象の存在を遠方から検知するだけでなく、その輪郭や形状、周辺状況を確認できる画像情報が求められます。一方、無人航空機やハンドヘルド機器では、搭載できるカメラのサイズ、重量、消費電力に厳しい制約があります。Boson SX8は、SXGAの高解像度とSWaPの最適化により、こうした要求への対応を支援します。主な用途として、以下が想定されています。

- 無人航空機システム（UAS）および対UASシステム- 境界、重要施設、沿岸などの監視- 情報・監視・偵察（ISR）システム- シーカーおよび照準・視覚補助システム- ハンドヘルド型の監視・観測機器

従来、高い遠距離性能が必要な用途では、大型で重量や消費電力も大きい冷却型中波長赤外線（MWIR）システムが使用される場合がありました。Boson SX8は、非冷却LWIR方式の小型性や運用性を維持しながら、高精細な熱画像を提供します。

5倍連続ズームが一体化された「Boson SX8-CZ 15-75」も展開

Boson SX8には、用途や必要な画角に応じて選択できる複数の固定焦点レンズが用意されます。関連モデルの「Boson SX8-CZ 15-75」は、Boson SX8に焦点距離15～75mmの5倍連続ズームレンズを一体化したモデルです。広い範囲から対象を探索し、ズームによって詳細を確認する遠距離監視に対応します。

カメラモジュールとレンズは、単一の光学システムとして設計・校正されています。ズーム操作中もフォーカスを維持するフォーカススルーズーム、温度勾配補償、工場での光軸調整により、光学性能を最適化しています。カメラとズームレンズを個別に選定・調整する負担を軽減するとともに、単一メーカーによる保証によって、組み込みリスクの低減と市場投入までの期間短縮に貢献します。

Boson SX8 CZ, 15-75 mm

Bosonシリーズの組み込み実績を生かし、国内開発を支援

コーンズテクノロジーは、Bosonシリーズをはじめとする多数のTeledyne FLIR社製OEM赤外線カメラモジュールについて、国内での技術サポートや機器への組み込み支援を行ってきました。これまでに蓄積した製品知識と組み込み実績を生かし、Boson SX8についても、製品・レンズの選定、仕様確認、評価、機器への組み込みから量産移行まで、国内の開発者・技術者を支援する予定です。

海外メーカー製の赤外線カメラモジュールを供給するだけでなく、国内の技術窓口として、開発から量産まで継続して支援できることがコーンズテクノロジーの強みです。

製品ページはこちら :https://cornestech.co.jp/product/uncategorized/49776?utm_source=PRTimes&utm_medium=PRTimes&utm_campaign=20260624_BosonSX8_release

Teledyne FLIR社について

テレダインフリアー(Teledyne FLIR)社(旧FLIR Systems)は先進的な赤外線技術を活用し、サーマル・サーモグラフィを始めとする赤外線カメラモジュールやガス検知カメラ、音響カメラといった幅広い分野で製品を製造する企業です。コンパクトで軽量なデバイスから革新的なセンシングソリューションおよびイメージングシステムまで幅広いラインナップで、産業・国防・航空宇宙・セキュリティ・環境モニタリングなど、多岐にわたる市場で活用されています。コーンズテクノロジーはTeledyne FLIR社の代理店として、国内のお客様に量産製品への組込みも含め、製品の販売、サポート、技術サービスを提供しています。

コーンズテクノロジー株式会社について（https://cornestech.co.jp/(https://cornestech.co.jp/?utm_source=PRTimes&utm_medium=PRTimes&utm_campaign=20260624_BosonSX8_release)）

コーンズテクノロジーは、長年にわたり日本と諸外国との貿易発展に寄与してきたコーンズグループの一員で、日本産業界のニーズに合った新製品や新技術のプロモーション・マーケティングおよび販売を行う技術専門商社です。世界中のパートナーと密に連携して、迅速かつフレキシブルに世界最高レベルのご提案を提供します。

問い合わせ先

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電子機器部 センサーチーム

Tel：03-5427-7564

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