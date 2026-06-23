【無料ウェビナー】「何から始めればいい？」から卒業！成果につながるSEOデータ分析・Webサイト改善術ウェビナー

株式会社オロパス

SEO/LLMOツール「パスカル」の開発・提供を行う株式会社オロパスは、2026年6月30日（火）に、新任のWeb担当者や急にSEOを任されたひとりマーケターを対象とした無料ウェビナー『「何から始めればいい？」から卒業！成果につながるSEOデータ分析・超入門 ～迷わないWebサイト改善術～』を開催いたします。

ウェビナー概要

詳細を見る :https://www.pascaljp.com/blog/?p=15215

昨今、未経験のままWeb・SEO担当者に指名されるケースが増加しています。

しかし、Googleアナリティクス（GA4）やサーチコンソールなどの分析ツールを導入したものの、「数字の羅列を見るだけで、次に何をすべきか分からない」と悩む担当者は少なくありません。

本ウェビナーでは、かつて未経験からSEO担当となり数々の課題を乗り越えてきた元・EC運営担当者が登壇。

特別なスキルがなくても明日から現場で実践できる具体的な実践手順を丁寧にお伝えします。

さらに、通常であれば膨大な時間がかかるこの競合分析を、わずか30秒で終わらせてしまう効率化の裏ワザ（SEOツール『パスカル』の活用法）もあわせてご紹介。

「限られた時間で成果を出したい」と奮闘するひとりマーケターや新任担当者の不安に寄り添い、実務目線の30分間に凝縮してお届けします。

登壇者情報

株式会社オロパス

マーケティング部

前田 玲奈

前職ではECサイトの運営に従事し、集客・売上向上に向けたマーケティング業務を担当。

マーケターとしてリスティング広告運用およびSEOを担当し、競争の激しいビッグワードにおいて順位が10位まで下落したキーワードを約半年で1位へ回復させるなど、実務での改善経験を持つ。

現在は株式会社オロパスにてパスカルのマーケティング部に携わり、ウェビナー企画を主に担当し、企業のSEO課題に寄り添った情報発信を行っている。

こんな方におすすめ

- 急にSEOやWebサイトの運営を任され、何から手をつければいいか迷っている方- GA4やサーチコンソールの画面を見ても、数字ばかりで「次に何をすればいいか」分からない方- 記事を「書きっぱなし」にしてしまい、リライトの具体的なやり方が分からない方- 他の業務が忙しく、SEOのデータ分析や競合調査にまとまった時間が取れない方- 上司からSEOの成果を聞かれて頭を抱えている方

ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75553/table/126_1_ac349e9536d887aca334dd0249bf5631.jpg?v=202606231052 ]

詳細を見る :https://www.pascaljp.com/blog/?p=15215

SEOツール『パスカル』について

「パスカル」は、誰でも一定の定量数値をもとに、高品質なSEO、GEO(LLMO)対策が行えるツールです。

内部対策・外部対策・競合分析など、SEOの基本機能はもちろんのこと、キーワード選定や新規記事作成・既存記事のリライト支援からAI時代に必須なAI引用対策機能まで、日々のSEO、GEO(LLMO)業務を効率化するための機能を幅広く備えています。



製品版と同じ全機能が使える4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。

WEB制作会社を始め一般事業会社など、これまで2,800社以上にご導入いただいており、SEOの効果は、アンケートで「85％以上」の方が実感されています。

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https://www.pascaljp.com/form/freetrial.html

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