TBSラジオ、AIで音声CMを生成する新機能をローンチ。イメージの即具現化で広告出稿の検討をサポート

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオは、広告出稿の検討初期段階で音声のデモCMを制作し、イメージを掴むことができるAIツール「デモCMジェネレーター」機能をローンチします。本ツールは、広告主や広告代理店向けの会員登録制ビジネスサイト「TBSラジオプロモーションガイド」内で本日より提供されます。

近年、ラジオやPodcastを活用した広告施策の問い合わせが増加している一方で、「音声広告素材を作ったことがない」「制作ノウハウやクリエイティブのイメージが掴めない」といった声が多く寄せられていました。「デモCMジェネレーター」は、こうした音声広告出稿へのハードルを下げ、より多くの広告主・広告代理店の皆様に検討して頂きたいという狙いがあります。

企業名や商品名を入力して、ナレーターの声や雰囲気、BGMのトーンを選択することで、20秒のデモCM音源が生成されます。生成された音源は、無料の会員登録を行うことで確認できます。デモCM素材の作成は月間20本まで無償で、社内上申やクライアントへの提案に活用できます。

また、作成したCMを実際の広告出稿に活用したい場合は、社内の広告審査やトーンの微調整等を経て、有償で対応可能です。音声広告制作のノウハウがない企業の検討をサポートします。

※広告主または広告代理店の方向けのサービスとなるため、競合調査目的のご利用、個人ドメインのメールアドレス等、目的外の登録・ご利用はご遠慮頂いております。

「TBSラジオプロモーションガイド」について

広告主や広告代理店がTBSラジオやTBS Podcastでの広告を 活用する際に役立つ公式の媒体資料および営業ポータルサイトです。はじめてラジオ広告を検討する人向けに、広告効果、出稿までの流れ、料金体系、事例などを総合的に案内しています。

URL： https://tbsrsales.jp/(https://tbsrsales.jp/)