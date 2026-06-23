富士市で「夏休み作戦会議」開催

こどものごはん

偏食カウンセラーの竹田裕子（静岡県富士市）は、夏休みに不安や負担を感じる保護者を対象にした「夏休み作戦会議」を開催します。夏休みは、学校がないことで生活リズムが崩れやすく、保護者が子どもの学習や食事を担う時間も増えるため、大きな負担を感じやすい時期です。



そして、この保護者への負担は各データにも表れています。小学館『HugKum』の調査では、71.4％の保護者が「子どもが夏休みだと正直親は疲れる」と回答しています。また、クックパッドの調査では79％の保護者が夏休み中の料理負担の増加を感じており、特に昼食づくりが大きな負担となっている様子がわかります。

実際にこうした悩みは、相談現場でも見られます。 偏食相談を受ける中でも、夏休み前になると「毎日の昼ご飯が負担」「何を食べさせたらいいかわからない」といった声を耳にする機会が増えます。また、SNSで保護者の声を聞く中では、昼ご飯に加えて宿題や自由研究など、夏休み特有の悩みを抱える方も少なくありません。しかしその一方で、宿題や食事に関する困りごとは、単なる「やる気の問題」や「わがまま」ではなく、お子さんの特性や興味関心、家庭の状況が関係していることも少なくありません。



お子さんの好きなことや興味関心から、お子さんに合った学び方を見つけることで、「学ぶ意欲」が引き出される場合もあります。 そこで今回、夏休み前から準備を行い、親子が少しでも穏やかに夏休みを過ごせるよう「夏休み作戦会議」を企画しました。

【イベント申込ページ】https://www.reservestock.jp/page/event_calendar/55248(https://www.reservestock.jp/page/event_calendar/55248)

夏休み作戦会議とは？

夏休みに向けて、

・宿題への取り組み方

・自由研究のテーマ探し

・昼ご飯の準備

・生活リズム

・親子関係

・その他夏休み中の困りごと

などを一緒に整理し、ご家庭に合った方法を考える相談会です。

竹田氏は管理栄養士として2,500件以上の相談に携わるほか、大学での教育・研究活動にも従事してきました。また、自身も小学6年生で不登校を経験しました。学校に通うことだけが学びではなく、その子に合った学び方を見つけることの大切さを実感してきました。

こうした経験をもとに、「できないことを責めるのではなく、その子に合った学び方や関わり方を見つける」という視点から、夏休みの困りごとについてもサポートを行います。

今から夏休みが憂鬱なママへ

【開催概要】

【オンライン開催】

夏休み作戦会議（オンライン）

日時：2026年7月13日（月）10:00～11:00

定員：3名

参加費：無料

開催方法：Zoom

【富士市リアル開催】

富士市内にて、お子さんと一緒に参加できる「夏休み作戦会議」を開催予定です。

宿題や自由研究、昼ご飯の悩みなどを気軽に相談できるお話会です。

親子参加型のため、「お子さんの困ったことを直すためにどうしたらいいですか？」という質問会ではなく、お子さんに合った学び方や関わり方を一緒に考えていきます。

日時：2026年7月30日（木）10:30～11:30

対象：小学生のお子さんと保護者の方

定員：3組

参加費：無料

会場：創造空間『エソラ』（静岡県富士市中里2591-10）

【イベント申込ページ】https://www.reservestock.jp/page/event_calendar/55248

主催者プロフィール



竹田裕子（たけだ・ゆうこ）

偏食カウンセラー／管理栄養士

静岡県立大学大学院博士後期課程修了。



発達特性や感覚特性に着目した偏食相談を中心に、これまで管理栄養士として栄養相談など2,500件以上の相談に対応。現在は偏食だけでなく、「宿題をやらない」「勉強が苦手」「行き渋り」など、子どもの“できない”に悩む保護者に向けて、子どもの特性を活かした関わり方や学び方について発信している。



【問い合わせ先】

こどものごはん（代表：竹田裕子）

メール：kodomonogohane@gmail.com

Instagram：@hensyoku_hakase

公式LINE：https://lin.ee/8VlkUkA