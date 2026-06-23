「FanGrowth（ファングロース）」、サービス開始4周年を記念した特設ページ公開・記念イベントを開催

エキサイトホールディングス株式会社

エキサイト株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：西條 晋一）が提供する誰でも売上につながるウェビナーを再現性高く実施できる「FanGrowth(ファングロース)」は2026年7月27日にサービス4周年を迎えます。

これを記念し、日頃よりご利用いただいているお客様・コミュニティ会員の皆様への感謝を込めたオフラインイベント「FanGrowth 4th Anniversary Party」を2026年8月6日（木）に開催します。

今年のテーマは「4年間の航海は、まだ途中だ。─マーケターと進む、次の航路へ」。

3周年では「ウェビナーシティ」をコンセプトに、マーケターが集い学び合える街を皆様と一緒に作り上げました。4周年は、その街を飛び出し、ともに次の海へ出航する節目として位置づけています。

4周年特設ページ：https://s.fangrowth.jp/events/4th/(https://s.fangrowth.jp/events/4th/)

■ 数字で見るFanGrowth 4年のあゆみ

＜ウェビナー配信の実施数および累計視聴者数＞

ウェビナー配信実施数は3,500本以上、累計視聴者数は65,000人を超えました。2022年のサービス提供開始当時、「一部の企業が人脈を頼りに実施する施策」だったウェビナーは、BtoBマーケティングの標準施策として定着しつつあります。

そしてこの変化の中心に、FanGrowthがありました。5年目はAIの活用はもちろんのこと、引き続き機能・サポートの拡充に取り組んでまいります。

<共催マッチングコミュニティ登録社数が2,000社突破>

共催マッチングコミュニティの登録社数が、2,000社を突破しました。3周年時点では1,500社、そして4周年を迎えた今年、2,000社の大台を超えました。

共催マッチング成立件数も累計6,000件を超え、毎月200件以上の「一緒にウェビナーをやろう」という出会いがこのコミュニティから生まれています。

■ FanGrowth 事業部長 大熊よりみなさまへご挨拶

4年前、私たちはまだ海図のない航路へと船を出しました。

ウェビナーという手法は当時、一部の先進的な企業が試みる挑戦にすぎませんでした。それが今や、FanGrowthのコミュニティは2,000社を超える規模にまで広がっています。

この4年で、ウェビナーはBtoBマーケティングの当たり前の選択肢として定着し、業界の景色そのものを変えつつあります。単なる集客手段を超え、企業が顧客と出会い、関係を深め、商談へとつなげる重要な場へと進化しました。



その変化の真ん中に、皆様とともに歩んでこられたことを、心から誇りに思います。ここまで進んでこられたのは、同じ方向を目指して伴走してくださった皆様お一人おひとりのおかげです。

5年目からも、FanGrowthは挑戦を止めず、まだ見ぬ次の海へと進んでまいります。引き続きのご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

▪️「FanGrowth」について

「FanGrowth」は、「どんな企業でも『売上に繋がる』ウェビナーが開催できる」をミッションに掲げ、プロダクト × BPOを提供しています。

2022年のリリース以来、ウェビナーの企画から実行、ライブ・アーカイブ・オンデマンド配信、分析、コンテンツの二次利用まで、ウェビナーに関するあらゆるタスクをツール一つで完結できるSaaS「FanGrowth」と、ウェビナー戦略から伴走支援を行う「FanGrowth BPO」、会員制動画メディアを構築する「FanGrowth Studio」を提供しています。

国内最大級の共催ウェビナーパートナーマッチングコミュニティは2,000社以上の企業に利用されており、SalesforceやHubSpotといったCRM/SFAとの連携、AIを活用した企画作成や二次利用コンテンツの作成、ウェビナー施策自体のアナリティクス機能、ライブ・アーカイブ・オンデマンド配信機能など、日々アップデートを続けています。

サービスページ：https://www.fangrowth.biz/(https://www.fangrowth.biz/)

■エキサイト株式会社について

所在地 ：東京都港区麻布台1丁目3-1麻布台ヒルズ森JPタワー27F

設立 ：1997年8月

代表者 ：代表取締役社長 西條 晋一

事業内容 ：メディカル事業、プラットフォーム事業、ブロードバンド事業、SaaS・DX事業

会社HP ：https://info.excite.co.jp

採用情報 ：https://www.wantedly.com/companies/excite/projects