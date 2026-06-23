九州出身の川口春奈さんが「はまかー！」と長崎弁を披露！友人とお揃いの“九州(ハート)！”Tシャツを着て“うまかねた”を堪能！～6月23日（火）から新TVCMを放映～

株式会社ゼンショーホールディングス 株式会社はま寿司（代表取締役社長：南 哲史 本社：東京都港区）が展開する寿司チェーン「はま寿司」は、6月23日（火）よりブランドアンバサダーを務める川口春奈さんを起用した新TVCM「九州うまかねた祭り はまい！」篇を全国にてオンエアします。

とにかくお寿司が大好きで、高校時代の気の置けない友人とはま寿司でよく食事をする川口さん。新TVCMでは、「はま寿司の九州うまかねた祭り」の魅力を九州（長崎県）出身の川口さんが長崎弁で訴求します。

“九州(ハート)！”と描かれたお揃いのTシャツを着て友人とはま寿司を訪れた川口さん。「さて…(ハート)」と気合十分に「九州産 生さば100円（税込110円）」や「九州産 あじのたたき大葉つつみ100円（税込110円）」、「鹿児島県産 炭焼き鰹たたき160円（税込176円）」を注文します。「お手並み拝見ばい…」と「九州産 生さば」を堪能すると、川口さんの脳裏には、水揚げされた活き活きとしたサバの姿がフラッシュバック。思わず友人と顔を見合わせ「こりゃ…はまかー！」と声を揃えます。お揃いのTシャツで九州の“うまかねた”を楽しむ川口さんの表情にもご注目ください。

CMのナレーションは今回も、ご注文タッチパネルや店内放送の音声をご担当いただいている声優 花江夏樹さんです。

また、フェア開催を記念して、Xのはま寿司公式アカウント（@hamasushi_jp(https://twitter.com/hamasushi_jp?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)）にて、3,000円分のお食事ご優待券が合計80名様に当たるキャンペーンも実施します。奮ってご参加ください！

■新CM概要

タイトル ：「九州うまかねた祭り はまい！」篇 （15秒）

放送開始 ：2026年6月23日（火）

放映エリア ：全国

出演 ：川口春奈さん、眞嶋優さん、ごりちゃんさん

ナレーション：花江夏樹さん

TVCM動画はこちらからご覧いただけます。

はま寿司公式WEBサイト：https://www.hama-sushi.co.jp/cm/

■「九州うまかねた祭り はまい！」篇（15秒）ストーリーボード

※本ストーリーボードからのカット抜粋使用はご遠慮ください。

■出演者プロフィール

川口 春奈（カワグチ ハルナ）

生年月日：1995年2月10 日

出 身：長崎県

「東京DOGS」（2009年）で女優デビュー後、「麒麟がくる」（2020年）、「ちむどんどん」（2022年）、「silent」（2022年）、「極主夫道 ザ・シネマ」（2022年）、「マイ・エレメント」（2023年）、「9ボーダー」（2024年）、「アンサンブル」（2025年）、「スキャンダルイブ」（2025年）など多数のドラマ・映画へ出演。また、2026年10月公開の映画「ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記」にて主演を務める。「第67回 輝く！日本レコード大賞」の司会を担当し、YouTubeチャンネル「はーちゃんねる」の配信も行うなど幅広く活躍。

■ナレータープロフィール

花江 夏樹（ハナエ ナツキ）

生年月日：1991年6月26日

出 身：神奈川県

代表作は「鬼滅の刃」（竈門炭治郎）、「東京喰種 トーキョーグール」（金木研）、「オッドタクシー」（小戸川）、「四月は君の嘘」（有馬公生）、「ラブオールプレー」（水嶋亮）、「NieR:Automata」(9S)、「ロマンティック・キラー」(小金井聖)、「アンデッドアンラック」（シェン）、「ブルーロック」（二子一揮）、「ダンダダン」（オカルン）、「SAKAMOTO DAYS」（南雲）、「チェンソーマン レゼ篇」（サメの魔人）など多数。また、2026年4月から放送のアニメ「とんがり帽子のアトリエ」のキーフリー役を務める。第14回声優アワード主演男優賞を受賞。

■「はま寿司の九州うまかねた祭り」

「九州産 生さば」や「九州産 あじのたたき大葉つつみ」などの九州の“うまかねた”を販売します。

〈販売期間〉6月23日（火）～ 7月13日（月）

〈販売店舗〉全675店舗（6月23日時点）

※ なくなり次第終了です。 ※ 一部店舗は価格が異なります。

※ 商品によってはお持ち帰りができません。

〈Xキャンペーン〉

Xのはま寿司公式アカウント（@hamasushi_jp(https://twitter.com/hamasushi_jp?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)）にて、3,000円分のお食事ご優待券が合計80名様に当たるキャンペーンを実施します。

【期間】6月23日（火）10:30～6月27日（土）23:59

【賞品】お食事ご優待券3,000円分を合計80名様にプレゼント