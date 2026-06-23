《豚丼屋TONTON》TONTON、夏季限定「冷麺フェア」を7/1(水)開催！

ワンズトライン株式会社

ワンズトライン株式会社(本社：大阪市北区芝田2丁目3番16号、代表取締役：山内仁)が運営する「元祖豚丼屋TONTON」の豚丼は、炭火で香ばしく焼き上げた豚肉と甘辛い特製ダレが特徴。一方で、暑さが厳しくなる季節には、さっぱりとした味わいを求めるお客様の声も多く寄せられます。

そこで今回登場するのが、豚丼との相性を追求した3種類の冷麺です。歯ごたえとのどごしに優れた生麺を使用し、冷たく仕上げたスープが豚丼の濃厚な旨味を引き立てます。豚丼を頬張った後に冷麺をすすることで、口の中がリフレッシュされ、最後まで飽きることなくお楽しみいただけます。

冷麺単品はもちろん、ミニ豚丼や豚丼〈並〉と組み合わせたセットメニューもご用意。TONTONならではの「甘辛×さっぱり」の組み合わせをお楽しみください。

夏季限定／店舗限定 冷麺フェア

特製冷麺すだち冷麺ピリ辛冷麺

▶提供開始：2026年7月1日(水)

▶販売店舗：鎌ケ谷大仏店／宇都宮宿郷店／焼津店／新開地店／岡南店／福山店／那覇久茂地店

●特製冷麺：950円（税込1,045円）

歯ごたえとのどごしに優れた太麺を使用し、氷水で一気に締めて旨味を凝縮しました。TONTON自慢の豚バラを豪快に盛り付けた、満足感たっぷりの一杯です。

●すだち冷麺：850円（税込935円）

旬のすだちを丸ごと1個使用した爽やかな冷麺です。

すだちの香りとすっきりとした酸味が広がり、暑い季節にぴったり。

●ピリ辛冷麺：1,050円（税込1,155円）

旨辛スープと太麺が相性抜群の冷麺です。ピリッとした刺激が食欲をかき立てる、夏におすすめの一杯に仕上げました。

【セットメニュー】

●冷麺＋ミニ豚丼セット：1,530円（税込1,683円）

冷麺とミニサイズの豚丼を組み合わせた、お得で満足感の高いセット。

●冷麺＋豚丼〈並〉セット：1,830円（税込2,013円）

ボリューム満点！冷麺と看板商品の豚丼〈並〉のセットです。

※セットの冷麺は「特製冷麺」「すだち冷麺」「ピリ辛冷麺」の3種類からお選びいただけます。

※店舗により価格、販売開始が異なる場合がございます。

元祖豚丼屋TONTONについて

豚バラ丼〈メガ〉(左)豚ロース丼〈メガ〉／(右)炙りチーズ豚バラ丼〈並〉(左)ハーフ&ハーフ丼〈並〉／(右)豚バラMIX丼〈並〉(左)キムチ豚バラ丼〈並〉／(右)豚バラ皿〈並〉

北海道帯広の名物「豚丼」を提供、ご注文を受けてから秘伝タレに漬け込んだお肉を1枚1枚丁寧に焼きあげ、旨味が凝縮された香ばしいお肉をご飯に豪快に盛り付け、とても贅沢な味わいに仕上げています。

TONTONは多くのオリジナル豚丼に加え、から揚げ丼やカレーもご用意。さらにご飯おかわりOK！の定食など、充実のラインアップを揃えております。

さらに多くのメニューがテイクアウトOK！ご自宅や会社などお好きな場所で当店自慢の味をお楽しみいただけます。

圧巻のボリューム！「てっぺん盛り」

(左)帯広豚バラ定食／(右)元祖から揚げ定食

当店自慢のボリュームにも満足出来ない方のために、超ド級のボリュームを誇るメニューをご用意。制限時間内に完食された方は「無料」となるチャレンジ企画を実施しています。その迫力はテレビでも取材され、これまで多くの挑戦をいただいております。



＜チャレンジ条件＞

※18歳以上の方お一人でのチャレンジに限ります。

※チャレンジにより発生するいかなるトラブル・体調不良等に関して、当店では一切の責任を負いかねます。

※一度成功された方は、再挑戦できません。

※制限時間内に完食ができなかった場合、途中退席およびお店が不正行為と判断した場合は、通常料金をお支払いいただきます。

※店舗により価格が異なります。

会社概要

＜運営会社＞

社 名 ：ワンズトライン株式会社

設 立 ：2017年4月

資本金 ：1,000万円

代表者 ：代表取締役 山内 仁

事業内容：飲食店経営

飲食店業の運営受託

飲食店業のコンサルティング業務

フランチャイズシステムによる飲食店の経営ならびに加盟店の募集

所在地 ：〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目3番16号

URL ： https://www.onestryin.com/

■元祖豚丼屋TONTON

公式サイト： https://www.butadon-tonton.jp/

Instagram： @gansobutadonyatonton/(https://www.instagram.com/gansobutadonyatonton/)

《プレスリリースPDF》

https://prtimes.jp/a/?f=d61742-338-9195198d9d4ae9bb73a7f7f7a88885db.pdf