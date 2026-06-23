【関西エリア限定】人気情報番組『おはよう朝日です』コラボメニュー登場！「関西 おは朝 まいどおおきにフェア」開催！限定商品計8品をラインアップ

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、47年以上愛され続けるABCテレビの朝の名物情報番組『おはよう朝日です』とコラボレーションした「関西 おは朝 まいどおおきにフェア」を6月23日（火）から関西エリアのセブン‐イレブン店舗にて実施いたします。

今回は番組の人気アナウンサーやキャラクターのこだわりを詰め込んだ「おは朝コラボ商品」4品に加え、関西オリジナル商品として大阪の名店「千とせ本店監修 浪花の冷たい肉うどん」や、関西の食習慣「明日のパン」（＝明日の朝に食べるパン）にちなんだ朝に食べやすい「ちぎれるスイートブレッド」など、忙しい毎日のちょっとした楽しみに寄り添うユニークな関西オリジナル商品4品の計8品をラインアップしました。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/products/kns2606/

ここでしか食べられない『おは朝』メンバーの想いが詰まった商品

関西で絶大な人気を誇る朝の情報番組『おはよう朝日です』（ABCテレビ）とタッグを組んだフェアを開催します。古川 昌希アナウンサーや鷲尾 千尋アナウンサー、番組キャラクターのめざめちゃんの想いを形にした4つのコラボ商品を企画しました。番組内での商品紹介やテレビCMの放映も予定しており、フェアを盛り上げていきます。さらに、『千とせ本店』監修の冷たい肉うどんをはじめとした関西に馴染みのある限定4品とともにお客様へお届けします。

『おはよう朝日です』コラボ商品

※全商品大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県限定

■具材で占うおは朝おむすび

（鷲尾アナ考案）

価格：268円（税込289.44円）

発売日：6月23日（火）～順次

鷲尾アナの思い出を形にしたおにぎり

鷲尾アナが子どもの頃にお母さんに握ってもらい、大人になった今でも大好物だというおにぎりを再現。お弁当の定番具材である「唐揚げ」「玉子焼き」「ウインナー」を一握りにしたボリューム満点の一品です。

具材のトッピング位置で占う運勢

商品によって具材3種のトッピング位置が異なり、ひと口目が唐揚げであればパワーUP、玉子焼きなら金運UP、ウインナーなら勝負運UP…と、その日の運勢を占えるのもポイント。最初の具材が何なのか、ワクワク・ドキドキしながら頬張れるおにぎりに仕立てました。

■めっちゃタコスやん！冷し中華

（鷲尾アナ考案）

価格：598円（税込645.84円）

発売日：6月22日（月）～順次

サラダ感覚で食べられる冷し中華

女性を中心に人気急上昇中のタコスと王道の冷し中華を大胆に組み合わせました。レタスやトマトなどたっぷりの野菜を、つるっとした麺と一緒にサラダ感覚で食べられる新感覚のメニューです。

食欲をそそるこだわりのタコスミート

味の決め手は、鶏そぼろ・大豆ミート・たまねぎ・トマトに、クミン＆オレガノなどのスパイスやハラペーニョを合わせたタコスミートです。旨味だけでなく、スパイスの風味もしっかりと感じられる仕立てで、別添サルサソースによりお好みで辛さを調整することも可能です。

■CAFE BOX 魚介の旨み広がるパエリア

（古川アナ考案）

価格：740円（税込799.20円）

発売日：6月22日（月）～順次

あさり、ホタテ、エビ、イカなどの魚介だしを使用

海鮮好きの古川アナの要望から誕生したパエリア。あさり、ホタテ、エビ、イカなどの魚介類の旨みがつまっただしを使用し、蒸気にてじっくりと煮込んだことで、海鮮の旨みが米の芯までしみ込んでいます。

表面はふっくら、中はほどよい食感があるお米

お米は、加熱蒸気オーブンで余分な水分を飛ばして粒立ちの良い仕立てに。表面はふっくら、中はほどよい食感がある一粒一粒を噛み締めるほどに、たしかな魚介の旨みを感じることができます。

■まるで大福 あんホイップパン

価格：168円（税込181.44円）

発売日：6月23日（火）～

めざめちゃんの大好物「大福」をイメージしたふわもち食感の菓子パン

番組のキャラクター・めざめちゃんの好きなもの「大福」をイメージした菓子パン。パン専用粉「もちはるこSACHI」を使用したことでふわもちの食感を実現し、ひと口目から大福のような弾力を感じます。

鷲尾アナ作画のパッケージイラストも魅力

パッケージのイラストは鷲尾アナの描きおろし。番組キャラクターのおきたくんとめざめちゃんが仲良く並ぶ、思わず“パケ買い”したくなるような可愛らしいデザインに仕上がりました。

関西エリア限定商品

※全商品大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県限定

■千とせ本店監修 浪花の冷たい肉うどん

価格：598円（税込645.84円）

発売日：6月22日（月）～順次

肉吸い発祥の店として知られる老舗『千とせ本店』が監修した冷たい肉うどん。スープに、関西だしで牛肉をボイルする際に生まれたゆで汁を使用したことにより、だしの風味の中に牛肉の旨味とコクが感じられる贅沢な一杯となりました。さらに、肉吸いの定番具材「温泉卵」をトッピング。お箸で割ればつゆに溶け合い、牛肉やうどんに絡み、よりマイルドな味わいをお楽しみいただけます。

■町中華の炒飯おむすび

価格：220円（税込237.60円）

発売日：6月23日（火）～

お弁当で人気の町中華の鉄鍋炒めチャーハンの味わいを再現しました。通常サイズのおむすびよりも厚みがあり、醤油の香ばしさを楽しんでいただける商品です。

■ちぎれるスイートブレッド

価格：148円（税込159.84円）

発売日：6月23日（火）～

関西に根付く「翌日の朝食用のパンをあらかじめ買っておく」という「明日のパン」文化に着目。ボリュームのあるサイズ感ながら、ちぎって食べやすい形状で、忙しい朝でも手軽にお召し上がりいただけます。

■ほわまるカスタードケーキ

価格：200円（税込216円）

発売日：6月20日（土）～順次

ふわふわのケーキ生地にたっぷりのカスタードを入れ、表面に砂糖衣「グレーズ」を上掛けすることで「シャリッ・ふわほわ・とろん」の3つの食感が一度に楽しめるスイーツ。200円（税抜）というお手頃価格でお買い求めいただけるのもポイントです。

『おはよう朝日です』とは

1979年4月に放送開始し、関西の朝に欠かせない“元気の源”として歩み続けるABCテレビの情報番組。

毎朝の新鮮なニュース、独自の視点で切り込むスポーツ、華やかな芸能情報はもちろん、最新のトレンドや地域に根差した密着情報まで、多種多様なトピックをお届けしています。関西では絶大な人気を誇り、昨年11月に万博記念公園にて開催されたイベント「おは朝パーク2025」では6万人を超える来場者を記録しました。

毎週月曜～金曜 朝5時00分～8時00分（関西ローカル）放送

番組URL：https://www.asahi.co.jp/ohaasa/

担当者コメント

関西で47年以上愛され続ける人気情報番組『おはよう朝日です』とのタッグによる共同開発フェアが実現いたしました。ひと口目の具材でその日の運勢を占える「具材で占うおは朝おむすび」や、タコスと定番の冷し中華を大胆に掛け合わせた「めっちゃタコスやん！冷し中華」など、関西の皆さまに元気と驚きをお届けするべく、ここでしか味わえない「おは朝コラボ」4品、「関西限定」4品のワクワクするようなラインアップにしましたので、この機会に是非ご賞味ください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

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※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

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