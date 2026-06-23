国際展示会アヘマ２０２７ ご紹介ブースをプラントショー２０２６に出展

ACHEMA２０２７（アヘマ２０２７）

サン・テンコンサルティング合同会社プラントショー２０２６出展情報

日時：２０２６年７月１５日（水）～７月１７日（金）

場所：東京ビッグサイト

ブース番号：２-S０４

プラントショー２０２６では、【アヘマ２０２７ご案内ブース】として出展をいたします。既にアヘマ２０２７への出展をお申し込みの方はもちろん、出展を検討している企業様、効果的な国際展示イベントをお探しの企業様、また、出展を検討するためにアヘマを訪問してみたいとお考えの皆様等、どういった方でもお気軽にブースへお立ち寄りください。

ACHEMA（アヘマ）について

― こんな企業様へ、アヘマ出展をお勧めします -

・ ライフサイエンス・プロセス分野で事業を展開している。

・ 欧州市場へのビジネス拡大に関心がある。

・ 欧州の顧客に自社製品を効果的にアピールする方法を探している。

イノベーションを解き放つ！ライフサイエンスとプロセス業界の中枢を担う国際展示会【アヘマ２０２７】は、待望の本拠地ドイツ開催でのブース出展を受付中。

アヘマは、１００年以上にわたりライフサイエンスとプロセス産業界の中核を担っている国際展示イベントです。イノベーション推進に貢献するライフサイエンスおよびプロセス産業向けの世界をリードするプラットフォームで、世界中の専門家、意思決定者、ソリューションプロバイダーが集結し、最先端の技術、先見的な専門知識、そして刺激的な国際交流の機会を得ることができます。イベント全体を通して高度にインタラクティブなフォーマットを提供し、新たな視点とパートナーシップのための場を創出し、産業の未来を形作るサポートをします。

また、アヘマ２０２７の出展に際しては、日本事務局であるサン・テンコンサルティングが出展まで日本語で丁寧にサポートいたします。

無料相談も実施しております。ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

連絡先：

アヘマ日本事務局

サン・テンコンサルティング合同会社

〒163-0532

東京都新宿区西新宿1－26－2新宿野村ビル32階

電話： 03－5322－1373

Email： achema@san-ten.com

公式サイト：https://www.kaigaiexpo.jp/achema

会場で皆様にお目にかかれることを楽しみにしております！]