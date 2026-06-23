経営者の想いを言語化し、バックオフィス業務を圧倒的に効率化する！「つながる家づくり plantable（プランテーブル）」が、『そのまま使えるAIプロンプト集』第5弾「組織運営・経営・採用編」を公開

株式会社エフ・ディー・シー工務店向けすぐに使えるAIプロンプト集

住宅・工務店向けコミュニケーションツール「つながる家づくり plantable（プランテーブル）」を運営する株式会社エフ・ディー・シー（本社：東京都千代田区、代表取締役：和田崇紀）は、工務店、設計事務所の業務効率化に特化した、AI用指示文（プロンプト）のサンプル資料（ホワイトペーパー）の第5弾として、「No.5 組織運営・経営・採用編」を無料公開いたしました。

■企業の成長を支える土台を作る。「自社らしい組織づくり」と「バックオフィス業務の効率化」を両立

ダウンロードはこちら :https://fdc-inc.smktg.jp/public/application/add/362

第1弾～第4弾の現場・顧客向けプロセスに続き、今回は工務店の持続的な成長と強固な基盤を支える重要プロセス「組織運営・経営・採用」に焦点を当てました。

深刻な人材不足が続く建築業界において、自社の理念に共感してくれる優秀な人材を確保し、定着させることは最重要課題です。しかし、日々の現場対応や営業活動に追われる多くの工務店では、「求める人物像（ペルソナ）が言語化できていない」「面接で自社の価値観に合うか見極められない」「マニュアル作成や議事録要約などの社内業務に時間を取られている」といった、組織運営に関する課題を抱えています。

本資料は、経営者や幹部が頭の中で描いている「ビジョン」や「求める人材像」をAIが即座に言語化。また、属人化しがちな社内ノウハウの共有（SOP化）や日々の会議運営の手間を削減し、経営陣が本質的な経営判断や社員教育に集中できる環境づくりを強力にサポートします。

■資料概要

強い組織を作り、経営・バックオフィス業務を標準化・効率化するための5つのプロンプトを厳選しました。

- 採用ペルソナ言語化：自社が本当に必要としている「理想の求職者像（スキル・価値観・行動特性）」を具体的に掘り下げ、募集要項や求人票にそのまま使えるレベルまで明確に言語化。- 価値観マッチ面接質問：「スキルは高いが社風に合わなかった」というミスマッチを防ぐため、応募者が自社の理念やカルチャーに共感しているかを見極めるための効果的な質問項目と評価基準を生成。- 会議の議事録要約：文字起こしデータやメモを投入するだけで、決定事項、宿題事項、次回のアクションプランを整理した、誰が見ても一目でわかる綺麗な議事録を瞬時に作成。- ビジョンメッセージ作成：経営者が発信したい抽象的な想いや方針から、社員のモチベーションを高め、社外へのブランディングにも繋がる「共感型」のビジョンメッセージ・経営方針文を構築。- 業務マニュアル（SOP）：手順が複雑で作成が後回しになりがちな「社内ルール」や「定型業務の手順」を、誰がやっても同じクオリティで再現できる分かりやすいマニュアル形式に自動構成。

必要に応じて、ご自身の利用用途に合わせてプロンプト内容を微調整してご利用いただけます。

以下のURLより無料でダウンロードいただけます。

工務店向けすぐに使えるAIプロンプト集：

https://fdc-inc.smktg.jp/public/application/add/362

■今後の展望

本シリーズは今後も、工務店業務の各プロセスに特化したプロンプト集を順次リリースしてまいります。単なるツールの提供に留まらず、AI活用を通じて住宅業界全体の「現場の働き方改革」を推進してまいります。

■工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり‐plantable‐」について

工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり‐plantable‐」

工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり‐plantable‐」

「つながる家づくり-plantable-」は、お施主様との新しいコミュニケーションの形を提供する工務店のためのメッセンジャーアプリです。数々のプロジェクトを20年以上に渡り成功させてきたITの専門家である弊社が、工務店と共同開発して生まれたのが「工務店向けコミュニケーションアプリ」です。お施主様とのつながりをより強いものに、理想の家づくりの打合せをひとつのtableを囲んでお話しするように気軽に、工務店様に寄り添い課題解決をお手伝いします。

- 「言った言わない」のトラブルをゼロに：図面へのピン立て機能と履歴管理で、認識の相違を徹底排除。- 仕様打合せのスピードアップ：営業・設計・コーディネーター間の情報共有をリアルタイム化。- 業務の見える化：案件情報や予定を一元管理し、営業責任者のマネジメントコストを削減。

こんな悩みをお持ちの工務店様にオススメです。

【サービスページ】https://www.fdc-inc.co.jp/plantable/service/

【詳しい資料のダウンロードはこちらから】https://www.fdc-inc.co.jp/plantable/contact_dl-doc/

■会社概要

株式会社エフ・ディー・シー

代表取締役：和田 崇紀

本社所在地：東京都千代田区神田須田町2-17-18 クリスタルビル 5階

設立： 1997年2月7日

事業内容： システム開発、コンサルティング業務、情報処理サービス、ネットワークサービス、システム製品の販売・導入

会社HP：https://www.fdc-inc.co.jp