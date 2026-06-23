北海道で15事業所を運営する社会福祉法人石狩友愛福祉会が、職員の福利厚生として法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」を導入

アンドエル株式会社

アンドエル株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：古橋 智史）は、北海道石狩市を拠点に介護施設や認定こども園など15の事業所を運営する社会福祉法人石狩友愛福祉会（北海道石狩市、理事長：内山 雅史）に、法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」をご導入いただきました。

約410名が在籍する法人のなかでも、最大規模の介護事業所「石狩希久の園」（職員82名）の福利厚生として活用されています。

導入の背景

社会福祉法人石狩友愛福祉会は、「職員が働きやすい環境をつくること」を第一に掲げ、現場の声を拾いながら制度を整えてきました。なかでも石狩希久の園は、入居者一人ひとりの暮らしを24時間体制で支える法人最大規模の介護事業所です。

エッセンシャルワーカーである職員は、雨の日も、北海道特有の雪の日も、視界を奪うホワイトアウトのなかでも現場への出勤が欠かせず、「休んで穴を開けると他の職員に負担がかかる」と通院をためらう場面もありました。導入を主導した石狩希久の園 施設長の西本様は、入居者向けにオンライン診療の仕組みを5年ほど活用してきた経験から、「これが従業員にも使えたら、休んで病院に行かなくても、仕事中に受診できる」という思いを以前から持っていたといいます。

数あるサービスのなかで「アンドエルワーク」を選んだ決め手として、西本様は「オンラインで診察ができること」「お薬の受け取り方法を選べること（郵送での自宅配送が可能）」、そして「仕事に穴を開けずに済むこと」を挙げています。移動に時間がかかる北海道において、薬を郵送で受け取れる点は大きなポイントになったといいます。

導入の効果

導入から約1年が経過し、利用は着実に広がっています。勤務の合間に10～15分ほどで受診できる「アンドエルワーク」は、天候を問わず出勤する必要がある介護現場ならではの体調管理の負担をやわらげる手段として位置づけられています。

きっかけづくりから自然な利用へ：導入当初は興味のありそうな職員への声かけや施設長自身の利用から始まりましたが、現在は毎月必ず誰かが利用する状態となり、特にこの半年で件数が増加しています。

継続的な受診のしやすさ：アレルギーなどで定期的に受診する職員からは、「病院に行くハードルがなくなり、薬が切れそうなタイミングで予約して診察してもらえる」という声が寄せられています。

福利厚生への意識の変化：オンライン診療を導入して以降、職員の「福利厚生」に対するイメージが変わり、職員のほうから職場環境を良くする提案が出てくるようになりました。

※ 個人のプライバシー保護のため、本人の同意がない限り、個人が特定される利用情報が所属企業に開示されることは一切ありません。

※「アンドエルワーク」はオンライン診療プラットフォームサービスです。診療は提携先クリニック所属の医師が行います。

社会福祉法人石狩友愛福祉会の導入事例記事を公開

この度の導入にあたり、石狩希久の園 施設長の西本様に、「アンドエルワーク」導入の背景や現場での活用実態についてお話を伺いました。

「職員が働きやすい環境を整えることが、入居者へのケアの質につながる」という考え方や、福利厚生に対する職員の意識の変化など、介護現場ならではの健康支援の取り組みが詰まった内容となっております。詳細は以下の記事をご覧ください。

▼「いい介護は、職員が働きやすい環境から生まれる」--北の介護現場を支える、石狩希久の園のオンライン診療活用

https://www.and-l.com/work/case/kiku-u-i

法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」について

「アンドエルワーク」は、従業員の心身の健康を包括的にサポートする法人向けオンライン健康支援サービスです。通院時間の負担をなくすオンライン診療から、専門家によるカウンセリング、組織の課題を可視化するストレスチェックなど、以下のようなサービスをワンパッケージで提供し、企業の健康経営を推進します。

・通院時間を短縮し医療へのアクセスを気軽にする「アンドエルクリニック」

・メンタルヘルスやプライベートな悩みを相談することができる「アンドエル相談室」

・従業員の状態を可視化する「ストレスチェック」

・低価格で導入可能な「アンドエル産業医紹介サービス」「健康診断予約代行サービス」「パルスサーベイ」「外部通報窓口」※追加オプションとなります。

▼サービスサイト

https://www.and-l.com/work

社会福祉法人石狩友愛福祉会について

北海道石狩市を拠点に、特別養護老人ホームなどの介護施設や認定こども園など15の事業所を運営する社会福祉法人です。法人全体で約410名（うち正社員165名）の職員が在籍し、地域の福祉を支えています。なかでも「石狩希久の園」は82名の職員が在籍する法人最大規模の介護事業所で、入居者一人ひとりの暮らしを24時間体制で支えています。

法人名：社会福祉法人石狩友愛福祉会

理事長：内山 雅史

設立日：1984年2月23日

所在地：〒061-3208 北海道石狩市花川南八条３丁目１５３番地３

法人HP：https://www.u-i.or.jp/

石狩希久の園HP：https://kiku.u-i.or.jp/

会社概要

社名 ：アンドエル株式会社

代表取締役 ：古橋 智史

設立日 ：2023年10月17日

所在地 ：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町３１番１４号岡三桜丘ビル１００２号室

会社ＨＰ ：https://corp.and-l.com/

主要サービス：

・法人向け健康支援サービス "アンドエルワーク"

https://www.and-l.com/work

・ヘルスケアを起点とした生活インフラ産業の事業承継 アンドエル健康承継

https://www.and-l.com/healthy-succession