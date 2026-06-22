～このオバケを生んだのは、あなたかもしれない～

株式会社電通名鉄コミュニケーションズ

株式会社電通名鉄コミュニケーションズは名古屋鉄道株式会社と連携し、アイデアの力でユニークな中吊り広告を制作し、車内や世の中が上向くきっかけになるような「うえむくとうわむくプロジェクト」の第二弾を6月21日からスタートしました。2024年10月に実施した本プロジェクトの第一弾では「フラワーロス」の問題をテーマにし、廃棄予定の花を活用した「MORE FLOWER （モアフラワー）」を実施。SNS等で大きな反響を呼びました。第二弾では日本の「プラスチック廃棄」という社会問題と、鉄道会社が抱える「乗客の忘れ物」という課題を掛け合わせ、「ビニール傘の大量消費」をテーマに実施します。

1.第二弾「GHOSTrain （ゴーストレイン）」について

(1)概要

日本のビニール傘の消費量は世界1位。ビニール傘はプラスチックや金属、接着剤など多様な素材が使用されているためリサイクル率が非常に悪く、その廃棄に伴うCO2排出は深刻な環境問題となっています。多くの鉄道会社においても忘れ物の第1位が傘であり、名古屋鉄道でも日々多くの傘が忘れ物として届けられています。しかし、安価なビニール傘を引き取りに来る人は少なく、その返還率はたったの6%程度です。このように、ビニール傘の大量消費は環境問題であると同時に鉄道会社にとって大きな管理負担となっています。「GHOSTrain」では、名古屋鉄道に遺失物として届いた傘の中から使えなくなった廃棄予定のビニール傘を使い「オバケ中吊り」を制作。置き忘れられた元傘たちの恨めしい気持ちを、チャーミングなオバケたちが電車をジャックして訴えかけます。さらに名鉄名古屋駅南口壁面では、キャラ化したオバケシールを持ち帰ることができるピールオフ広告を実施。ご自身の傘に貼って愛着を持って大切に使っていただくことで、忘れ物を減らす意識向上へとつなげていきます。

【特別車両「GHOSTrain」の運行】

期間：6月21日（日）～ 7月12日（日）

※鉄道の運行上の都合で変更する可能性があります。

【特設サイトについて】

公開日 6 月 21 日（日）～

URL : https://www.dm-c.co.jp/dmc_m/

※コンセプトムービーは 6 月 26 日（金）頃、同サイト内にて公開予定

【オバケステッカーのピールオフ広告の実施】

さまざまな表情のオバケたちの中から、お気に入りのオバケステッカーを持ち帰られるピールオフ広告を実施します。自分の傘に貼ることで目印にしてもらうとともに、愛着をもって大切に使ってもらうきっかけを作ります。

期間：6月22日（月）～ 6月29日（月）

※なくなり次第終了します。

場所：：名鉄名古屋駅 改札内（南改札口付近）

(1) タイトルロゴ

(2) ポスタービジュアル

(3)電車内イメージ

(4)南口ピールオフイメージ

(5)制作風景

(6)掲出風景

(7)「GHOSTrain」の制作にあたって

最初落とし物の保管倉庫に案内してもらった際、その量に圧倒されました。傘の落とし物は数があまりにも多いため、他の落とし物よりも決められた保管期間も短いとのこと。ついつい忘れてしまうビニール傘の存在感をUPさせるために、透明なビニール傘を透明なオバケとしてゆらゆら吊るしました。今回は中吊りだけではなく、ドア横や額面など様々な場所に掲出。額面ではビニール傘が忘れられる“あるある”をコピーとイラストで表現。ドアステッカーでは「持った？」「忘れてない？」と今まさに電車から降りる人に呼びかける内容になっています。車内に入った時にチャーミングなオバケたちに囲まれる空間にしました。傘の忘れ物が多くなる梅雨の時期に実施し、昨年より落とし物が減ることを期待しています。

(8)スタッフリスト

企画制作（広告・制作会社）／電通名鉄コミュニケーションズ＋RENA＋たきコーポレーションTAKI iC＋シースリーフィルム

CD／長谷川辰郎

C／巽洋子

AD／玉越日奈子

D／広瀬礼奈

Pr／舟井徹

OOH／林忠宏、斉戸俊治

営業／古賀寿寛

コンセプトムービー

Pr／佐藤隆一

演出・撮影・編集／相澤翔太

LP

WEBディレクター／横山光幸

コーダー／田中颯人

2.「うえむくとうわむくプロジェクト」について

(1)概要

中吊りを見る（うえむく）と、気持ちや世の中が良くなる（うわむく）きっかけになるようなユニークでアイデアある中吊り広告を実施します。

(2)ロゴ

3.今後の展開

第一弾の「MORE FLOWER」、第二弾の「GHOSTrain」に引き続き、従来の中吊りではなかったアイデアある中吊り広告を制作していきます。中吊り広告の新しい価値を作っていくとともに、中吊りを見上げることで世の中がうわむくようなメッセージを発信していきます。