バナナ・リパブリック、2026年夏の最新ドレスコレクションを展開

ギャップジャパン株式会社

1978年にカリフォルニアでジャーナリストとイラストレーターによって創業されたバナナ・リパブリックは、冒険へと誘う上質なアパレルとアクセサリーを取り扱うトラベルアウトフィッターとしてその歩みを始めました。

バナナ・リパブリックは、夏の装いを刷新するSummer 2026ドレスコレクションを展開しています。旅から都市まで、多様なシーンで活躍するラインナップを揃え、全国のバナナ・リパブリックストアおよび、公式オンラインストアで順次販売を開始しています。

Summer 2026最新ドレスコレクションでは、素材・シルエット・カラーのすべてにこだわり、夏を快適かつスタイリッシュに過ごすためのエッセンスを追求しています。通気性に優れた上質なヨーロピアンリネン素材に加え、リラックス感と美しいシルエットを叶えるAラインのトラペーズフィットを採用しました。さらに、夏の陽射しに映えるカラーやプリントを取り入れ、日常から旅先まであらゆるシーンを彩る洗練されたドレスを提案します。

主要なアイテム：

- リネン トラペーズドレス（30,000円）：落ち着いたトーンのマドラスチェック柄が、街やビーチにも溶け込む一着。上質なヨーロピアンリネン100%素材を使用した、トラペーズフィットのドレス。- ジョーゼット ストラッピーマキシドレス（24,000円）：レトロなフローラル柄が印象的なマキシドレス。ジョーゼット生地ならではの軽やかさと美しいドレープが魅力で、シワになりにくく、旅行にも最適。レーヨン100%素材を使用した、トラペーズフィットのドレス。- ビスコースリネン ギャザーマキシドレス（26,000円）：ビスコースレーヨンとリネンをブレンドした、上品な光沢と流れるようなシルエットが特徴。美しいペイズリー柄が映えるフィットアンドフレアのマキシドレス。- リネン ホルターマキシドレス（24,000円）：バックにツイストデザインを施した、清涼感あふれるデザイン。ヨーロピアンリネン100%素材を使用し、背面まで美しく魅せるトラペーズフィットのマキシドレス。- リネン スクープネックマキシドレス（20,000円）： 上質なヨーロピアンリネンの質感を美しく引き立てる、ミニマルで洗練されたデザイン。ヨーロピアンリネン100%素材を使用したトラペーズフィットのマキシドレス。

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BANANA REPUBLIC 公式オンラインサイト

https://bananarepublic.gap.co.jp/br/women/dresses-69883?tid=bjme001209(https://bananarepublic.gap.co.jp/br/women/dresses-69883?tid=bjme001209)

Banana Republic(バナナ・リパブリック)について

Banana Republicは、現代を生きる探究者のために、上質で巧みに仕立てられたコレクションや体験を通じて、日々の歩みを豊かにし、インスピレーションをもたらすストーリーテラーのブランドです。1978年にサンフランシスコで創業し、現在ではオンラインをはじめ直営店、およびフランチャイズ店を通じて世界中のお客様とのつながりを構築しています。さらに詳しい情報はオンラインサイト www.bananarepublic.co.jp(https://bananarepublic.gap.co.jp/) または、 ソーシャルチャネル@BananaRepublic @BananaRepublic_jp をご確認ください。