Circles卸売部門 CWD（Circles World Distribution）より、アウトドアフットウェアブランド「BEDROCK SANDALS」、2027SSに向け国内取扱ディーラー募集。

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役社長：古峯 正佳）が運営するSELECT by BAYCREW'S、Circles（セレクト バイ ベイクルーズ サークルズ）。Circlesの卸売部門 CWD（Circles World Distribution）より、米国発アウトドアフットウェアブランド「BEDROCK SANDALS」、2027年シーズンに向け日本国内の取扱ディーラーを募集開始。

米国発のアウトドアフットウェアブランド「BEDROCK SANDALS / ベッドロックサンダル」の2027年シーズンに向け、日本国内における取扱ディーラーの募集開始。フィッティングを通じてブランドの魅力を丁寧に伝える、フィールドやコミュニティに根ざした販売パートナーとの展開を目指します。

アウトドア、ハイキング、キャンプ、自転車、旅、日常。

それぞれの地域にあるフィールドやコミュニティに根ざした専門店とともに、BEDROCK SANDALSの魅力をより多くの方へ届けていきたいと考えています。

BEDROCK SANDALSは、実店舗だからこそ伝えられる価値があるブランドです。



その土地の遊び方を知っていること。

お客様の顔が見えること。

実際に履いてもらいながら、使う場面を一緒に想像できること。

そうした店舗との出会いを、私たちは楽しみにしています。

取扱をご希望の店舗様へ

BEDROCK SANDALSの取扱をご希望の店舗様、またはご興味のある店舗様は、Circlesの卸売部門 CWD（Circles World Distribution）までお問い合わせください。

【問合せ先：hello@cwd.bike】

商品展開、取扱条件、オーダースケジュールなど、担当者よりご案内いたします。

本日より以下合同展示会もにも参加していますので、ご興味ある方は会場にてお問合せください。

【Outdoor Connections 2027SS】

・開催日時

2026年6月23日：（火）10：00～18：00

2026年6月24日：（水）9：00～17：00

・会 場

東京都立産業貿易センター 浜松町館 2階/3階/4階 ハイマウントブース：3階

※業者様対象の展示受注会となります。一般のお客様はご入場いただけません。

BEDROCK SANDALSを通して、より多くの人の足元に、遊びに出かけるきっかけが生まれることを目指しています。

Brand info

【Circles Tokyo】

世界中に存在するバイシクルカルチャーから上質な製品を厳選する”自転車のセレクトショップ”。

独自の解釈で生まれるオリジナルバイクパーツブランドである“SimWorks” や、自転車というツールを使用した遊びを通じて日常でも使いきれるモノをカタチにしたオリジナルプロダクト ”RAL” を企画製造。ワールドワイドに供給しているスペシャリティーストア。

Web Site：https://baycrews.jp/brand/detail/circlestokyo

Instagram： https://www.instagram.com/circlestokyo/?hl=ja