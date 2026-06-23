人の“噛む動き”を再現し、おいしさを多面的に評価するロボットをMUFG Startup Summit 2026 in NAGOYAで発表

株式会社SHIN-JIGEN

“ロボティクスとエッジAI”を武器にブレークスルーをサポートする株式会社SHIN-JIGEN（奈良県奈良市、代表取締役／CEO：岡本球夫、以下SHIN-JIGEN）は、岐阜大学・西津貴久教授の研究成果・技術知見をもとに、食品の食感・香りの変化をより客観的に捉えることを目指すロボットの開発に協力しました。本ロボットは2026年6月1日（月）にIGアリーナ（愛知県名古屋市）で開催された「MUFG Startup Summit 2026 in NAGOYA」において、岐阜大学・西津貴久教授の講演内で、人の“噛む動き”を再現し、おいしさを多面的に評価するロボットとして発表されました。

食品のおいしさは、口に入れた瞬間だけでなく、噛む過程で大きく変化します。サクサク感、もっちり感、口どけ、崩れ方、香りの広がりなどは、商品の魅力を左右する重要な要素でありながら、開発現場では評価者の感覚や経験に依存しやすく、客観的な比較や再現性の確保が課題となってきました。

今回発表されたロボットは、上下ストロークと回転動作を組み合わせ、ヒトの咀嚼メカニズムに近い動きを模擬します。口腔内に近い条件で、噛む過程における食塊特性の変化を捉えることを目指しています。

主な特徴

1. 人の“噛む動き”に近い動作を再現

上下の動きと回転の動きを組み合わせることで、単に食品を押しつぶすだけでは捉えにくい、崩れ方、粘り、抵抗感、口どけなどの評価に活用できます。

2. 食感に加え、味や香りの変化も捉える

リアルタイム質量分析装置を組み合わせることで、食感だけでなく、成分の溶出や香りの広がりも含めた評価を目指します。

3. 食品開発における試作比較・品質評価を支援

スナック、グミ、チョコレート、機能性食品、代替食品など、噛む過程の変化が商品価値に直結する領域での活用が想定されています。配合や製法の違いによる品質差を把握しやすくし、開発プロセスの効率化に貢献することが期待されます。

本装置は、東海国立大学機構・名古屋大学 未来社会創造機構 オープンイノベーション推進室が掲げる「OISHISA評価プラットフォーム」の構想とも連携しながら、食品・食材のおいしさデータベース構築への活用が期待されています。

これからもSHIN-JIGENは、「未来実装」の立場から、大学・研究機関に蓄積された知見や、産業現場に蓄積された暗黙知をテクノロジーとして社会に接続し、産業や社会のアップデートに貢献してまいります。

■関連リンク

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■会社概要

名称 ： 株式会社SHIN-JIGEN

所在地 ： 奈良県奈良市

代表者 ： 代表取締役／CEO 岡本球夫

設立 ： 2022年5月

URL ： https://shin-jigen.co.jp/

公式note： https://note.com/shin_jigen

企業説明： SHIN-JIGENは、未来を構想するだけでなく、それを叶える構造を設計して、社会に実装する「未来実装ファーム」です。ロボティクス・AIを中心としたハードテック領域の知見を武器に、事業創出やブランド構築、経営戦略の立案・実行、M＆Aまで、トータルに企業のブレークスルーを支援します。

■株式会社SHIN-JIGENへのお問い合わせ先

お問い合わせページ：https://shin-jigen.co.jp/#CONTACT