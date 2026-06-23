【愛媛・松山】紹介人数は無制限！「お友達紹介キャンペーン」を実施中！

株式会社アート不動産

愛媛県松山市を中心に不動産業を展開する株式会社アート不動産（本社：愛媛県松山市、代表取締役：吉田宏）は、2026年12月末までの期間中、ご友人やお知り合いにお部屋探しの方をご紹介いただくと、紹介者様・ご契約者様の双方に特典を進呈する「お友達紹介キャンペーン」を実施いたします。

対象エリアの賃貸物件であればすべて対象となり、紹介人数の制限もございません。地域密着の不動産会社として、ご友人や知人の安心でお得な住み替えをサポートいたします。

■キャンペーン概要

・対象店舗 ：アパマンショップ

松山朝生田店・松山西店・松山中の川通店・松山平和通店・東温店

・期 間 ：2026年12月末までのご成約分

・対象エリア：愛媛県松山市、伊予市、松前町、砥部町、東温市の賃貸物件

・対象物件 ：上記エリア内における、当社取扱いの賃貸物件すべて

・ご紹介人数：制限なし（何名でもご紹介いただけます）

■特典内容

ご紹介いただいたお客様が当社にて対象物件をご契約された場合、以下の特典を進呈いたします。

1.ご紹介者様への特典

▶現金10,000円プレゼント

※ご契約開始後、手渡しとなります。

（対象店舗であればどの店舗でも大丈夫です！）

2.紹介された方（ご契約者様）への特典

（どちらか選択）

▶現金10,000円プレゼント または、

▶仲介手数料20%OFF