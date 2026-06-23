【愛媛・松山】紹介人数は無制限！「お友達紹介キャンペーン」を実施中！

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株式会社アート不動産

愛媛県松山市を中心に不動産業を展開する株式会社アート不動産（本社：愛媛県松山市、代表取締役：吉田宏）は、2026年12月末までの期間中、ご友人やお知り合いにお部屋探しの方をご紹介いただくと、紹介者様・ご契約者様の双方に特典を進呈する「お友達紹介キャンペーン」を実施いたします。 　　


対象エリアの賃貸物件であればすべて対象となり、紹介人数の制限もございません。地域密着の不動産会社として、ご友人や知人の安心でお得な住み替えをサポートいたします。



■キャンペーン概要


　・対象店舗　：アパマンショップ


松山朝生田店・松山西店・松山中の川通店・松山平和通店・東温店


　・期　　間　：2026年12月末までのご成約分


　・対象エリア：愛媛県松山市、伊予市、松前町、砥部町、東温市の賃貸物件


　・対象物件　：上記エリア内における、当社取扱いの賃貸物件すべて


　・ご紹介人数：制限なし（何名でもご紹介いただけます）



■特典内容


ご紹介いただいたお客様が当社にて対象物件をご契約された場合、以下の特典を進呈いたします。


1.ご紹介者様への特典


　▶現金10,000円プレゼント


　　※ご契約開始後、手渡しとなります。


（対象店舗であればどの店舗でも大丈夫です！）



2.紹介された方（ご契約者様）への特典


（どちらか選択）


　▶現金10,000円プレゼント　　または、


　▶仲介手数料20%OFF