株式会社VOST、日本最大級のマーケティング総合展示会「マーケティングWeek 夏 2026」に出展

株式会社VOST

株式会社VOST(所在地：東京都江東区、代表者：別所智広)は、この度、2026年6月24日（水）から6月26日（金）に東京ビッグサイトで開催される「マーケティングWeek 夏 2026」に出展いたします。

VOSTの展示ブースは、西2ホールの「M7-38」です。

ぜひお立ち寄りいただき、貴社の販促・マーケティング課題の解決に直結するソリューションをブースでご確認ください！

【VOSTの展示ブース注目ポイント】

来場登録(無料)はこちらから :https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp/search/2026smr0423/directory/directory-details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BEvost.org-7b72f492-53b5-49a1-a888-9ba42f2727f3.html#/戦略立案から実行・改善まで。貴社に最適なデジタルマーケティングを総合支援！

現状の販促状況を分析した上で、貴社に最適なデジタルマーケティングの戦略立案から実行、改善までをワンストップでサポートするサービスをご紹介します。

「市場調査・分析」「マーケティング戦略立案」「マーケティング施策の実行」「効果測定・改善」の4ステップで体系的に支援。サイト制作・SEO・リスティングなどの集客施策から、リード獲得・リードナーチャリング、アクセス解析によるPDCAまで一貫してカバーします。

本サービスは、戦略策定だけで終わらない、継続的な集客力向上を実現する実行型サービスです。

日本を代表する大手企業から中小企業まで、製造業・建設業を中心とした導入実績があり、新規マーケットへの認知拡大や問い合わせ件数増加など、具体的な成果につながっています。

高い技術力と戦略的な視点で支援！

「戦略立案」「施策実行・運用」「効果測定・改善」の3フェーズで、調査・分析からリード獲得・ナーチャリング、効果検証・改善まで一貫してサポートします。

月間160万PVのメディアを運営！

また、月間160万PV以上の自社専門メディア（キャド研、DX/AI研、ビズロードなど）を活用した周知拡大もご提案可能です。

その他、ブースでは、実際のサービス・コンテンツのデモンストレーションや導入事例のご紹介、貴社の課題に最適なプランのご提案をさせていただきます。

販促・マーケティングにお悩みの方は、ぜひブースでお気軽にご相談ください。

当日のブースの様子や最新情報は、随時弊社公式X（旧Twitter）アカウントにてお届けいたします。

ぜひフォローのうえ、ご覧ください。

■株式会社VOSTサービス内容

キャド研 公式Xアカウントはこちら :https://x.com/CAD_kenマーケティング事業

新製品発売やブランドイメージ向上などのマーケティング課題解決。デジタルマーケティングを支援。

デジタルマーケティング支援サービス(https://bizroad-svc.com/digital-mkt/)

リード獲得代行サービス(https://bizroad-svc.com/lead/)

広告掲載サービス(https://bizroad-svc.com/ad-service/)

月間160万PV以上のCAD、AI、CG、プログラミングなどの分野に特化した技術系メディアを多数運営。最新トピックスや実践的な活用情報を発信し、幅広い層のスキルアップを支援。

キャド研究所(https://cad-kenkyujo.com/)

DX/AI研究所(https://ai-kenkyujo.com/)

BIZROAD(https://bizroad-svc.com/)

CG/空間デザイン/ゲーム開発研究所(https://cg-kenkyujo.com/)

DX人材研修ナビ(https://dx-ai-trainingnavi.com/) など

ディベロップメント事業

企業の課題解決を支援。AI、IoT、CADなど高度な技術を活用したプロジェクト推進。

DX研修・人材育成プログラム(https://proskilll.com/services-for-corporations/)

AI受託開発/PoCサービス(https://ai-kenkyujo.com/ai-tec-service/)

AIコンサルティングサービス(https://ai-kenkyujo.com/ai-project-service/) など

エデュケーション事業

DX・ITスキルアップのための講座を提供。実践的な内容で、すぐに業務に活かせるカリキュラムで企業向けのオーダーメイド研修も実施。

Copilotセミナー(https://bizroad-svc.com/copilot/)

Pythonセミナー(https://bizroad-svc.com/python/)

DXビジネススキルセミナー(https://ai-kenkyujo.com/dx-seminar/)

生成AIセミナー(https://bizroad-svc.com/generative-ai/)

AutoCAD自動化セミナー(https://bizroad-svc.com/autocad-automation/) など

これらの事業を通じて、企業のマーケティング課題の解決やDX推進、人材育成を総合的に支援しています。

■「マーケティングWeek 夏 2026」の概要

株式会社VOST

[表: https://prtimes.jp/data/corp/68353/table/76_1_095c848c8fa1eb3bb1a3b6c6624ee56e.jpg?v=202606231052 ]

株式会社VOSTは、先端技術を活用し、サービス開発や技術者の育成を行う企業です。複雑な技術を広く正しく共有し、ビジネスの創出と向上を目指しています。

事業はエデュケーション事業、ディベロップメント事業、マーケティング事業の3事業に渡り、多様なソリューションを提供しています。社会人向けのスキルアップ教育に特化した教育事業に力を入れており、様々な分野のスキルアップ講座を提供しており技術を誰もが利用できる世界を目指しています。