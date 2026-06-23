求人検索サービスのJobmore（ジョブモア）、iOSアプリの提供を開始

ジョブモア株式会社

求人サービス「ジョブモア」(https://jobmore.co.jp/)を運営するジョブモア株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：本川 俊）は、求人マッチングアプリ「Jobmore（ジョブモア）」のiOS版を提供開始しました。App Store より無料でダウンロードいただけます。

▼App Store ダウンロードページ

https://apps.apple.com/jp/app/id6761402951

▼サービスサイト

https://jobmore.co.jp/

開発の背景

Jobmore（https://jobmore.co.jp/）のiOSアプリをリリース

仕事探しの主役は、パソコンからスマートフォンへと移っています。一方で、ブラウザでの求人探しには「読み込みが重い」「条件を入れ直すのが手間」「自分に合う求人を見つけにくい」といった不便さが残りがちです。

「ジョブモア」は、看護師の求人(https://jobmore.co.jp/q-%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E5%B8%AB-%E6%B1%82%E4%BA%BA.html)から事務・販売職まで、全国の豊富な求人情報を扱う求人サービスとして展開してきました。今回、その体験をスマートフォンに最適化し、“あなたにぴったりの仕事と出会える”求人マッチングアプリとして、iOS版の提供を開始します。

「Jobmore（ジョブモア）」アプリの特長

代表コメント（代表取締役 本川 俊）

- あなたにぴったりの求人とマッチング：希望条件をもとに、あなたに合った求人と出会えます。マッチした新着求人はアプリでお知らせするので、気になる求人を見逃しません。- ワンタップでかんたん応募：気になる求人にスマートフォンからワンタップで応募。すき間時間に“探す”から“応募”までを完結できます。- 全国の求人を検索：正社員・派遣・在宅など多様な雇用形態に対応。東京都の求人(https://jobmore.co.jp/l-%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD-%E6%B1%82%E4%BA%BA.html)をはじめ、地域・職種・こだわり条件から全国の求人を検索できます。- ブックマーク＆メッセージ：気になる求人を保存して後から見返したり、企業とアプリ内のメッセージでやり取りできます。- アプリならではの軽快な操作性：ブラウザ版と比べてスムーズな動作・表示速度で、ストレスのない仕事探しを実現します。

「スマートフォンで仕事を探すことが当たり前になった今、『ジョブモア』をより身近に、より快適に使っていただける形でお届けしたいという思いからiOSアプリを開発しました。あなたにぴったりの求人と出会い、気になればその場でワンタップで応募--通勤中やちょっとしたすき間時間に使える“日常的な仕事探しのパートナー”を目指してまいります。」

今後の展望

今後も機能の拡充とユーザー体験の向上を続け、求職者がより快適に、納得して仕事を探せる環境を提供してまいります。

アプリ概要

アプリ名：転職・バイトはJobmore（ジョブモア）

対応OS：iOS

価格：無料

カテゴリ：ビジネス

ダウンロード：https://apps.apple.com/jp/app/id6761402951

サービス概要「ジョブモア」

「ジョブモア」は、全国の求人情報を扱う求人サービスです。地域・職種・雇用形態などの詳細条件から求人を探せるほか、地域別・職種別の給与相場も確認できます。

サービスサイト：https://jobmore.co.jp/

会社概要

会社名：ジョブモア株式会社

代表者：代表取締役 本川 俊

所在地：東京都品川区上大崎2-12-7 目黒I-Nビル

設立：2025年6月

事業内容：求人情報サイト「ジョブモア」の運営、企業向け採用コンサルティング

許認可：有料職業紹介事業許可（13-ユ-318576）／特定募集情報等提供事業届出受理（51-募-001702）

URL：https://jobmore.co.jp/