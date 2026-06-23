クラウドファンディングで4,455万円を達成したINFOBARデザインのスマートリングがauで一般販売開始

issin株式会社

東京大学発ヘルスケアスタートアップのissin株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：程 涛、読み：イッシン、以下「issin」）は、auのデザインケータイ「INFOBAR」を象徴するカラー“NISHIKIGOI”および“ICHIMATSU”をモチーフにデザインした「スマートリカバリーリング INFOBARコラボモデル」について、全国のKDDI直営店/au Style/auショップ/UQスポットにて一般販売を開始します。

※取扱状況は各店舗へお問合せください。



本製品は、2025年12月1日（月）から2026年1月31日（土）まで購入型クラウドファンディング「CAMPFIRE」にて先行販売を実施し、総額4,455万9,099円のご支援をいただきました（プロジェクトページ：https://camp-fire.jp/projects/896947/view(https://camp-fire.jp/projects/896947/view) ）。多くの反響を受け、このたびの一般販売に至りました。

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販売ページ： https://onlineshop.au.com/disp/CSfLastGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=14618(https://onlineshop.au.com/disp/CSfLastGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=14618)

Smart Recovery Ring／INFOBARコラボモデルについて

つけるだけで「睡眠」「ストレス」「活動量」を計測し、専用アプリで詳細なデータを確認できる指輪型ウェアラブルデバイス「スマートリカバリーリング」に、auのデザインケータイ「INFOBAR」とのコラボデザインが登場しました。

本製品のデザインには、初代「INFOBAR（2003年）」を象徴するカラー「NISHIKIGOI」および「ICHIMATSU」を採用しています。

「NISHIKIGOI」にはアルミ合金素材を、「ICHIMATSU」にはステンレス素材を採用。INFOBARの名にふさわしいCMF（色・素材・仕上げ）のクオリティを追求した仕上がりとなっています。本コラボモデルは、KDDI株式会社 au Design project プロデューサー 砂原 哲氏がデザイン監修を務めました。

issin製品としては、体重測定できるバスマット「スマートバスマット」に続くINFOBARシリーズとのコラボとなります。

左から INFOBAR（2003年・カラー：NISHIKIGOI・ICHIMATSU）｜スマートリカバリーリング（カラー：INFOBAR NISHIKIGOI・INFOBAR ICHIMATSU）

製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/103350/table/103_1_ed324f5feac8da72a6c69c3d9862ea1a.jpg?v=202606230152 ]

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

※表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税込です。

※「INFOBAR」「NISHIKIGOI」「ICHIMATSU」はKDDI株式会社の商標または登録商標です。

※その他掲載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

「INFOBAR」について

携帯電話デザインの革新を掲げた「au Design project」の第1弾モデルとして、初代INFOBARは2003年に発売され、モバイルデザイン領域に大きなインパクトを与えました。INFOBARを象徴する特徴のひとつが、NISHIKIGOIやICHIMATSUといった個性的な名称を持つカラーデザインです。また、その独自性はアニメや漫画の登場人物が使用する携帯電話としても多く描かれ、幅広いカルチャーにも影響を与えました。その後、携帯電話からスマートフォンへと進化する約20年の中で計7モデルを展開し、特に代表色であるNISHIKIGOIは全モデルに採用されるなど、シリーズを通じて高い支持を獲得してきました。プロダクトデザインはプロダクトデザイナー・深澤直人氏が担当し、そのデザイン性は国際的にも高く評価されています。これまでに、ニューヨーク近代美術館（MoMA）、インディアナポリス美術館（米国）、ヴィクトリア＆アルバート博物館（英国・ロンドン）、デザインミュージアム（英国・ロンドン）に収蔵されています。2023年には初代「INFOBAR」の発売20周年を記念し、発売日であった10月31日を「INFOBARの日」として制定しました。

au Design project ウェブサイト https://adp.au.com/

「スマートリカバリーリング」について

「スマートリカバリーリング」は、つけるだけで「睡眠」「ストレス」「活動量」を計測し、専用アプリで詳細なデータを確認できる指輪型ウェアラブルデバイスです。また、データを統合的に分析し、毎朝の回復力を示す「リカバリースコア」で回復力を可視化します。

国内ブランド最軽量レベルの薄さと重さで装着感を感じにくく、生活防水仕様のため日常生活やシャワーの際も安心して使用できます。また、2時間の充電で約7日間の連続使用が可能なバッテリーを搭載しており、忙しい日々でもストレスなく使用できます。

専用アプリでは、パーソナルヘルスケアAI「ウェリー」がユーザーのデータに連動し、まるでそばで見守るパートナーのように寄り添いながら、ゲーム感覚の健康管理ができる仕組みを搭載しており、楽しみながら疲れや不調からのリカバリー習慣を促進します。

・製品名：Smart Recovery Ring（スマートリカバリーリング）

・販売価格：29,800円~（税・送料込）

・主な機能：リカバリースコア、睡眠モニター、ストレスモニター、活動量モニター、心拍数、血中酸素濃度、心拍変動、皮膚温、女性の健康管理、パーソナルヘルスケアAI

・公式サイト：https://issin.cc/pages/smart-recovery-ring

【関連プレスリリース】

- auのデザインケータイ「INFOBAR」が指先に宿る。スマートリカバリーリングとコラボで登場！https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000089.000103350.html- auのデザインケータイ「INFOBAR」がバスルームに登場！体重測定できるバスマット「スマートバスマット」コラボデザイン発売https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000103350.html

【会社概要】

会社名：issin株式会社（読み：イッシン）

代表者：代表取締役 程 涛

設立：2021年4月5日

所在地：東京都文京区本郷七丁目3番1号 東京大学アントレプレナープラザ 705

資本金（資本準備金含む）：834,956,200円

事業内容：日常生活に溶け込んだヘルスケア機器・サービスの開発・提供

・生活習慣の改善・促進を、ラクに楽しくサポートするスマホ向けアプリ「ウェリー」

・お風呂上がりに乗るだけで、無意識に体重管理ができる「スマートバスマット」

・装着するだけで、睡眠の質などを可視化できる「スマートリカバリーリング」

・効率良く簡単に運動習慣を身につけられるエクササイズサービス「Smart 5min」（法人向け）

・専門家とAIが最適な健康アクションを提案する生活習慣改善サービス「Smart Daily」（法人向け）

URL：https://issin.cc/

【代表プロフィール】

issin株式会社 程 涛（テイ トウ）

1982年、中国・河南省生まれ。東京工業大学卒。シリアルアントレプレナー（連続起業家）。東京大学修士在学中に、東大発ベンチャーpopInを創業し、2015年にBaiduと経営統合。世界初の照明一体型3in1プロジェクター「popIn Aladdin」や大ヒットゲーム「スイカゲーム」などを開発。

2021年、issin株式会社を創業。国内初のお風呂上がりに乗るだけで体重測定できるバスマット「スマートバスマット」をリリース。2025年、装着するだけで、睡眠の質などを可視化できる指輪型デバイス「スマートリカバリーリング」をリリース。日常生活に溶け込んだヘルスケア体験を追求している。

2025年11月、自身初の著書「道具としてのアイデア」（日経BP社）を出版。

書籍情報

『道具としてのアイデア』

著者：程涛

発売日：2025年11月21日（金）

定価：1,760円（税込）

発行：日経BP

日経ブックプラス：https://bookplus.nikkei.com/atcl/catalog/25/10/30/02293/

Amazon：https://amzn.to/3YmFddt