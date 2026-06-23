米5kg価格、備蓄米放出後の最安値を更新平均売価3,179円、昨秋ピークから約25％下落

株式会社マーチャンダイジング・オン

株式会社マーチャンダイジング・オン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐々木治）は、市場データ「RDS-POS」の販売実績データを分析した結果、全国スーパーマーケットにおける米5kg商品の平均売価が、2026年6月21日の平均売価で3,179円となり、備蓄米放出後の最安値であった2025年8月1日の3,237円を下回ったことを確認しました。この結果は全国スーパーマーケット約3800店舗の売上実績から算出したものになります。

直近での週累計（2026年6月15日～21日）でも3,344円となり、備蓄米放出後の最安値であった2025年8月18日～24日週の平均売価3,390円も下回っています（※図1）

2025年秋には4,000円を超える高値圏で推移していた米価格ですが、その後は下落傾向が継続しており、今回の結果は昨年夏の安値水準を更新するものとなりました。

【図1】

マーチャンダイジング・オンHP「RDS リアルタイム お米(5kg)の店頭売価平均／平均売価」より

◆備蓄米放出後の最安値を更新

RDS-POSによる分析では、全国スーパーマーケットにおける米5kg商品の平均売価は、2026年6月21日（日）に3,179円を記録しました。

これは備蓄米放出後の最安値であった2025年8月1日（金）の3,237円を58円下回る水準であり、直近約11か月間で最も安い価格となります。

2025年秋以降続いていた価格上昇は、2025年11月3日週をピークに下落基調へ転じ、昨年夏の安値を更新したことが今回の特徴です。

◆昨秋ピークから約25％下落

2025年秋の新米流通開始とともに、米5kg商品の平均売価は4,200円前後まで上昇し、高値圏で推移していました。

しかし、その後は継続的な下落傾向となり、2026年6月21日時点では3,179円まで低下しました。

ピーク時と比較すると約1,000円の下落となり、下落率は約25％に達しています。

◆米市場は今後どうなっていくのか

直近1年間の価格推移を見ると、2025年夏に安値圏を形成した後、秋以降の新米の流通開始とともに急速な価格上昇が発生しました。

その後、2025年末以降は下落基調に転じ、今回備蓄米放出後の最安値を更新する結果となりました。

今後は、

・2026年産米の作柄および需給動向

・新米シーズンに向けた流通環境の変化

・PB米やブレンド米への需要動向

などが価格形成に影響すると考えられます。

マーチャンダイジング・オンでは、米5kg商品の平均売価推移を毎日更新し公開しています。最新の価格動向は下記サイトよりご確認いただけます。

https://price-transition.mdingon.com/

マーチャンダイジング・オンでは、今後もRDS-POSを活用し、生活者の購買行動や市場変化を継続的に分析・発信してまいります。

＜分析概要＞

【対象商品】

米（5kg規格）

【対象業態】

全国スーパーマーケット 約3,800店舗

【分析期間】

2023年6月～2026年6月

【分析データ】

市場データ「RDS-POS」

◆RDS-POSについて

市場データ「RDS-POS（流通POSデータサービス）」は、全国のスーパーマーケットを中心とした食品・日用品の販売実績を収集・分析する市場POSデータサービスです。

全国約7,000店舗規模の販売実績をもとに、カテゴリー動向、販売数量、価格推移、市場シェアなどを把握することが可能です。食品メーカー、卸売業、小売業など幅広い企業のマーケティング・営業活動に活用されています。

◆株式会社マーチャンダイジング・オンについて

株式会社マーチャンダイジング・オンは、市場POSデータ「RDS-POS」の提供をはじめ、POS分 析・棚割分析・商圏分析ソリューションを通じて、メーカー・卸・小売の営業・マーケティング活動を支援する企業です。30年以上蓄積された市場データ「RDS-POS」と現場起点のノウハウを活かし、売れる売場づくりと提案営業活動を支援しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社マーチャンダイジング・オン 営業本部

TEL：03-6908-7878

E-mail：sales@mdingon.com