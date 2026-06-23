【7/23 オンライン開催】AIネイティブ時代のプロジェクトマネジメントとは？「プロジェクトマネジメントDAY 2026」今年も開催決定！

株式会社システムインテグレータ

株式会社システムインテグレータ（本社：さいたま市中央区、代表取締役社長：引屋敷 智、東京証券取引所スタンダード市場：証券コード3826、以下「当社」）は、「プロジェクトマネジメントDAY 2026」を2026年7月23日（木）に開催することをお知らせします。

プロジェクトマネジメントDAYとは

プロジェクトマネジメントDAYは2016年にスタートして以来、毎年多くのプロジェクトマネージャー（PM）、プロジェクトリーダー（PL）、IT担当者、経営層などが参加する当社主催のプロジェクトマネジメントの祭典です。

時代と共に変化し、複雑化する「プロジェクトマネジメント」について考えるイベントとして、毎年多くの方にご参加いただいております。昨年は2,700名を超える方々にお申し込みをいただき、参加者満足度も91.8％と高評価をいただきました。（※開催後アンケートによる集計結果）

今年は11回目の開催となり、オンラインで開催します。すでに1,300名以上の方々にエントリーいただいています。今年もPMIJ（一般社団法人 PMI日本支部）、PMAJ（特定非営利活動法人 日本プロジェクトマネジメント協会）に協賛いただき、各分野の有識者とともに、さらに充実した内容でお届けします。



イベント詳細はこちら：https://products.sint.co.jp/obpm/pmday2026

今年のテーマは「AIネイティブ時代のプロジェクトマネジメントとは？」

生成AIの急速な普及により、ソフトウェア開発や業務の進め方は大きく変わり始めています。

AIを前提とした“AIネイティブ”な環境の中で、プロジェクトの進め方やマネジメントの役割も変化しつつあります。

これからのPM/PLには、AIを活用しながらプロジェクトの価値を最大化し、複雑化するプロジェクトを導く新しい視点やスキルが求められます。

ビジネスとITがますます密接につながる今、プロジェクトマネジメントはどのように進化していくのでしょうか。

本イベントでは、ビジネスリーダーやPM/PLの皆さまに向けて、AIネイティブ時代に求められるプロジェクトマネジメントの考え方や実践について、各分野の有識者が解説します。

＜注目セッション＞

今年は特に注目すべきセッションが2つ。

セッション1（基調講演）「AI時代のプロジェクトマネジメント」では、アクシスインターナショナル・中谷公巳氏が、AIがもたらす"管理から意思決定・価値創出へ"のパラダイムシフトを解説。

セッション4ではTably・及川卓也氏が、AIネイティブ時代のプロダクトマネジメントにおけるPMの新たな役割を語ります。

AIをどう活かし、プロジェクトの価値を最大化するか。現場PM/PLに直結するテーマです。

開催概要

セッション概要

株式会社システムインテグレータについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7603/table/171_1_990284697a50facb6f1fe29a1af11905.jpg?v=202606231052 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/7603/table/171_2_5c8036ac8cad4ec14530dfe983a78958.jpg?v=202606231052 ]

会社名：株式会社システムインテグレータ

証券コード：3826 （東証スタンダード）

所在地：埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー32階

設立：1995年3月

代表者：代表取締役社長 引屋敷 智

資本金：3億6,771万2千円

URL：https://corporate.sint.co.jp/

事業内容：

本件に関するお問い合わせ

- パッケージ・ソフトウェアおよびクラウドサービス（SaaS）の企画開発・販売、コンサルティング（ERP、開発支援ツール、プロジェクト管理ツールなど）- AIを使った製品・サービスの企画開発および販売、AI関連のソリューションの提供・支援およびコンサルティング

株式会社システムインテグレータ

エンタープライズ営業本部 PS営業部 マーケティング担当：田島

E-Mail：pr@sint.co.jp

- 記載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。- 本広報資料の転送・引用は、ご自由にご利用ください。- ニュースリリースに記載された製品・サービスの内容、価格、仕様、お問い合わせなどは、発行日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。