ファインバブルで水は進化する。その先で目覚める肌と髪の美しさ。「ReFa FINE BUBBLE U+」に新カラー″エムピンク″″エムミントグリーン″″エムパープル″を追加

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』は、「ReFa FINE BUBBLE U+（リファファインバブル U+）」の新カラーとして、エムピンク・エムミントグリーン・エムパープルの3色を発売いたします。

ファインバブルシャワーは、毛穴やキメの奥まで入り込み、汚れを引き寄せ、うるおいを与える洗浄効果をもち、浴びるだけで肌・髪のすこやかな美しさを引き出します。ReFa FINE BUBBLE U+は、ファインバブルを水中に一気に生み出す独自テクノロジーと、浴びる部位や目的にあわせて選べる4つのモードを搭載。さらに止水機能も搭載しており、人にも環境にもやさしい理想のシャワータイムを叶えます。

※ファインバブルの性能、効果に関してはReFaブランドサイトをご確認ください。

※「ファインバブル」、「FINE BUBBLE」は、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

■ 商品概要

商品名：ReFa FINE BUBBLE U+（リファファインバブル U+）

カラー：エムピンク、エムミントグリーン、エムパープル

価 格：38,000円（税込）

発売日：2026年７月22日（水）

販 売：ReFa GINZA、MTGオンラインショップを中心に各市場で順次展開。

※店舗ごとの取り扱いについては、各店舗にお問い合わせください。

■『ReFa』ブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜『ReFa』ブランドサイト＞

http://www.refa.net/

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■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、BEAUTY、HEALTHの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/