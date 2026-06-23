Trip.com Japan、Great Place To Work(R) Institute Japanより「働きがい認定企業」に認定

株式会社Trip.com International Travel Japan

グローバルオンライン旅行サービスプロバイダーのTrip.com Japanは、Great Place To Work(R) Institute Japan（以下、GPTW Japan）が実施する2026年版「働きがい認定企業」に認定されたことをお知らせいたします。

「働きがい認定」は、従業員へのアンケート結果を基に、優れた職場文化を持つ企業をGPTW Japanが認定する制度です。

■認定取得の背景

Trip.com Japanでは、コアバリュー（Customer Centric、Teamwork、Responsibility、Integrity、Partner）を基盤に、多様な人材が尊重され、一人ひとりが主体的に活躍できる職場づくりを推進しています。

■働きがいポイント TOP3

1. 充実した福利厚生・社員得点

社員一人ひとりが安心して働き続けられる環境づくりを重視し、福利厚生制度の充実に取り組んでいます。仕事だけでなく、社員のライフスタイルやキャリア形成を支援する制度を整備しています。

2. 労働環境が安全・衛生的

安心して能力を発揮できる職場環境づくりを推進しています。オフィス環境の整備に加え、従業員の心身の健康を支える取り組みを通じて、柔軟なワークスタイルや働きやすい環境の維持に努めています。

3. ウェルビーイングを重視した職場環境

社員が仕事とプライベートを両立できるよう、休暇を取得しやすい企業文化を醸成しています。必要な時に安心して休暇を取得できる環境が、従業員満足度の向上につながっています。

■従業員アンケートで高評価を得た項目

- 性的指向に関係なく公平に扱われている（93%）- 性別に関係なく公平に扱われている（93%）- 新しく入社した人を歓迎する雰囲気がある（93%）- 必要な時に休暇を取得できる（92%）- 年齢に関係なく公平に扱われている（92%）

これらの結果は、Trip.com Japanが推進するダイバーシティ＆インクルージョンと、オープンで協力的な企業文化を表しています。

今回の調査では、性別や年齢、性的指向に関係なく公平に扱われる職場環境や、新しいメンバーを歓迎するオープンなカルチャー、休暇を取得しやすい柔軟な働き方などが高く評価され、認定取得につながりました。

また、グローバル企業ならではの多文化環境の中で、社員同士が互いを尊重しながら協力し、成長できる組織づくりにも継続的に取り組んでいます。

■代表取締役社長 高田智之 コメント■

「このたび、Great Place To Work(R) Institute Japanより「働きがい認定企業」として認定いただけたことを大変光栄に思います。

Trip.com日本支社は、多様なバックグラウンドを持つ社員一人ひとりが尊重され、自ら挑戦し成長できる環境づくりを大切にしてまいりました。今回の認定は、社員が日々築いてきたオープンで協力的な企業文化が評価されたものと受け止めています。

私たちにとって「働きがい」とは、単に働きやすい制度や環境を整えることだけではありません。Trip.com(https://jp.trip.com/?locale=ja-jp) 日本支社では、社員自身が旅を通じて新しい文化、価値観、地域の魅力に触れ、そこで得た気づきや感動を日々の仕事に活かしていくことも大切にしています。そのため、社員が自ら旅を体験し、旅行者の視点を深く理解できるよう、旅行に関するサポートにも取り組んでいます。

旅行は人と人、地域と世界をつなぐ力を持っています。その価値をより多くのお客様に届けるためには、まず社員自身がいきいきと働き、能力を最大限に発揮できる環境が欠かせません。

今後も社員の成長と働きがいの向上に取り組みながら、革新的なサービスを通じて旅行業界の発展に貢献し、世界中の旅行者により良い体験を提供してまいります。」

Trip.comは今後も、多様性を尊重しながら社員一人ひとりが成長できる職場環境づくりを推進するとともに、「より良い旅を、より身近に」という理念のもと、革新的な旅行サービスの提供を通じて、日本および世界の旅行市場の発展に貢献してまいります。

「働きがいのある会社」認定について

働く人へのアンケートの結果を基に、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」であることをGreat Place To Work(R) Institute Japanが正式に認定するものです。

Great Place To Work(R) Institute Japanについて

Great Place To Work(R) Instituteは、約170ヶ国で年間21,000社以上の働きがい（エンゲージメント）を調査し、一定水準に達した企業を「働きがいのある会社」認定・ランキングとして各国の有力メディアで発表している世界的な調査機関です。30年間のデータに裏付けされた方法論を用いて評価を行う認定・ランキング制度は、企業における採用ブランディングやIR・人的資本開示の目的で広く活用されています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place To Work(R) Instituteよりライセンスを受け、Great Place To Work(R) Institute Japan（GPTW Japan）を運営しています。

▶公式ホームページ：https://hatarakigai.info/

Trip.com Groupについて

Trip.com Group（NASDAQ:TCOM）は、Trip.com、Ctrip、SkyscannerおよびQunarをブランドに持ち、多彩な旅行商品をワンストップサービスでお届けするグローバル旅行サービスプロバイダーです。モバイルアプリ、ウェブサイト、そして24時間・年中無休対応のカスタマーサポートなど、Trip.com Groupの最新の取引プラットフォームを通じて、世界中のお客さまと各地の旅行事業パートナーとつながり、便利でお得な予約を提供しています。1999年に設立し、2003年のNASDAQ上場に続き、2021年に香港証券取引所HKEXに上場（9961.HK(http://9961.hk/)）。「あらゆる旅を最高に」をミッションにしています。

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