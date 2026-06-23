生きづらさを抱えた若者たちが歌で届ける平和への願い--kimyo-na-manul、第12回 明日のこどものピース☆フェスに出店・出演

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特定非営利活動法人kimyo-na-manul奇妙なマヌル




様々な生きづらさを抱えた若者たちによるNPO法人「kimyo-na-manul」が、2026年6月27日（土）に愛知県大府市・おおぶ文化交流の杜にて開催される「第12回 明日のこどものピース☆フェス」に出店・出演します。マルシェコーナーでの活動紹介と、ステージでの平和にまつわる歌唱を通じて、言葉にならない平和への願いを届けます。



■ イベントについて


「明日のこどものピース☆フェス」は、地域に根ざした平和の祭典として今年で第12回を迎えます。テーマは「ラブ＆ピース　今こそ平和へまっすぐ」。マルシェ・ステージ・子ども広場の3つのコーナーで構成され、地域の人々が世代を超えてつながる場となっています。


■ kimyo-na-manul の参加内容

kimyo-na-manulは、様々な生きづらさを抱えた若者たちが集まり、平和や日常の大切さをテーマに活動するアーティストユニットです。「大人になっても忘れない、何気ないこの日常を。特別な一日を。」という思いを歌で表現し続けています。


今回のピース☆フェスでは、以下の2形式で参加します。


・マルシェコーナー：活動紹介など（出店ブース）


・ステージコーナー：平和にまつわる歌唱（ライブパフォーマンス）


言葉にならない平和への願いを、歌というかたちで来場者へ届けます。


■ イベント概要

イベント名：第12回 明日のこどものピース☆フェス


テーマ：ラブ＆ピース　今こそ平和へまっすぐ


日時：2026年6月27日（土）10:00～15:00


会場：おおぶ文化交流の杜 アローブギャラリー＆ふれあいの路


主催：ピース☆フェスティバル実行委員会


お問い合わせ：peacefes.2023@gmail.com


Instagram：@PEACEFES2022



登壇者・出演者情報





団体名：NPO法人kimyo-na-manul奇妙なマヌル


出店内容：平和をテーマにした歌唱・啓発活動


お問い合わせ：kimyona0423@gmail.com