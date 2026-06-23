スマートパッケージング事業基盤の拡充に向け、株式会社平野屋物産を子会社化　軟包装製造技術と自動認識技術を融合し新たな顧客価値の創出をめざす

株式会社サトー

株式会社サトー（本社：東京都港区、以下「当社」）は、軟包装の製造・販売事業を展開する株式会社平野屋物産（本社：福岡県大野城市、以下「平野屋物産」）の議決権を有する株式の全てを取得する株式譲渡契約を締結しましたので、お知らせいたします。

本件は、サトーグループの中期経営計画に掲げる「Perfect and Unique Tagging」構想の実現に向け、新たな成長領域であるスマートパッケージング事業基盤の拡充を図るものです。

株式取得の背景

サトーグループは、自動認識技術を活用したソリューションの提供を通じて、お客さまの業務効率化や課題解決に取り組んでいます。

近年は、さまざまな業界においてトレーサビリティ向上や消費者とのデジタル接点創出、循環型社会への対応などを背景に、パッケージとデジタル情報を連携させるスマートパッケージングへの期待が世界的に高まっています。特に、自動認識技術とパッケージを組み合わせたスマートパッケージング市場は今後も成長が見込まれており、サトーグループはこうした潮流を新たな成長機会と捉えています。

また、米国小売業界における「Sunrise 2027※」への対応や、国内における食品包装への2次元コード活用の検討、医療機器や医薬品分野における個品管理の高度化などを背景に、あらゆる商品とデジタル情報を結び付けるニーズは今後さらに拡大すると見込まれています。

※GS1 USが主導し、米国で2027年までに小売POSを2次元コード対応へ移行して、賞味期限・ロット番号などの情報を1つの2次元コードで扱えるようにし、商品管理とトレーサビリティを向上させる世界的プロジェクト

平野屋物産の強み

平野屋物産は、食品や日用品などに使用される軟包装（フレキシブルパッケージ）の製造・販売事業を展開しており、日本の軟包装市場において成長性の高いパウチを主力事業としています。高い製造技術と品質管理ノウハウを有し、特殊形状や機能性を備えた付加価値の高い商品を提供しています。これにより、お客さまの商品価値やブランド価値

向上に貢献するとともに、価格競争とは一線を画す事業基盤を構築しています。

さらに、同社は創業から69年目を迎えるなか、製版から製袋までの一貫生産体制を構築しており、製造・販売に関する豊富なノウハウも蓄積しています。

また、本件は平野屋物産の事業承継ニーズに応える取り組みでもあり、同社が長年培ってきた技術、人財、顧客基盤を維持・発展させながら、さらなる成長をめざします。

今後の展開

今回の株式取得により、平野屋物産が有するパウチを中心とした軟包装（フレキシブルパッケージ）の製造技術と、当社が強みとする２次元コード、RFIDなどの自動認識技術を融合し、スマートパッケージング領域におけるソリューションの開発・提供を加速します。

今後は、パッケージへの情報付与を通じて、製造・物流・販売・消費・再資源化までをつなぐトレーサビリティの高度化や個品管理の実現をめざすとともに、お客さまの業務効率化や新たな価値創出に貢献してまいります。

株式取得の概要

取得対象 株式会社平野屋物産 議決権を有する全株式

取得後比率 100％

契約締結日 2026年６月１日

株式譲渡実行日 2026年６月15日

※取得価額などの詳細については、相手先との守秘義務契約に基づき非公開としております。

株式会社平野屋物産の概要

商 号 ： 株式会社平野屋物産

所在地 ： 福岡県大野城市

代表者 ： 代表取締役社長 母里 圭太郎

創 業 ： 1957年（昭和32年）12月

設 立 ： 1959年（昭和34年）2月

資本金 ： 5,000万円

従業員数 ： 125名 （2026年５月31日時点）

事業内容 ： パッケージ（食品・生活用品の包装資材）の製造・販売

株式会社サトー 概要

あらゆるものを情報化して、社会のうごきを最適化する。サトーグループは、90を超える国・地域でビジネスを展開する創業1940年のグローバル企業グループです。バーコードやRFIDなどに代表される、自動で情報を認識・入出力するための技術（自動認識技術）を用いて、リアルな世界のあらゆるものを情報化し、その情報を活用することで、現場ごとに最適な課題解決の仕組みを提供しています（2026年３月末時点、連結売上高1,634億円）。

所在地 ：東京都港区芝浦3 丁目1 番1 号 msb Tamachi 田町ステーションタワーN

代表者：代表取締役 社長執行役員 グループCEO 小沼 宏行

資本金 ：84億円（2026年３月31日現在）

企業HP：https://www.sato-global.com/ja/

事業内容：自動認識ソリューション商品（ラベルプリンター、RFIDプリンター、ラベル自動印字貼付機、ソフトウェア、シール・ラベル、RFIDタグ、ハンドラベラー等）の企画、開発、設計、製造、販売、保守。バーコードリーダー、RFIDリーダー、自動貼りロボットなど他社周辺機器を組み合わせた総合的なソリューションの企画提案。