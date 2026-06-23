『Delta Force』新シーズン「メルトダウン」6月30日配信決定！年間最大規模のアップデートで新ステージと『Rainbow Six Siege』コラボが登場！

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質なタクティカルFPS『Delta Force』を手がけるTeam Jadeは、2026年6月30日より、最新シーズンアップデート「メルトダウン」を配信することを発表しました。本シーズンは、2026年度の集大成となるアップデートとして、オペレーションズとウォーフェアの両モードにわたる新コンテンツを多数実装。さらに、人気タクティカルシューター『Tom Clancy's Rainbow Six Siege』とのコラボレーションも展開予定です。

プレイヤーコミュニティの盛り上がりを背景に、『Delta Force』はさらなる進化を遂げます。新シーズン「メルトダウン」では、大型先端エネルギー施設を舞台にした、新鮮で探索深度のあるオペレーションズ体験、環境変化が戦況を左右するウォーフェア新マップ、そして戦術性をさらに広げる新オペレーターや新武器が登場します。

■新オペレーションズマップ「AZ3」――探索の楽しさが広がる新たな大型ステージ

シーズン「メルトダウン」の目玉となるのは、オペレーションズの新マップ「AZ3」です。本マップは、異常事態が発生した大型先端エネルギー施設を舞台としており、プレイヤーは施設エネルギーの不安定化、各種システムの異変、刻々と変化する環境の中で、生存と撤収を目指すことになります。

探索を進めるほど新たな発見が広がり、同時に得られる報酬も豊富になっていきます。プレイヤーは、より深部へ踏み込むか、安全を優先して撤収するか、常にリスクとリターンの判断を迫られます。施設の状況が刻一刻と変化していく中、プレイヤーの選択によって、安定化から完全停止まで、施設が迎える結末が変化する点も本マップの大きな特徴です。さらに、各プレイヤーの行動が積み重なることでマップ全体の結末が決まる仕組みは、『Delta Force』シリーズ初の試みとなります。

また、「AZ3」はより幅広いプレイヤーが参加しやすいよう、NormalとEasyの2つの難度で登場予定です。久しぶりに『Delta Force』へ戻るプレイヤーや、オペレーションズにこれから挑戦するプレイヤーでも、新しい探索の面白さを体験しやすい内容となっています。

■『Tom Clancy’s Rainbow Six Siege』コラボレーション正式発表

今回の大型アップデートにあわせて、『Tom Clancy’s Rainbow Six Siege』との公式コラボレーションも発表されました。本コラボでは、両タイトルの戦術性をテーマにしたオペレーター関連コンテンツや、『Rainbow Six Siege』を彷彿とさせる武器スキン、その他ゲーム内コンテンツが登場予定です。

『Delta Force』と『Rainbow Six Siege』はいずれも、チーム連携、状況判断、戦術的な立ち回りを重視するタクティカルシューターです。今回のコラボレーションは、両作品に共通する“戦術プレイ”の魅力を祝う特別な企画として展開されます。

コラボトレーラー：https://www.youtube.com/watch?v=2FQ5fE5XWpY

■新オペレーター「N-2」参戦――クライオ技術で戦場を制御

新シーズンでは、新オペレーター「N-2」が登場します。N-Twoは、AZ3と深い関わりを持つ元施設エンジニアです。彼の装備は極低温（クライオ）技術を活かしたものとなっており、敵の動きを鈍らせたり、重要エリアを凍結して制圧したりすることで、戦闘のテンポをコントロールできます。オペレーションズとウォーフェアの両モードにおいて、交戦距離や進行ルートを管理し、チームに有利な状況を作り出す新たな選択肢となるでしょう。

■ウォーフェア新マップ「コロシアム」――炎が戦場を変える大規模バトル

ウォーフェアモードには、新マップ「コロシアム」が登場します。本マップは、歴史ある闘技場とその周辺都市を舞台にした大規模戦場です。最大の特徴は、マップ内で発生するダイナミックな火災イベントです。

炎は戦場全体に広がり、建造物を崩壊させ、地形や遮蔽物をリアルタイムに変化させます。一瞬前まで安全だったポジションが、次の瞬間には危険地帯へと変わることもあり、プレイヤーは常に状況の変化に対応しながら戦う必要があります。固定された戦術だけではなく、環境変化に合わせた柔軟な判断が勝敗を左右するマップとなっています。さらに、シーズン中にはウォーフェア向けの新モードが3種類順次登場予定です。これにより、大規模戦闘の遊び方はさらに広がっていきます。

■新武器「RM277」「SVCH」追加――中距離と遠距離に新たな選択肢

シーズン「メルトダウン」では、2種類の新武器も追加されます。「RM277」は、6.8mm弾を使用するブルパップライフルです。次世代アーマーへの対応を想定した高い威力と扱いやすい反動を兼ね備え、中距離戦で安定した戦果を発揮します。一方、「SVCH」は、遠距離戦に特化した単発式マークスマンライフルです。高威力の一撃でプレッシャーをかけることができ、距離を保ちながら戦況をコントロールしたいプレイヤーに適した武器となっています。この2つの武器の追加により、プレイヤーは交戦距離やプレイスタイルに応じて、より明確な戦術選択が可能になります。

■変化し続ける戦場――進化する施設環境と新ボス「H1000」

「AZ3」では、環境そのものが戦いに大きく関わります。探索が進むにつれて施設内のエリアは様変わりし、立ち入り可能な範囲も拡大。時間の経過とともに状況が移り変わっていくため、プレイヤーは常に変化する戦場に対応しながら冒険を進めていきます。さらに、本マップの中心には個性的なボス「H1000」が登場します。

H1000は腕に自信のあるプレイヤーに挑みかかる手強い相手として立ちはだかり、各マッチに新たな見どころをもたらします。攻略のためには、装備だけでなく、周囲の状況を読みながら立ち回る楽しさも味わえます。

一方で、施設内には価値ある情報や物資も豊富に眠っています。重要施設であるAZ3には、希少なサプライや「AZ3キーカード」が存在し、キーカードは繰り返し入手可能で、報酬がさらに豪華な高価値エリアへのアクセスにつながります。プレイヤー一人ひとりの行動がマップ全体の結末にも影響する、これまでの『Delta Force』にはない新たなオペレーションズ体験が楽しめます。

■豪華報酬や無料アイテムも展開予定

シーズン「メルトダウン」では、新マップや新オペレーターに加え、さまざまなイベント報酬や無料アイテムも登場予定です。シーズンを通じて、プレイヤーは新たなコンテンツを楽しみながら、限定報酬の獲得を目指すことができます。新たな戦場、新たな装備、そして大型コラボが重なる本シーズンは、『Delta Force』の夏を大きく盛り上げるアップデートとなります。

■プレイヤーフィードバックをもとに進化を続ける『Delta Force』

『Delta Force』は、シーズンごとのアップデートを通じて、新コンテンツの追加だけでなく、プレイヤーからのフィードバックを反映したゲームプレイ改善にも取り組んでいます。今回の「メルトダウン」は、これまで以上に多彩な遊び方、変化する戦場体験、そして新鮮な手応えを提供する、年間最大規模のアップデートです。Team Jadeは今後も、プレイヤーの皆様により深く、より熱いタクティカルFPS体験を届けてまいります。

『Delta Force』概要

タイトル：Delta Force

開発：Team Jade

パブリッシャー：TiMi Studio Group

プラットフォーム：PC/Consoles/Mobile

PC版&モバイル版正式リリース日：2025年4月22日

コンソール版正式リリース日：2025年8月19日

料金：基本無料、ゲーム内課金あり

公式サイト：https://www.playdeltaforce.com/ja/

PlayStation：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014058/

XBOX：https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/KEYWORD/9NRMZXGKP4NM

iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id6451399876

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proxima.dfm&gl=jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proxima.dfm&gl=jp)

Steam：https://store.steampowered.com/app/2507950/Delta_Force/?l=japanese

X：https://x.com/DeltaForceG_JP

YouTube：https://www.youtube.com/@DeltaForceGameJP

Discord：https://discord.gg/deltaforcejp

『Delta Force』について

『Delta Force』は、デルタフォースシリーズ最新作として基本プレイ無料のタクティカルシューターで、大規模なマルチプレイモードに加え、シングルプレイや協力プレイのキャンペーンも楽しめる作品です。豊富な武器カスタマイズなど、魅力あふれる内容で登場。

Team Jadeについて

Team Jadeは、TiMi Studio Groupに所属、『Call of Duty: Mobile』や、10年以上にわたり人気を誇るPCシューターゲーム『Assault Fire』の開発で知られ、BAFTAやTGAなどの受賞歴を持つ業界のベテランが集う精鋭開発チームです。