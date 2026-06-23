【SEKISUIチャレンジャーズ】7月5日開催の「第11回尼崎ボウル」でIBM BIGBLUEと激突　初のレギュラーシーズン開催へ

一般社団法人 Challengers Football Club通常試合には無い特別演出での選手入場

SEKISUIチャレンジャーズは、2026年7月5日（日）、ベイコム陸上競技場（尼崎市記念公園内）にて開催されるXリーグプレミア第4節・IBM BIGBLUE戦を、ホームゲーム「第11回尼崎ボウル」として開催いたします。

「尼崎ボウル」は、アメリカンフットボールを通じた地域活性化とスポーツ振興を目的に開催している地域密着型イベントです。これまでの10大会は春のエキシビションゲームとして開催されてきましたが、約3,000人を動員した実績もあり大きな盛り上がりを見せてきました。

第11回を迎える今回は、初めてレギュラーシーズン公式戦を「尼崎ボウル」として開催。

当日は、Xリーグプレミアの公式戦に加え、ジュニアチームによる試合、ハーフタイムショー、マスコットイベントなど、世代を問わず楽しめるさまざまなコンテンツを実施。アメリカンフットボールファンはもちろん、初めて観戦する方やご家族にも楽しんでいただけるイベントとなっています。

昨年の第10回尼崎ボウルの様子

■第11回 尼崎ボウル 開催概要

【日時】

2026年7月5日（日）

12:30開場／16:00キックオフ

【会場】

ベイコム陸上競技場（尼崎市記念公園内）

〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町1-4-1

【対戦カード】

Xリーグプレミア第4節

SEKISUIチャレンジャーズ vs IBM BIGBLUE

【入場料】

当日券2,000円

前売券1,800円

クーポン利用券1,500円

大学生以下：無料

■当日スケジュール

12:30 開場

13:00～14:30

ジュニアチャレンジャーズ vs 浪速高等学校

15:20

注目選手紹介・チア応援練習

15:40

オープニングライブ（HARTY）

15:45

選手入場

15:55

オープニングセレモニー

16:00

キックオフ

17:55頃

ハーフタイムショー

18:30頃

試合終了予定

※上記タイムスケジュールは、告知なしに変更する可能性があります。

第10回尼崎ボウルのハーフタイムでパフォーマンスを披露するアーティストのHARTY

■ハーフタイムショーには「YAMATY」が登場

ハーフタイムショーには、音楽ユニット「YAMATY（大和&HARTY）」が出演します。

YAMATYは、元プロ野球選手の大和氏と、元甲子園球児でシンガーソングライターのHARTY氏による音楽ユニットです。野球を愛する二人が“バットをマイクに持ち替え”、スポーツへの情熱を音楽で表現。熱いメッセージとエネルギッシュなパフォーマンスで、会場を盛り上げます。

■阪神タイガースのマスコット「コラッキー」をはじめ、人気マスコットが集結

当日は、阪神タイガースのマスコット「コラッキー」をはじめ、さまざまなマスコットキャラクターが来場予定で、子どもから大人まで楽しめるイベントとして開催します。

■地元の出店が複数出店

ベビーカステラの三宝屋、タコス、チキンオーバーライスのStreet Chicken Taco Shop、唐揚げのにゃぶなど、地元飲食店の出店を出店予定です。

初勝利に向けて鍵を握るキャプテンQB#8ギャレット

■チケット購入方法

１. チケット販売サイトへアクセス

２. チームクーポン欄に「amagasaki2026」を入力してログイン

３. 席種・枚数を選択し購入

４. 決済方法・購入者情報を入力

５. チケットURLへアクセスし来場者情報を登録

６. チケットを分配する場合はメールで届いたURLを共有し、来場者も情報登録

７. 電子チケット画面を表示

８. 当日は電子チケットを提示して入場

※大学生以下は無料のためチケット購入不要です。入場口付近の受付ブースで手続きを行い、リストバンドをお受け取りください。

■開催体制

【主催】

一般社団法人 日本社会人アメリカンフットボール協会

【共催】

尼崎市

SEKISUIチャレンジャーズ

【後援】

兵庫県

株式会社ベイ・コミュニケーションズ

【特別協賛】

尼崎信用金庫

大阪富士工業株式会社

【協賛】

積水化学工業株式会社

株式会社くらし計画

アサヒ飲料株式会社

第10回尼崎ボウルには尼崎市長の松本氏も登壇

地域とともに歩む「尼崎ボウル」

SEKISUIチャレンジャーズは、尼崎市を拠点とする社会人アメリカンフットボールチームとして、競技活動だけでなく地域貢献活動にも力を入れています。

学校訪問やスポーツ体験会、地域イベントへの参加などを通じて、子どもたちにスポーツの魅力を伝えるとともに、地域コミュニティとのつながりを深めてきました。

初めてレギュラーシーズン公式戦として開催される「尼崎ボウル」は、地域の皆さまへの感謝を形にするとともに、スポーツの力で尼崎をさらに盛り上げることを目的とした特別なホームゲームです。

国内最高峰のアメリカンフットボールの迫力と、地域が一体となって創り上げるスタジアムの熱気を、ぜひ会場でご体感ください。

7月5日（日）、ベイコム陸上競技場で皆さまのご来場をお待ちしております。

尼崎ボウル特設サイト

https://preview.studio.site/live/7kadokg1q3