優れた技術だけでは患者に届かない～ヘルスケア事業成功のために必要なこと～

ヘルスケアサーカス株式会社

ヘルスケアサーカス株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：近藤綾香）は、大阪健康寿命延伸産業創出プラットフォーム（OKJP）が主催するセミナー「ヘルスケアビジネスの社会実装へ！」において、「ヘルスケアビジネスを進めるための実証事業・エビデンスの重要性」をテーマに講演いたします。

近年、ヘルスケア・ライフサイエンス領域への参入を目指す企業が増加しています。一方で、優れた技術やサービスを有していても、その価値を客観的に示すエビデンスが不足していたり、適切な実証事業の設計ができていなかったりすることで、事業化や普及に至らないケースも少なくありません。

また、医療データの取り扱いや倫理審査など、ヘルスケア領域特有の課題に直面し、事業推進に悩む企業も少なくありません。

ヘルスケアサーカスは、こうした課題に向き合う企業の伴走支援を行っています。これまで製薬企業、IT企業、テクノロジー企業、スタートアップ等への支援実績を有し、ヘルスケア事業において技術やアイデアだけでは乗り越えられない「規制・倫理・エビデンス」の壁を越え、患者や生活者へ価値を届けるための支援を行っています。

本講演では、製薬企業での研究開発経験および現在のヘルスケア事業支援の経験をもとに、実証事業やエビデンス構築の重要性、そしてヘルスケアビジネスを前進させるための実践的な考え方について解説します。

セミナー開催背景

2025年の大阪・関西万博では、大阪ヘルスケアパビリオンを中心に、多くのヘルスケア関連企業が新たな技術やサービスを発信し、大きな注目を集めました。

一方で、優れた技術やサービスを社会へ届けるためには、実証事業の実施やエビデンス構築、法規制への対応など、多くの課題が存在します。

実際に、ヘルスケア領域へ参入する企業の中には、技術やサービスの有効性を示す方法が分からない、どのような実証事業を行うべきか分からない、といった課題を抱える企業も少なくありません。

本セミナーでは、OKJP設立11年目の節目にあたり、ヘルスケアビジネスを推進するうえで改めて重要となる実証事業やエビデンスの考え方について取り上げます。

また、大阪市内で進められているエイジレスリビングラボや、大阪市福祉局による介護予防「すかいプロジェクト」など、地域における最新の取り組みについても紹介されます。

（引用元：【OKJPセミナー】ヘルスケアビジネスの社会実装へ！）

講演内容

【講演】

ヘルスケアビジネスを進めるための実証事業・エビデンスの重要性

登壇者プロフィール

- ヘルスケアビジネスにおける実証事業の役割- エビデンス構築の考え方と進め方- 医療データ活用における留意点- 倫理審査・規制対応の基礎知識- 患者や生活者へ価値を届けるための事業開発

近藤 綾香（こんどう あやか）

ヘルスケアサーカス株式会社 代表取締役／薬剤師

塩野義製薬株式会社にて約7年間、感染症領域を中心に非臨床研究、臨床開発、臨床研究、研究DX・AI活用推進に従事。現在は、医療・ヘルスケア領域へ参入する企業やスタートアップに対し、規制対応、倫理審査、実証設計、エビデンス構築などの支援を行っている。

ヘルスケアサーカスについて

ヘルスケアサーカスは、『変化の先に、笑顔を。』をビジョンに掲げています。

ヘルスケア領域には、患者さんや生活者の課題解決につながる優れた技術やサービスが数多く存在します。一方で、それらが社会へ届くまでには、実証事業、エビデンス構築、規制対応、倫理審査など、多くの壁があります。

ヘルスケアサーカスでは、医療・ヘルスケア領域に挑戦する企業向けに、規制対応、倫理審査支援、実証設計、エビデンス構築、人材育成を通じて、研究開発から事業化、社会への価値提供までを一気通貫で支援しています。

企業・医療機関・研究者・患者をつなぎながら、変化を価値へと変え、その先にある笑顔の創出を支援してまいります。

ヘルスケアサーカス株式会社

所在地：兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目5番8

代表者：代表取締役 近藤 綾香

コーポレートサイト：https://www.healthcarecircus.co.jp/

セミナー概要

【セミナー名】

OKJPセミナー「ヘルスケアビジネスの社会実装へ！」

【主催】

大阪健康寿命延伸産業創出プラットフォーム（OKJP）

【共催】

公益財団法人大阪産業局・大阪シティ信用金庫

【開催日時】

2026年7月8日(水) 14:00 - 17:00

【開催場所】

大阪産業創造館 14F創業セミナールーム

【対象者】

医療・看護・介護・福祉・健康分野において健康寿命延伸につながる製品の開発やサービスの展開を行っている企業の方、もしくは起業をめざしている方

【詳細・お申し込み】

【OKJPセミナー】ヘルスケアビジネスの社会実装へ！(https://ebis.obda.or.jp/service/503305/detail)