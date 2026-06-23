【3年連続】はすや「甘酒プロテイン」が「おもてなしセレクション2026」を受賞！日本の発酵文化を活かした″菌活プロテイン″

有限会社ハス商会

「四国阿波はすや」（運営会社：有限会社ハス商会、徳島県勝浦郡）が製造・販売する「甘酒プロテイン」が、「おもてなしセレクション2026（主催：OMOTENASHI NIPPON）」において、本年も受賞を果たしました。今回で3年連続の受賞となり、甘酒の栄養と手軽なたんぱく質補給を両立する「甘酒プロテイン」ならではの価値が、継続して評価されました。

おもてないセレクション3年連続受賞「はすやの甘酒プロテイン」

◾︎3年連続受賞「甘酒プロテイン」について

「甘酒プロテイン」は、”飲む点滴※”とも呼ばれる「甘酒」にヒントを得た、栄養価と吸収力に優れたプロテインです。これまで数々の菌活商品を手がけてきた納豆屋だからこそ、日本の伝統的な発酵食品である「甘酒」のすばらしい力を、プロテインに活かすことができました。

3年連続受賞した「はすやの甘酒プロテイン」商品名：甘酒プロテイン

内容量：300g（20食分）

価格：4,536円（税込）

甘酒にヒントを得た「即吸収×長持ち」栄養補給

「甘酒プロテイン」は、たんぱく質の“吸収スピード”と“持続力”を両立させた新しいカタチのプロテイン。甘酒に含まれる必須アミノ酸を含む20種のアミノ酸を3,300mgも配合し、消化・吸収がスムーズに進みます。

さらに、からだにやさしい「大豆プロテイン」と「酵母プロテイン」をW採用。「時間差吸収」によって「長持ちするプロテイン」を叶えました。1食15gあたりで、たんぱく質を12g摂取できます。

甘酒の即吸収をプロテインにも。大豆×酵母 Wプロテイン

加えて、ビタミン類など栄養素もしっかりサポート。日々の食生活では不足しがちな栄養バランスを整えながら、菌活にも役立つ、からだ想いのプロテインです。

何よりも、「おいしさ」にこだわりました！

「プロテインも甘酒も苦手…」という声から、誰でもおいしく飲める味を目指して、何度も試作を重ねました。甘さは控えめでスッキリ、飽きずに続けられるやさしい味わいです。糖分をおさえているので、運動後の栄養補給にもぴったり。これまでのプロテインや甘酒に苦手意識があった方にも、ぜひ一度試していただきたい自信作です。

おすすめの使い方お水や豆乳、牛乳と混ぜて。ブルーベリーやきな粉と一緒にもお楽しみいただけます。

「甘酒プロテイン」は、味にこだわったからこそ水割りでも十分においしくお召し上がりいただけます。しっかり栄養補給したい場合は、豆乳や牛乳と混ぜるのがおすすめ。フルーツを加えてスムージー風にも。スタッフ一押しの組み合わせは、豆乳ときなこ。食物繊維がたっぷり摂れる上に、味の相性も抜群！デザートドリンクとしてもお楽しみいただけます。

◾︎受賞を記念して特別セールを開催

今回の受賞を記念して、本店オンラインストアにて、本日より受賞記念セールを開催いたします。期間中は、「甘酒プロテイン」を通常価格から20％OFFでご購入いただけます。セール期間は、2026年7月9日（木）23:59まで。3年連続で受賞した「甘酒プロテイン」を、この機会にぜひお試しください。

＜オンラインストア＞

本店：https://www.has710.com/

◾︎受賞コメント

粉なっとうのはすやを運営する「なっとう3姉妹」

この度、「甘酒プロテイン」が、おかげさまで3年連続でおもてなしセレクションを受賞いたしました。こうして3年連続で評価いただけたことを、大変光栄に思うとともに、本当に嬉しく感じております。

甘酒は日本に古くから伝わる素晴らしい発酵食品です。 私たち自身、その魅力をもっと多くの方に知っていただきたいという想いで、日々お客様のお声を伺いながら商品づくりに携わってまいりました。

今回の受賞は、商品をご愛用くださっているお客様、そして毎日丁寧に頑張ってくれているスタッフのおかげです。皆さまの支えがあったからこその受賞だと感じております。心より感謝申し上げます。

徳島の小さな会社ではありますが、発酵食品の持つ魅力や日本の食文化の素晴らしさを、これからも国内外へお届けしていきたいと思っております。

3年連続という大変ありがたい評価を励みに、これからも「おいしい × 健康 × 日本らしさ」を大切に、皆さまに喜んでいただける商品づくりに努めてまいります。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

◾︎「おもてなしセレクション」とは

日本の優れた”おもてなし心”あふれる商品・サービスを発掘し、世界に広めることを目的に、2015年に創設されたアワードです。有識者による現物審査を実施し、「世界に発信したい”日本ならでは”の魅力にあふれている」と認められた対象が、おもてなしセレクション受賞商品・サービスとして認定されます。

おもてなしセレクション公式サイト：https://omotenashinippon.jp/selection/

◾︎四国阿波はすやについて

創業36年。徳島県の”勝浦町”という自然豊かな場所で、長年、菌床しいたけや納豆などの「食用菌」の研究に取り組んできました。「腸内環境こそが、元気とキレイの基本」という考えのもと、納豆や甘酒など、日本の伝統的な発酵素材をベースに、現代のライフスタイルにも取り入れやすい商品開発を行なっています。

四国阿波はすや 公式ホームページ：https://www.has710.com/

四国阿波はすや 楽天店：https://www.rakuten.ne.jp/has/

【お問い合わせ先】 有限会社ハス商会 〒771-4307 徳島県勝浦郡勝浦町三渓豊毛本19-1

https://prtimes.jp/a/?f=d38745-15-f609e5653c740c4d880dcf7755b520b0.pdf