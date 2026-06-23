マーケティングリサーチ専門の学習メディア「リサート」を公開

株式会社バイデンハウス

ブランドマーケティング領域のコンサルティングファームの株式会社バイデンハウス（所在地：東京都港区、代表取締役：石崎 健人、以下「バイデンハウス」）は、マーケティングリサーチを実務目線で学べる専門メディア「リサート」を公開いたしました。運営は、グループのインタビュールーム株式会社（リサート）が行います。

公開の背景

リサートを見る :https://researto.com/リサート：部下に読ませたいマーケティングリサーチ専門メディア

マーケティングリサーチは、調査の設計から、データサンプリング、分析だけでなく、事業理解から調査手法の理解まで、求められる知識の幅が広い領域です。

一方で、それらを実務の目線でまとめて学べる場は多くありません。市場調査の情報を発信してきた専門メディアも、近年は更新の停止や他プラットフォームへの移行が相次ぎ、独立した学びの場はむしろ減りつつあります。

バイデンハウスおよび子会社のリサートは、年間数百件超のマーケティングリサーチ案件と、20年にわたるマーケティングリサーチの経験を持ちます。その知見を社外にも開き、リサーチャーが学び・育つ場をつくることを目的にマーケティングリサーチ学習メディア「リサート」を公開しました。

掲げるコンセプトは「部下に読ませたいマーケティングリサーチ専門メディア」です。

マーケティングリサーチ学習メディア「リサート」の特徴

リサート：部下に読ませたいマーケティングリサーチ専門メディア詳細を見る :https://researto.com/column/１.現役のマーケティングリサーチャーが執筆

調べてまとめただけの解説ではなく、実際に調査やインタビューの現場に立つリサーチャーが、自身の経験や失敗、独自の見解を交えて執筆しています。教科書には載らない実務の勘所が読めます。

２.約500本の記事：入門から実務のコツまで、ここで一通り

「定性調査とは？定量調査とは？」といった基礎から、調査の進め方・費用の相場・調査会社の選び方まで、約500本を超える記事で学べます。知りたいテーマから読み始められます。中堅リサーチャーも新人も満足の内容です。

３.部下に読ませておけばOK：定期的な記事のお知らせ

連載やニュースレターを通じて、皆さまだけでなく、部下に登録させれば部下が勝手に学び、自発的に成長してしまう、仕組みにしています。

想定する読者

リサートを見る :https://researto.com/column/- マーケティングリサーチャー- マーケター・ブランドマネージャー- 商品開発- 企業広報・PR- 戦略コンサルタント- UI/UXリサーチャー

今後も記事や連載を拡充し、リサーチを学べる場を広げてまいります。

読んで学べる主なテーマ

運営会社：リサート (Researto.)について

- 調査の企画・設計の考え方(https://researto.com/column/research-design/)- 定性調査と定量調査の違い(https://researto.com/column/qualitative-research/)- 調査票の作り方、集計・分析の基本(https://researto.com/column/how-to-make-survey-questionnaire/)- 消費者インサイトの捉え方と活かし方(https://researto.com/column/consumer-insight/)- インタビューを進行する「モデレーション」のスキル(https://researto.com/column/moderator-skill-role/)カスタマージャーニーの作り方をリサートで学ぶことができますリサートはバイデンハウスの子会社です

インタビュールーム株式会社は、2025年に設立された株式会社バイデンハウスの戦略子会社です。マーケティング・リサーチに特化した職能組織Researto. (リサート)を擁し、市場調査・消費者調査、定性調査専用のインタビュールーム、マーケティング・リサーチ業界従事者向けの人材開発プログラム等を提供しています。リサートではグローバルブランド・広告代理店・コンサルティングファームへプロダクト・コンセプト・デザイン・テクノロジーの受容性評価の支援をしています。

会社概要：バイデンハウス

株式会社バイデンハウス We Make You See

バイデンハウスは東京を拠点とするブランド・マーケティング領域のコンサルティングファームです。アジアを基軸に、世界の主要各国でマーケティング・ブランディング領域を主としたコンサルティングサービスを提供しています。テクノロジーからラグジュアリーまで、多岐にわたる大手ブランドを顧客とし、グローバル市場におけるクライアントのブランド価値向上を支援しています。当社はこれまでBest Global Brandsのうち20以上のブランドホルダーに対して、ブランディングおよびマーケティングの提言を行って参りました。世界の5カ所にあるオフィスは、東京・シンガポール・ニューデリー・サンフランシスコ・フランクフルトに位置しています。

会社名：株式会社バイデンハウス

所在地：東京都港区赤坂2-14-8山口建設ビル

会社URL：https://weiden-haus.com/

代表取締役：石崎 健人

設立：2006年