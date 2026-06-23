【参加無料】「AI×SNS運用 1day速習キャンプ」を7月4日に鹿児島で開催
株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役：山崎 俊、以下「Wiz」）は、AIを活用したSNS運用スキルを実践的に学べるオフライン講座「AI×SNS運用 1day速習キャンプ」を、2026年7月4日（土）にWiz鹿児島支社にて開催いたします。
本講座は、AIを活用しながらInstagram運用をゼロから形にする実践型プログラムです。SNS発信やAI活用に興味はあるものの、「何から始めればよいかわからない」「業務に活かせていない」という方を対象に、アカウント設計から投稿作成、導線設計までを1日で体験いただきます。
申込フォーム :
https://x.gd/mQR0L
開催背景
近年、生成AIの普及により、SNS運用やマーケティング業務の効率化が進んでいます。一方で、「AIをどのように活用すればよいかわからない」「SNS運用をビジネス成果につなげられていない」といった課題を抱える事業者も少なくありません。
本講座では、AIツール（Claude）を活用しながら実際に手を動かし、SNS発信から商品・サービスの販売導線設計までを学ぶことで、実務に活かせるスキル習得を支援します。
講座内容
当日は、以下の内容を実践形式で学びます。
・Instagramアカウント設計
・投稿画像・投稿文の作成
・リール動画の作成
・公式LINEメッセージ作成
・ランディングページ（LP）作成
・SNSから商品購入までの導線設計
このような方におすすめ
・AIをほとんど使ったことがなく、業務で活用したい方
・SNS発信をこれから始めたい事業者の方
・Instagramを仕事に活かしたい方
・集客や販促を効率化したい企業担当者の方
開催概要
【イベント名】
AI×SNS運用 1day速習キャンプ
【日時】
2026年7月4日（土）10:00～17:00
※進行状況により終了時間が前後する場合があります。
【会場】
株式会社Wiz 鹿児島支社
（鹿児島県鹿児島市城山町1-6 MBC城山ビル2F）
【定員】
20名（先着順）
【参加費】
無料（モニター開催）
【持ち物】
ノートPC
【講師・主催】
株式会社AI編集スタジオ
代表 江原 好陽 氏
（Wizグループ会社）
【参加条件】
実践講座のため、Claude Proプラン（月額3,000円程度）以上の契約が必要です。未契約の方は事前にご準備ください。
お申し込み方法
下記フォームよりお申し込みください。
申込フォーム：https://x.gd/mQR0L(https://x.gd/mQR0L)
【本イベントに関する問い合わせ先】
株式会社AI編集スタジオ 江原 好陽
E-mail：yoshiharu_ehara@aieditstudio.ne
株式会社Wiz（ワイズ）について
株式会社Wizは、日本の課題を解決することを目指し、様々なITサービスを提供するITの総合商社です。DXセレクトメディア「Wiz cloud（ワイズ クラウド）(https://012cloud.jp/)」を通じて、多彩な「販売網」と多種多様な「商品群」を強みに、価値のあるビジネスモデルを創出します。
会社概要
会社名：株式会社Wiz
本社所在地：東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F
代表者：代表取締役社長 山崎 俊
事業内容：DX支援事業、GX支援事業、BPO事業、地域支援事業
HP：https://012grp.co.jp