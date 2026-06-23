【参加無料】「AI×SNS運用 1day速習キャンプ」を7月4日に鹿児島で開催

株式会社Wiz

株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役：山崎 俊、以下「Wiz」）は、AIを活用したSNS運用スキルを実践的に学べるオフライン講座「AI×SNS運用 1day速習キャンプ」を、2026年7月4日（土）にWiz鹿児島支社にて開催いたします。

本講座は、AIを活用しながらInstagram運用をゼロから形にする実践型プログラムです。SNS発信やAI活用に興味はあるものの、「何から始めればよいかわからない」「業務に活かせていない」という方を対象に、アカウント設計から投稿作成、導線設計までを1日で体験いただきます。

申込フォーム :https://x.gd/mQR0L

開催背景

近年、生成AIの普及により、SNS運用やマーケティング業務の効率化が進んでいます。一方で、「AIをどのように活用すればよいかわからない」「SNS運用をビジネス成果につなげられていない」といった課題を抱える事業者も少なくありません。

本講座では、AIツール（Claude）を活用しながら実際に手を動かし、SNS発信から商品・サービスの販売導線設計までを学ぶことで、実務に活かせるスキル習得を支援します。

講座内容

当日は、以下の内容を実践形式で学びます。



・Instagramアカウント設計

・投稿画像・投稿文の作成

・リール動画の作成

・公式LINEメッセージ作成

・ランディングページ（LP）作成

・SNSから商品購入までの導線設計

このような方におすすめ

・AIをほとんど使ったことがなく、業務で活用したい方

・SNS発信をこれから始めたい事業者の方

・Instagramを仕事に活かしたい方

・集客や販促を効率化したい企業担当者の方

開催概要

【イベント名】

AI×SNS運用 1day速習キャンプ



【日時】

2026年7月4日（土）10:00～17:00

※進行状況により終了時間が前後する場合があります。



【会場】

株式会社Wiz 鹿児島支社

（鹿児島県鹿児島市城山町1-6 MBC城山ビル2F）



【定員】

20名（先着順）



【参加費】

無料（モニター開催）



【持ち物】

ノートPC



【講師・主催】

株式会社AI編集スタジオ

代表 江原 好陽 氏

（Wizグループ会社）



【参加条件】

実践講座のため、Claude Proプラン（月額3,000円程度）以上の契約が必要です。未契約の方は事前にご準備ください。

お申し込み方法

下記フォームよりお申し込みください。

申込フォーム：https://x.gd/mQR0L(https://x.gd/mQR0L)



【本イベントに関する問い合わせ先】

株式会社AI編集スタジオ 江原 好陽

E-mail：yoshiharu_ehara@aieditstudio.ne

株式会社Wiz（ワイズ）について

株式会社Wizは、日本の課題を解決することを目指し、様々なITサービスを提供するITの総合商社です。DXセレクトメディア「Wiz cloud（ワイズ クラウド）(https://012cloud.jp/)」を通じて、多彩な「販売網」と多種多様な「商品群」を強みに、価値のあるビジネスモデルを創出します。

会社概要

会社名：株式会社Wiz

本社所在地：東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F

代表者：代表取締役社長 山崎 俊

事業内容：DX支援事業、GX支援事業、BPO事業、地域支援事業

HP：https://012grp.co.jp