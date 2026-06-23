ヨツバ印刷、法人向け「オリジナルLEDグッズ」相談受付を2026年6月22日より開始。ライブ物販・展示会ノベルティ・スポーツ応援グッズ需要に対応

株式会社MAW

株式会社MAW（本社：大阪府大阪市中央区、運営サービス：ヨツバ印刷）は、2026年6月22日より、法人向けオリジナルLEDグッズの相談受付を開始(https://www.yotsuba-insatsu.com/staff-diary/btob-category_led/)したことをお知らせいたします。

近年、ライブ・コンサート市場の拡大や推し活需要の高まりに加え、展示会や企業イベントにおける体験型ノベルティへのニーズが高まっています。特にLEDを活用した光るグッズは、会場内での視認性が高く、写真や動画にも残りやすいことから、物販商品や販促アイテムとして活用される機会が増えています。

ヨツバ印刷ではこうした需要に対応するため、LEDバッジ、LEDペンライト、LEDアクリルキーホルダー、LEDアクリルスタンドmini、電池式LEDキャンドル3点セット、LEDアームライト、LEDアクリルスタンドなどのLED商品について、法人向け相談受付を開始し、用途・数量・納期・予算に応じた提案を強化いたします。

■法人向け相談受付開始の背景

企業や店舗、団体による販促活動では、単に配布するだけではなく、来場者や顧客の印象に残りやすい体験型の販促施策が求められています。

また、ライブ物販やアニメ・ゲーム関連グッズ、スポーツ応援グッズの市場拡大により、会場で目立ちやすくSNS投稿にもつながりやすいLEDグッズへの関心が高まっています。

展示会や企業イベントにおいても、来場者の記憶に残りやすいノベルティとして光るアイテムの活用が進んでおり、デザイン性と視認性を両立したオリジナルグッズへのニーズが拡大しています。

ヨツバ印刷では、こうした法人需要に対応するため、小ロットから大口案件まで柔軟に相談できる体制を整え、用途や数量、納期に応じた提案を行ってまいります。

【サービスの特徴】

◆ 1個から制作できる小ロット対応

商品によっては1個から制作可能です。サンプル制作やテスト販売、小規模イベント向けの企画にも活用できます。

◆ ライブ物販やイベントで目を引くLED演出

LEDの発光により、暗い会場やイベント空間でも視認性を高めやすく、ライブ・コンサート・スポーツ観戦などのシーンで活用できます。

◆ フルカラーオリジナルプリントに対応

企業ロゴやキャラクター、イベントビジュアルなどを活かしたフルカラー印刷に対応しています。

◆ 用途に合わせて選べる豊富な商品ラインナップ

LEDバッジ、LEDペンライト、LEDアクリルキーホルダー、LEDアクリルスタンドmini、電池式LEDキャンドル3点セット、LEDアームライト、LEDアクリルスタンドなどを展開しています。

◆ 大口注文・複数デザイン制作にも対応

イベント物販や展示会ノベルティなど、まとまった数量の制作にも対応しています。複数デザインでの展開も相談可能です。

◆ 複数拠点への分納にも対応

本社・支店・店舗・イベント会場・倉庫など、複数拠点への納品についても相談可能です。

■法人案件への対応

ヨツバ印刷では以下のような法人案件に対応しています。

- 企業ノベルティ- 展示会配布用グッズ- 店舗販促キャンペーン- 周年記念品- ライブ・コンサート物販- イベント物販- スポーツ大会記念品- アニメ・ゲーム関連グッズ- 複数デザイン制作- 大量ロット案件- 複数拠点への分納

数量、納期、納品先、デザイン点数など、法人案件特有の条件に応じて柔軟に対応いたします。

■法人向け情報ページについて

相談受付を6月22日より開始

今回の法人向け相談受付開始にあわせて、オリジナルLEDグッズの種類や活用シーン、制作時のポイントなどをまとめた法人向け情報ページも公開しています。

▼オリジナルLEDグッズ制作｜ライブ物販・展示会ノベルティ・企業販促に｜ヨツバ印刷

https://www.yotsuba-insatsu.com/staff-diary/btob-category_led/

■今後の展開

ヨツバ印刷では今後も、企業ノベルティ、店舗販促、イベント物販、記念品制作などの法人需要に対応し、オリジナルプリント商品の提案体制を強化してまいります。

LEDグッズをはじめとした商品ラインナップの拡充や法人案件向けサポート体制の充実を通じて、企業・店舗・団体の販促活動やブランディングを支援してまいります。

■ ショップ情報

ヨツバ印刷

ヨツバ印刷は「良い商品をお求めやすい価格でお届けしたい！」をコンセプトに、企画・制作・印刷加工・発送まで一貫して行うオリジナルプリントサービスです。企業ノベルティ、販促品、イベントグッズ、記念品など幅広いオリジナル商品制作に対応しています。

ヨツバ印刷では「良い商品をお求めやすい価格でお届けしたい！」を実現する為、製造管理に重きをおき、企画・制作・印刷加工・発送まで行っています。

https://www.yotsuba-insatsu.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225