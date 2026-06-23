THE OVER ALLs、3rdシングル「みんなの唄」をリリース

株式会社OVER ALLs

ミューラル（壁画）アートカンパニーの株式会社OVER ALLs（本社：東京都港区）の代表・赤澤岳人が作詞を手がけるバンド「THE OVER ALLs」は、3rdシングル『みんなの唄』を、2026年6月23日（火）にデジタルリリースいたしました。

楽曲に込めた想い

3rdシングル「みんなの唄」

赤澤は、いわゆる就職氷河期世代。就職活動に失敗し、20代は定職に就かずに過ごしました。29歳で初めて就職し、34歳で起業。決して順風満帆ではない道のりを歩みながら、経営者として挑戦を続けてきました。そんな赤澤が第3弾シングルとして世に送り出す『みんなの唄』は、自身と同じように挑戦を続ける経営者や挑戦者たちへ向けた楽曲です。

タイトルにある「みんな」とは、赤澤と同じように迷い、葛藤しながらも前へ進み続ける人々のこと。経営者や挑戦者であれば誰もが抱える不安や苦悩、それでも走り続けるしかなかった人々の気持ちを率直な言葉で描いています。

本作のコーラスには、赤澤の呼びかけに応じた氷河期世代の経営者たちが実際に参加。数々の逆境を乗り越えてきた当事者たちの声が重なることで、楽曲により深いリアリティと力強さを与えています。

また、ジャケットアートにはOVER ALLs創業初期の預金通帳をそのまま使用。日本政策金融公庫からの借入金の記録や、細かな金額をATMで引き出していた履歴など、起業当初の生々しい現実が刻まれています。資金繰りや事業継続に奔走した経験のある経営者であれば、思わず共感してしまうビジュアルです。

高尚なパーパスがあったわけではない。

続ける明確な理由もなければ、辞める理由もなかった。

それでも走り続けているうちに、人は守りたいものや大切な人に支えられながら生きている。

人生なんてそんなものだし、それでいい。

生まれてきたからには、自分だけの道を前へ進めばいい。

『みんなの唄』は、先の見えない時代や数々の逆境を駆け抜けながら、自分らしく走り続けるすべての人へ贈るリアルな人生賛歌です。

リリース概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/34561/table/66_1_a33b4a27222784a23c32c3305ccf5ef2.jpg?v=202606231052 ]

THE OVER ALLs プロフィール

赤澤 岳人（Vo/中央）、山本 勇気（Vo/左）、サーカス田中（ピアノ/右）。

2016年よりミューラル（壁画）アーティスト「OVER ALLs」として活動する赤澤と山本の二人に、ライブペイントでの演奏など長年サポートを続けてきたサーカス田中が加わり、2026年に結成したバンド。

赤澤と山本の二人は、2016年に結成した壁画（ミューラル）アーティストであり、"Make a beautiful noise from Tokyo"を掲げ、海外を含め約10年で300点以上を制作している。みずほ銀行、損保ジャパンなど日本を代表する企業のパーパスアートやエスコンフィールドHOKKAIDOの壁画を手掛け、「情熱大陸」や「news zero」、「サンデージャポン」「WBS（ワールドビジネスサテライト）」など、メディア出演も多数。画家の山本勇気は「ART BATTLE JAPAN 2018」チャンピオン。

Web：http://www.overalls.jp

Instagram：https://www.instagram.com/overalls_art