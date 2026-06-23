クラウドPBX「VoiceX」がオンライン完結型の販売を開始！最短即日のスピード導入、いまだけ「最大2カ月無料」のキャンペーンも実施

株式会社コムスクエア

株式会社コムスクエア（東京都中央区、代表取締役会長：上嶌 靖 以下コムスクエア）は、クラウドPBX「VoiceX（ボイスクロス）(https://voicex.jp/)」において、申し込みから利用開始までをWeb上で完結できる「オンライン完結型サービス販売」を本日より開始いたします。

また、今回のオンライン販売開始を記念し、まずは手軽に導入しお試しいただける「最大2カ月無料キャンペーン」を期間限定で実施することをお知らせいたします。

■オンライン申し込みフォーム

以下よりお申し込みいただけます。

https://onlinesignup.comsq.com/voicex_web_order/

■ 背景：スピード感のあるビジネスを、電話環境からサポート

従来のビジネスフォンや一部のクラウドPBXの導入には、複雑な書類手続きや数日～数週間の開通待ち、時には物理的な工事が必要でした。

「VoiceX」は、こうした導入ハードルを徹底的に排除。「すぐに電話環境を構築したい」「スタートアップや拠点の新設に合わせ、即座に固定番号を用意したい」という企業のニーズに応え、Web申し込みから最短即日でアカウントを発行し、すぐに使える「オンライン完結型」の販売体制へと進化いたしました。

■ 「VoiceX」オンライン完結型販売の3大特徴

■ クラウドPBX「VoiceX（ボイスクロス）」について

- 申し込みから利用開始まで、すべてオンラインで完結導入に向けた問い合わせや導入に向けた打ち合わせの調整は不要です。公式サイトの専用フォームから必要情報を入力するだけで、シームレスに手続きが完了します。- スピード開通！最短即日のアカウント発行オンラインでの手続き完了後、最短即日でアカウントを発行。スマートフォンやPCに専用アプリをインストールするだけで、その日のうちに会社の固定電話番号での発着信が可能になります。- 【いまだけ】まずはお試し！「最大2カ月無料」キャンペーンより多くの企業様に「VoiceX」の利便性を体感していただくため、今お申し込みいただくと利用開始月の翌々月から課金開始（最大2カ月間、月額料金が無料）となるお得なキャンペーンを実施いたします。【キャンペーン概要】- - 特典： 月額基本料金が最大2カ月無料（利用開始月＋翌月が無料、翌々月より課金開始）- - 対象： 期間中に「VoiceX」公式サイトからオンラインでお申し込みいただいた企業様

「VoiceX」は従来のオンプレミス型PBX（ビジネスフォン）と違い、インターネット回線さえあれば、場所を問わずスマートフォンやパソコンで会社電話を利用することができます。

場所を選ばない電話応対、IVR（自動音声応答）やAIによる通話のテキスト化・要約・判定など、企業のコミュニケーションと業務効率化を支援する多彩な機能を提供しています。



VoiceXの詳細情報については以下より資料をダウンロードしてください。

・サービス資料のダウンロードはこちら(https://voicex.satori.site/voicex)

■ 株式会社コムスクエアについて

コムスクエアは、創業から30年以上にわたり、高度なテレフォニー技術とITインフラ監視・運用ノウハウを事業基盤とし、独自のソリューションを提供しています。

当社では、社内のITスキルの多寡による格差が企業や個人の生産性向上を阻む一因となっている現状を受け、新たなコーポレートバリューとして『デジタルデバイドゼロ※』を掲げています。

「テクノロジーを一部の専門家のものではなく、より多くの人に開放する」という決意のもと、専門知識を持たない担当者でもテクノロジーを業務に活用できる社会の実現を目指しております。

今回オンライン完結型販売を開始したクラウドPBX「VoiceX」をはじめ、当社の主要ソリューションにおいて、複雑な設定を必要とせず直感的に操作できる環境を提供することで、IT活用格差の解消と多様な人材が活躍できる労働環境の構築を強力に後押ししてまいります。

※「デジタルデバイドゼロ」は、株式会社コムスクエアが商標登録出願中です。

当社が掲げる「デジタルデバイドゼロ」の詳細についてはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000028632.html)をご参照ください