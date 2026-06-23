業務習得期間を約半分に短縮！GenX社AIエージェント「ナンデモンAI」が、福井の老舗旅館「美松」のDXを支援

GenX株式会社

GenX株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：圷 健太、URL：https://genxinc.ai、以下「GenX」）は、自社のAIソリューション「ナンデモンAI(https://genxinc.ai/nandemon-ai-zumen)」を活用し、福井県あわら市で老舗旅館「あわら温泉 美松」を運営する株式会社芦原国際ホテル美松（所在地：福井県あわら市、代表取締役社長：前田 健二、URL：https://www.mimatu.net 、以下「美松」）において、外国人スタッフの業務習得期間を従来の3～4週間から約2週間へと短縮する成果を実現したことをお知らせいたします。

本取り組みは、福井県のオープンイノベーション型支援事業「CO-FUKUI未来技術活用プロジェクト」の一環として実施されたものです。現場で日々発生する業務データを、文脈を踏まえて多言語に翻訳する仕組みを構築し、多国籍チームの早期戦力化とサービス品質の向上に貢献しました。

今回のプロジェクトを振り返る導入事例インタビュー記事をこちら(https://genxinc.ai/case/3U9LcenZ)で公開しています。

背景：人手不足のなかで進む外国人材の活用と、旅館文化を伝える難しさ

コロナ禍以降に深刻化した人手不足を背景に、宿泊業界では特定技能・技人国（技術・人文知識・国際業務）の在留資格を持つ外国人スタッフの採用が急速に進んでいます。福井県にある老舗旅館・美松でも、ネパール・台湾・中国・スリランカ・インドネシアなど多国籍のスタッフが活躍しています。



一方で、日本古来の文化である旅館には、ホテルとは異なる独自の作法やニュアンスがあり、それを母国語の異なる外国人スタッフへ正確に伝えることが大きな課題となっていました。現場で一通りの業務を習得するまでに3～4週間を要し、「わかりました」という返答の裏で内容を十分に理解できていないケースも少なくありませんでした。

課題：「マニュアルの多言語化」から「日々の業務データの翻訳」へ

当初、美松からGenXへの相談は「マニュアルを多言語化したい」というものでした。しかしGenXは、ヒアリングを重ねるなかで、最も改善余地が大きいのはマニュアルそのものではなく「外国人スタッフが毎日扱う業務データ」であると着目。マニュアルの単純翻訳ではなく、現場業務に直結する形での業務改善を提案しました。

取り組み内容：外国人スタッフが必要なタイミングで業務データをすぐに母国語化

ナンデモンAIの導入により、過去の宿泊履歴や顧客の要望を自然言語で検索し、必要な情報を瞬時に多言語化できるようになりました。24時間稼働する旅館業の特性に合わせ、現場で使用している帳票やPMS（ホテル管理システム）のデータを必要なタイミングでCSV出力し、その都度更新・翻訳していく運用を実現しています。「いま外国人スタッフに渡したい情報」を、必要な瞬間に各スタッフが理解しやすい母国語へ変換できる点が、現場で高く評価されています。

※予約名等はダミーです

成果：業務習得期間の短縮と、現場からの前向きな声

導入当初は「本当に母国語で正しく翻訳されているのか」という懐疑的な見方もありましたが、運用が進むにつれて外国人スタッフの業務理解度は飛躍的に向上。これまで3～4週間かかっていた業務習得が、現在では約2週間で形になるようになりました。外国人スタッフ自身からも翻訳精度を評価する声が寄せられています。

さらに、日本人スタッフからも「もっとこういう使い方ができないか」「ここを改善できないか」といった前向きな声が頻繁に上がるようになり、抽出したデータを日本人スタッフの日常業務にも活用しようという機運が生まれています。今後は一部スタッフだけでなく、全スタッフでの活用を目指しています。

導入企業コメント：株式会社芦原国際ホテル美松 専務取締役 前田 健吾 氏

「当初は『マニュアルを多言語化しなければ』と思い込んでいましたが、GenXさんから『日々の業務の中身を少し変えるだけで、マニュアルよりも効果的なものができる』とご提案いただき、目から鱗でした。現場の帳票やPMSのデータを、外国人スタッフが理解しやすい形で出力できるようになり、現代のAI技術の進歩をまざまざと見せつけられた思いです。実際に業務習得のスピードは明らかに上がり、日本人スタッフからも活用への前向きな声が増えています。観光・ホスピタリティ産業は外国人材の活用や通訳ニーズがますます高まっており、同じ課題を抱える企業にも役立つサービスだと感じました。」

ナンデモンAIについて

ナンデモンAI(https://genxinc.ai/nandemon-ai-zumen)は、多種多様なデータ（図面・マニュアル・仕様書・見積書等）を自動でインデックスし、各業務に最適化された複数のエージェントが業務を自律的に代替するプラットフォームです。

具体例として、下記の機能を持つエージェントを一括または選択的に利用でき、管理しやすくコストも安い構造になっています。

1.見積もり根拠資料の検索

2.社内外FAQチャットボット

3.タスク管理

4.資料作成

5.積算

6.RAG検索

7.傾向分析

ナンデモンAIの詳細はこちら :https://genxinc.ai/nandemon-ai

GenX株式会社について

GenX（ジェネクス）は、AI等の先端技術を活用し、企業のDX推進と事業課題の解決を支援する企業です。「GenX AI OCR(https://genxinc.ai/ai-ocr)」をはじめ、社内のあらゆる業務を自動化するAIエージェント「ナンデモンAI(https://genxinc.ai/nandemon-ai-zumen)」、タイムカードや出勤管理票の文字抽出と給与計算を自動化する「タイムカードAIエージェント(https://genxinc.ai/timecard-ai-agent)」の提供など、幅広いAIソリューションを提供しています。

会社概要

社名

GenX（ジェネクス）株式会社

本社所在地

東京都渋谷区桜丘町1-2渋谷サクラステージ セントラルビル 12階

代表取締役

圷 健太

事業内容

AI・ブロックチェーン等先端技術の導入支援、ビジネス課題解決ソリューション提供

資本金

約7億円（2025年1月時点）

主要株主

GMO AI & Web3株式会社

グリーベンチャーズ株式会社

株式会社セレス

gmjp

01Booster Capital

イーストベンチャーズ株式会社

株式会社ゼロワンブースター

スカイライト コンサルティング株式会社

DG Daiwa Ventures

Coincheck

Hyperithm

SPIRAL VENTURES

mint

【本件に関するお問い合わせ先】

GenX株式会社

https://genxinc.ai/contact