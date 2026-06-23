【顧問料０円】「クラウド社労士コモン」のLPを全面リニューアル

TRIPORT社会保険労務士法人

TRIPORT社会保険労務士法人（代表社員：岡本 秀興、以下 TRIPORT）は、月額顧問料0円で、労務のプロ・社労士にスポットで労務相談ができるサービス「クラウド社労士コモン」のLP（ランディングページ）を全面リニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、「顧問料0円」で、必要な時にスポット相談ができるサービスであることをよりわかりやすく伝えるとともに、他社サービスとの違いや、企業が抱える労務課題に対してどのような相談が可能かなどを具体的に可視化しました。これにより、企業の労務担当者が抱える業務負担・心理負担を軽減し、必要な時にいつでも気軽に相談できる環境を提供します。

【顧問料0円】クラウド社労士コモン :https://cloudcommonsr.triport.co.jp/

リニューアルの背景

働き方改革の推進や頻繁に行われる法改正対応など、近年、企業労務を取り巻く環境は複雑化しています。これに伴い企業労務の現場では、専門知識を要する実務や体制づくりが求められる一方、加速する労働人口の減少を背景に、専門性の高い人材の採用や業務の内製化はますます困難になっています。

近年は生成AI等の普及により、一般的な労務知識の検索は手軽になったものの、自社の個別具体的な事情を考慮した判断や、複雑な法解釈といったテクニカルな領域においては、最終的に「本当にこれであっているのか」という不安やリスクが拭えず、専門家による直接のアドバイスが必要となるケースが依然として多く存在します。

しかし、こうした課題を解決するために外部の専門家を頼ろうとしても、従来の社会保険労務士との契約は「月額数万円～」の固定費が発生する顧問契約が一般的であり、特にスタートアップや中小企業にとってはコスト面での高いハードルとなっていました。

TRIPORTは、こうした課題を解決し、すべての企業の労務担当者の不安や負担を解消すべく、月額顧問料0円の「クラウド社労士コモン」を提供しています。

そしてこの度、労務担当者がより直感的にサービス内容を理解し、最短ルートで悩みを相談できるよう、サービスサイトの全面リニューアルを実施いたしました。

主なリニューアルポイント

1. 「顧問料0円」を直感的に伝えるデザインへの刷新

サービスの特長である「月額顧問料0円」をファーストビューで認識できるよう、メインビジュアルや料金訴求のデザインを刷新しました。「いつでも相談できる専門家に側にいてほしいが、相談しない月にも固定費がかかるのは避けたい」という企業のコスト面の課題にも寄り添い、気軽に利用を開始しやすい構成にしています。

2. 独自ポジション（ポジショニングマップ）の掲載による他社比較の容易化

サービスサイト内の「ポジショニングマップ」の評価軸を、「企業規模」×「専門性の高さ」といった顧客目線の切り口へと刷新しました。一般的なクラウドサービスが得意とする「定型実務や手続き代行等」と、大手社労士法人が得意とする「高度な相談等」の両面の強みを兼ね備え、スタートアップから中小企業のあらゆる労務課題を、幅広くサポートできる独自ポジションを可視化しました。

3. 企業が抱える課題に合わせた「具体的な相談可能領域」の明示

企業の労務担当者が「自社の悩みも相談できそうか」をイメージできるよう、日常的な労務相談（書類チェック、労務トラブル対策、法改正対応など）から、高度な知識を必要とする相談（助成金、IPO準備、多様な働き方など）まで、実際に相談できる具体的な内容を例示しました。

4. お問い合わせからご利用開始までの導線改善

労務担当者の「今すぐ相談したい」というニーズに応えるため、問い合わせフォームへの遷移やご利用開始までのステップをよりシンプルに改善しました。最短ルートでお悩みを相談できる導線を構築しています。

【顧問料0円】クラウド社労士コモン :https://cloudcommonsr.triport.co.jp/

「クラウド社労士コモン」とは

「クラウド社労士コモン」は、月額顧問料0円で、日常の労務相談から高度な専門知識を要する戦略相談まで、全国どこからでも労務のプロ・社労士のサポートを受けられるオンライン労務相談サービスです。 毎月発生する固定費の負担をゼロにし、必要な時にいつでも、チャットで気軽にコンサルタントとシームレスにやり取りができる仕組みを構築しています。

本サービスは、厚生労働省等後援の『日本HRチャレンジ大賞 奨励賞』の受賞実績もあり、「ITのチカラによって、全国の中小企業に対して高付加価値なサービスを低料金で安定的に提供している」点が高く評価されています。TRIPORTは本サービスを通じて、企業の持続可能な組織運営をサポートします。

お気軽にお問い合わせください- 「創業したてで労務全般がわからない。何から始めたらいいか教えてほしい」- 「自社の労務手続きや、法改正への対応が合っているか不安」- 「すでに顧問社労士はいるが、セカンドオピニオンとして他の専門家の意見も聞いてみたい」

など、労務に関するお悩みを抱えている企業様、まずはお気軽に以下よりお問い合わせください。

問い合わせる :https://cloudcommonsr.triport.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

TRIPORT社会保険労務士法人

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