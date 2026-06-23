愛知県豊橋市が半導体関連事業への参入から立地までをサポート -豊橋技術科学大学と連携-
豊橋市は、「半導体関連事業創出支援補助金」の創設と「企業立地促進奨励金」の拡充により、豊橋技術科学大学が有する次世代半導体・センサ科学研究所「IRES²（アイリス）」を起点とし、半導体関連分野への参入から事業開発、新規立地までを一貫して後押しします。
次世代半導体・センサ科学研究所IRES² とは
豊橋技術科学大学は、開学当初より半導体教育と研究を推進してきました。2023年4月には、前身である「エレクトロニクス先端融合研究所（EIIRIS）」を機能強化して、IRES²を設立しました。
IRES²は半導体の設計から試作、評価までを一気通貫で実施できる研究施設です。半導体・センサ・MEMSデバイス技術開発に加え、農業・ロボティクス・ライフサイエンス分野との異分野融合研究を推進しています。
豊橋市は、同大学と「半導体を核とした次世代産業振興のための連携・協力に関する覚書」を締結し、半導体を中核とした地域産業の進展に取り組んでいます。
次世代半導体・センサ科学研究所（IRES²）
https://www.eiiris.tut.ac.jp/
IRES² LSI棟
参入検討から事業開発までを支援する「半導体関連事業創出支援補助金」
2026年度4月施行の「半導体関連事業創出支援補助金」は、半導体関連分野への参入可能性の検討、研究開発、製品・サービス開発等に要する経費に対して補助します。
１.半導体関連事業参入補助
- 対象経費：講座受講費、施設利用費、技術相談への謝金
- 補助対象者：市内事業者
- 開発費上限金額：最大50万円（補助率2分の1）
- 要件：半導体関連事業への参入を検討する意向があること
２.半導体関連事業開発補助
- 対象経費：IRES²オープンラボ棟入居費 、施設利用費、開発に係る人件費など
- 開発費上限金額：
【市内事業者（中堅企業または中小企業）】最大450万円（補助率4分の3）入居費120万円（6ヶ月分）
【市外事業者（中堅企業または中小企業）】最大300万円 （補助率2分の1）＋入居費120万円 （6ヶ月分）
- 要件：IRES²オープンラボ棟（個室、コワーキング）に入居すること、IRES²を活用して事業開発を行うこと
※詳細は、市のホームページ（https://www.city.toyohashi.lg.jp/64571.htm）をご確認ください。
工場・研究開発施設の立地を後押しする「企業立地促進奨励金」を拡充
2026年10月に半導体関連産業に対する奨励措置を拡充する「企業立地促進奨励金」は、市内への工場や研究開発施設の立地を支援する制度です。土地、家屋、設備、雇用に対して、一社最大8億円の奨励金を交付します。
要件などの詳細は、市のホームページ（https://www.city.toyohashi.lg.jp/7273.htm）をご確認ください。
＜問い合わせ先＞
■半導体関連事業創出支援補助金
豊橋市役所地域イノベーション推進室
電話：0532-51-2440
E-mail:chiiki-innova@city.toyohashi.lg.jp
■企業立地促進奨励金
豊橋市役所産業政策課
電話：0532-51-2640
E-mail:sangyoseisaku@city.toyohashi.lg.jp