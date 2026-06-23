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【南紀白浜マリオットホテル】夏の夜を彩るご宿泊者限定のプールサイドディナー「SHIRAHAMA Poolside Grill Dinner」を開催
期間：2026年7月19日(日)〜8月23日(日)の毎週日曜日、8月11日(火)〜14日(金)
南紀白浜マリオットホテル（和歌山県西牟婁郡白浜町、総支配人：笹川 昭一）は、2026年7月19日（日）から8月23日（日）までの特定日に、1Fプールサイドにてグリル料理を中心としたギャザリングディナーを楽しむ「SHIRAHAMA Poolside Grill Dinner」を発売します。
南紀白浜の穏やかな夜風を感じるプールサイドにて、趣向を凝らした前菜とバリエーション豊かなグリル料理をギャザリングスタイルで楽しむ、ご宿泊者限定のイベントを開催いたします。前菜には、フォアグラの濃厚で上品な味わいを際立たせたブリュレや、湯浅醤油でマリネしたキハダマグロなど、それぞれの素材と個性を引き出した逸品をご用意いたしました。メインは、アメリカ産牛サーロインや柔らかな国産豚ロースにジューシーな鶏モモ肉、2種の海鮮と彩り豊かな夏野菜のグリルを揃え、和歌山の特産品でもある金山寺味噌ソースでそれぞれの旨味を引き立てます。華やかなスパークリングワインや軽やかな口当たりのウイスキーを含むフリードリンクは、オプションで生ビールや6種のカクテルもお楽しみいただけます。
この夏は南紀白浜で心ほどけるひとときを。水面にきらめく鮮やかな光と開放感に包まれながら、夏の夜を彩る贅沢な時間をご堪能ください。
■「SHIRAHAMA Poolside Grill Dinner」について
今年初の開催となる本ディナーイベントは、夕焼けから夜空に移るひとときに当ホテルのプールサイドで、フリードリンク付きのギャザリング料理をお楽しみいただけます。シェフが厳選した前菜に、多彩なグリル料理を並べ、スパークリングワインやウイスキーを含むドリンクをご用意。8月11日(火)〜14日(金)の期間は、丁寧に時間をかけて焼き上げたホテル特製のローストビーフをメインディッシュとしてご準備いたします。ご友人同士はもちろん、世代を問わずご家族や大切な方とお過ごしいただきながら、南紀白浜の夏の夜をご満喫いただけます。
ライトアップされたプールサイドが非日常の雰囲気を感じさせる当ホテルの夏で、心地よいひとときをご堪能ください。
【メニュー】
【オードブル盛り合わせ】
・フォアグラのブリュレ
・トマトのパリソワール仕立て
・大豆ミートのタコス風サラダ
・キハダマグロのマリネ 湯浅醤油風味
【メイングリルプレート】
・アメリカ産 牛サーロインのグリル
・国産豚ロース肉のグリル
・鶏モモ肉のグリル
・白身魚のグリル
・海老のグリル
・夏野菜のグリル
【フリードリンク】
・ワイン（スパークリング/赤/白）、ウイスキー、ソフトドリンク（ペプシコーラ/オレンジジュース/ジンジャーエール/パイナップルジュース）
【オプションドリンク ＋500円】
・生ビール、カクテル（キューバリブレ/カシスオレンジ/マリブパイン/キティ/オペレーター/ミモザ）
【お子様メニュー】
・ロコモコプレート
・ソフトドリンクフリーフロー
■「SHIRAHAMA Poolside Grill Dinner」概要
期間：
【7月】19日(日)、26日(日)
【8月】 2日(日)、 9日(日)、11日(火)〜14日(金)、16日(日)、23日(日)
※2026年8月11日(火)〜14日(金)はメイン料理の「アメリカ産牛サーロインのグリル」を「ローストビーフ」にてご提供いたします。
時間：18:30〜21:00 (L.O.20:30)
場所：ホテル1Fプールサイド
料金：大人4,500円 小人3,000円
※2026年8月11日(火)〜14日(金)は大人6,500円でのご案内となります。
※上記はサービス料・消費税込みの料金です。
※記載のメニュー内容は変更になる場合がございます。
※こちらは宿泊者限定のイベントとなります。
※雨天中止の場合は館内レストラン「Grill ＆Dining G」でのご提供、または差額分をご追加で「Shirahama Meat Festival Buffet」への変更も可能です。
※営業時間外につきプールでの遊泳はできかねます。
※雨天等での中止による場合でもご返金はいたしかねます。予めご了承ください。
＜ご予約・お問い合わせ先＞
南紀白浜マリオットホテル TEL：0739-43-2600 URL： https://www.shirahama-marriott.com
マリオットホテルについて
マリオットホテルは、世界70以上の国と地域に615を超えるホテルおよびリゾートを展開し、ホスピタリティの在り方を進化させ続けています。「人を第一に考える」という理念はブランドのレガシーとして受け継がれており、滞在中を通じてお客様が深く大切にされていると感じられる体験の提供を目指しています。マリオット・ホテルは、心のこもったサービスを一貫して提供するとともに、快適でモダンな空間づくりや、日常を超えた価値ある体験を通じて、常に新たな基準を打ち立てています。世界中の旅行者のニーズや期待が進化する中で、同ブランドもまた進化を続けており、デザイン性とテクノロジーを融合した「Greatroom ロビー」や「Mobile Guest Services」などの革新を通じて、業界をリードしています。詳細は公式ウェブサイト（www.marriotthotels.com）をご覧いただくほか、Facebook、Xの@marriott、Instagramの@marriotthotelsでも最新情報をご確認いただけます。マリオットホテルは、マリオット・インターナショナルが提供するグローバル旅行プログラム「Marriott Bonvoy®」にも参加しています。本プログラムでは、多彩なブランドポートフォリオに加え、Marriott Bonvoy Momentsでの限定体験や、無料宿泊特典、エリートステータスなどの充実した特典を会員の皆様に提供しています。入会は無料で、詳細はmarriottbonvoy.comよりご確認いただけます。
本件に関するお問合わせ先
（本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先）
南紀白浜マリオットホテル セールス＆マーケティング課： 北原・海谷
TEL：0739-43-2600 E-mail： press@shirahama-marriott.com
南紀白浜マリオットホテル（和歌山県西牟婁郡白浜町、総支配人：笹川 昭一）は、2026年7月19日（日）から8月23日（日）までの特定日に、1Fプールサイドにてグリル料理を中心としたギャザリングディナーを楽しむ「SHIRAHAMA Poolside Grill Dinner」を発売します。
南紀白浜の穏やかな夜風を感じるプールサイドにて、趣向を凝らした前菜とバリエーション豊かなグリル料理をギャザリングスタイルで楽しむ、ご宿泊者限定のイベントを開催いたします。前菜には、フォアグラの濃厚で上品な味わいを際立たせたブリュレや、湯浅醤油でマリネしたキハダマグロなど、それぞれの素材と個性を引き出した逸品をご用意いたしました。メインは、アメリカ産牛サーロインや柔らかな国産豚ロースにジューシーな鶏モモ肉、2種の海鮮と彩り豊かな夏野菜のグリルを揃え、和歌山の特産品でもある金山寺味噌ソースでそれぞれの旨味を引き立てます。華やかなスパークリングワインや軽やかな口当たりのウイスキーを含むフリードリンクは、オプションで生ビールや6種のカクテルもお楽しみいただけます。
この夏は南紀白浜で心ほどけるひとときを。水面にきらめく鮮やかな光と開放感に包まれながら、夏の夜を彩る贅沢な時間をご堪能ください。
■「SHIRAHAMA Poolside Grill Dinner」について
今年初の開催となる本ディナーイベントは、夕焼けから夜空に移るひとときに当ホテルのプールサイドで、フリードリンク付きのギャザリング料理をお楽しみいただけます。シェフが厳選した前菜に、多彩なグリル料理を並べ、スパークリングワインやウイスキーを含むドリンクをご用意。8月11日(火)〜14日(金)の期間は、丁寧に時間をかけて焼き上げたホテル特製のローストビーフをメインディッシュとしてご準備いたします。ご友人同士はもちろん、世代を問わずご家族や大切な方とお過ごしいただきながら、南紀白浜の夏の夜をご満喫いただけます。
ライトアップされたプールサイドが非日常の雰囲気を感じさせる当ホテルの夏で、心地よいひとときをご堪能ください。
【メニュー】
【オードブル盛り合わせ】
・フォアグラのブリュレ
・トマトのパリソワール仕立て
・大豆ミートのタコス風サラダ
・キハダマグロのマリネ 湯浅醤油風味
【メイングリルプレート】
・アメリカ産 牛サーロインのグリル
・国産豚ロース肉のグリル
・鶏モモ肉のグリル
・白身魚のグリル
・海老のグリル
・夏野菜のグリル
【フリードリンク】
・ワイン（スパークリング/赤/白）、ウイスキー、ソフトドリンク（ペプシコーラ/オレンジジュース/ジンジャーエール/パイナップルジュース）
【オプションドリンク ＋500円】
・生ビール、カクテル（キューバリブレ/カシスオレンジ/マリブパイン/キティ/オペレーター/ミモザ）
【お子様メニュー】
・ロコモコプレート
・ソフトドリンクフリーフロー
■「SHIRAHAMA Poolside Grill Dinner」概要
期間：
【7月】19日(日)、26日(日)
【8月】 2日(日)、 9日(日)、11日(火)〜14日(金)、16日(日)、23日(日)
※2026年8月11日(火)〜14日(金)はメイン料理の「アメリカ産牛サーロインのグリル」を「ローストビーフ」にてご提供いたします。
時間：18:30〜21:00 (L.O.20:30)
場所：ホテル1Fプールサイド
料金：大人4,500円 小人3,000円
※2026年8月11日(火)〜14日(金)は大人6,500円でのご案内となります。
※上記はサービス料・消費税込みの料金です。
※記載のメニュー内容は変更になる場合がございます。
※こちらは宿泊者限定のイベントとなります。
※雨天中止の場合は館内レストラン「Grill ＆Dining G」でのご提供、または差額分をご追加で「Shirahama Meat Festival Buffet」への変更も可能です。
※営業時間外につきプールでの遊泳はできかねます。
※雨天等での中止による場合でもご返金はいたしかねます。予めご了承ください。
＜ご予約・お問い合わせ先＞
南紀白浜マリオットホテル TEL：0739-43-2600 URL： https://www.shirahama-marriott.com
マリオットホテルについて
マリオットホテルは、世界70以上の国と地域に615を超えるホテルおよびリゾートを展開し、ホスピタリティの在り方を進化させ続けています。「人を第一に考える」という理念はブランドのレガシーとして受け継がれており、滞在中を通じてお客様が深く大切にされていると感じられる体験の提供を目指しています。マリオット・ホテルは、心のこもったサービスを一貫して提供するとともに、快適でモダンな空間づくりや、日常を超えた価値ある体験を通じて、常に新たな基準を打ち立てています。世界中の旅行者のニーズや期待が進化する中で、同ブランドもまた進化を続けており、デザイン性とテクノロジーを融合した「Greatroom ロビー」や「Mobile Guest Services」などの革新を通じて、業界をリードしています。詳細は公式ウェブサイト（www.marriotthotels.com）をご覧いただくほか、Facebook、Xの@marriott、Instagramの@marriotthotelsでも最新情報をご確認いただけます。マリオットホテルは、マリオット・インターナショナルが提供するグローバル旅行プログラム「Marriott Bonvoy®」にも参加しています。本プログラムでは、多彩なブランドポートフォリオに加え、Marriott Bonvoy Momentsでの限定体験や、無料宿泊特典、エリートステータスなどの充実した特典を会員の皆様に提供しています。入会は無料で、詳細はmarriottbonvoy.comよりご確認いただけます。
本件に関するお問合わせ先
（本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先）
南紀白浜マリオットホテル セールス＆マーケティング課： 北原・海谷
TEL：0739-43-2600 E-mail： press@shirahama-marriott.com