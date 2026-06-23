【埼玉県初】濃厚クリームチョコバナナ！Candyappleイオンレイクタウン店にて2026年6月27日～8月31日の期間限定販売！

株式会社MARU6月27日～8月31日に販売する「チョコバナナクリーム」

Candyappleイオンレイクタウン店にて、2026年6月27日から8月31日までの期間限定で、

カップスタイルの「チョコバナナ」

を販売致します。

本商品は、濃厚なビターチョコレートをたっぷりまとわせたバナナを、食べ歩きしやすいカップスタイルで楽しめる夏限定スイーツです。



ひと口ごとに広がるチョコレートの濃厚ビターな甘さと、バナナのやさしい甘みが相性よく重なり、

暑い季節にも楽しみやすい一品に仕上げました。

日本で一番食べられてる果物がバナナと言う事もあり、近年原宿を中心に見た目にも華やかな

チョコバナナスイーツが注目を集めておりCandyapple原宿店でも大人気商品となっております。

今回、Candyappleイオンレイクタウン店でもそのトレンド感を楽しんでいただけるよう、毎朝市場から直送された新鮮なバナナを使用し食べやすさを意識した濃厚チョコバナナをお楽しみください。

毎朝 市場から直送された新鮮なバナナに濃厚チョコをたっぷりかける、クリーム無しでも美味しくお召し上がれます

チョコレートの濃厚ビターな甘さと、

バナナの自然な甘みを組み合わせた

王道スイーツです。



カップに入れて提供することで、

見た目のインパクトだけでなく、

食べ歩きのしやすさにもこだわりました。

また、夏の期間限定商品として、

気軽に楽しめるごほうび感を大切にしています。

友人同士でのシェアや、買い物・お出かけの

合間のスイーツとしてもおすすめです。

販売概要

商品名：濃厚チョコバナナ

販売期間：2026年6月27日～8月31日予定

販売店舗：Candy appleイオンレイクタウンkaze店

埼玉県越谷市レイクタウン4丁目2番地2

販売形式：夏の期間限定販売

今後について

今後も、Candyappleでは季節に合わせた限定スイーツや、

見た目にも楽しめる商品展開を通じて、

お客様に新しい楽しみ方を提案してまいります。