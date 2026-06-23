桧家住宅大津展示場として「リトル・ママフェスタ in 滋賀」に出展しました

株式会社日本中央住販株式会社日本中央住販は、FC加盟している桧家住宅として、2026年5月30日（土）にくさつシティアリーナで開催された「リトル・ママフェスタ in 滋賀」にブース出展しました。滋賀県では初開催となった同イベントには、2,809人が来場し、29社の企業が出展。多くの子育て世帯でにぎわう会場の中、当社ブースでは桧家住宅の特徴である全館空調を中心に、家族みんなが快適に暮らせる住まいづくりについてご案内しました。

「リトル・ママフェスタ」は、子育てに関わるご家族が楽しみながら学び、企業や地域とつながることができるファミリーイベントです。会場では、親子で参加できるステージイベントや体験コンテンツ、子育て応援企業によるブース出展などが行われ、終日多くのご家族でにぎわいました。

会場のくさつシティアリーナ

当社は、桧家住宅のブースとして参加し、住まいづくりを検討されるご家族に向けて、全館空調「Z空調」をはじめとした快適な住環境づくりについてご紹介。

リビングだけでなく、廊下や洗面室、トイレまで家全体の温度差を少なくする暮らし方や、子育て世帯にとって大切な室内の快適性、家事のしやすさ、省エネ性などについて、実際の暮らしをイメージしていただきながらご案内しました。

ブースには、これから家づくりを考え始める方から、住宅展示場の見学や具体的な相談を検討されている方まで、幅広いお客様にお立ち寄りいただきました。特に、夏場の暑さ対策や小さなお子様がいるご家庭での室温管理について関心を寄せられる方が多く、全館空調の快適性に対する注目度の高さを感じる機会となりました。

滋賀県で初めて開催された今回の「リトル・ママフェスタ in 滋賀」への出展を通じて、地域の子育て世帯の皆さまに、桧家住宅の住まいづくりや日本中央住販の取り組みを知っていただく貴重な機会となりました。

今後も日本中央住販は、奈良・京都・滋賀を中心に、子育て世帯をはじめとする多くのご家族に寄り添い、快適で安心できる住まいづくりを提案してまいります。

「まるっとしあわせ」をコーポレートメッセージとして、関わる全ての人々がしあわせになる暮らしを提供する日本中央住販グループ――地域社会への貢献と安心できる住まいを追求し続けるハート＆テクノロジーで躍進するリーディングカンパニー

1986年以来、住まいを通じて地域のお客様のしあわせを追求し続けてきた日本中央住販は、間もなく創業40周年を迎えようとしています。いつもその時代に即した最先端の技術と、常に先を見据えた行動力で地域の皆様に信頼と実績を積み上げてまいりました。今もなおそのチャレンジ精神を忘れることなく、あらゆる分野にアンテナを張り地域に貢献できる発想と想像力で邁進しております。「家」は快適に暮らすだけの建物ではなく、そこに住む人のライフスタイルをしあわせにする要素がなければなりません。住む人が心身ともに健康で、尚且つ地域や地球環境をも考慮した次世代にも通用する家づくりを追求し続けていくことが重要です。

そのためには家族が常に健康に恵まれ、笑顔の絶えないしあわせな家を提供し続けたいと考えています。家は人々の暮らしや生活の最も基本となる大切な拠点です。毎日が安心・安全・快適な暮らしを実現できる家づくりをお約束することで、しあわせをその地域全体へと波及させ、多くの人々にしあわせになっていただきたいと考えております。このように「体」「心」「地域(地球)」の3つの健康を目指すという「健康家族宣言」を掲げ、住むだけでしあわせになる家づくりを実現させる事が我々の使命なのです。これからも常にお客様の立場に立って、様々な問題解決と希望に満ちた未来を創造し地域社会に貢献していく所存です。日本中央住販は、地域の皆様の信頼を大切にし、共にしあわせになれる住まいのベストパートナーとしてこれからも歩み続けます。

株式会社日本中央住販グループ

■株式会社日本中央住販



本社所在地 ：奈良県奈良市法華寺町70-1



大阪本部 ：大阪府大阪市北区大深町4‐20 グランフロント大阪 南館 タワーA 22階



代表者 ：代表取締役社長 安井 利次



設立 ：1986年12月1日



資本金 ：8,000万円



宅建業免許 ：国土交通大臣（6）第5538号



建設業許可 ：国土交通大臣許可（般-4）第24519号



実績 ：4,275棟超 ※日本中央住販グループ2026年4月集計



：奈良県戸建分譲事業売上高ランキング14年連続第1位

※2025年8月東京商工リサーチ奈良支店調べ





■株式会社日本中央住販滋賀



所在地 ：滋賀県大津市におの浜4-7-7



代表者 ：代表取締役社長 谷手 二代



設立 ：2014年10月29日



宅建業免許 ：滋賀県知事(1)第3960号



建設業許可 ：滋賀県知事(般-6)第13304号





〈事業内容〉



新築一戸建分譲事業 /売買・仲介事業 /宅地造成事業 /注文建築事業 /リフォーム事業 /インテリア販売 /賃貸事業 /資産活用・マンション事業 /外食レストラン事業



公式ホームページURL ：https://home-ncj.co.jp/



会社案内デジタルブックURL：https://home-ncj.meclib.jp/ncjcompanyguide/book/index.html