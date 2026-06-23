小規模サーバー・VPS・エッジ端末向け監視運用代行サービス「Servwatch Managed」を提供開始

センシニクス合同会社

センシニクス合同会社は、小規模サーバー、VPS、クラウド上のLinuxサーバー、エッジ端末向けの監視運用代行サービス 「Servwatch Managed」 の提供を開始しました。

「Servwatch Managed」は、軽量な監視エージェントとSREの運用知見を組み合わせ、サーバーの死活監視、CPU・メモリ・ディスク使用率の監視、重要プロセスの監視、Slack・メール通知、月次レポートまでを一体で提供するサービスです。

監視ツールを導入しても、通知設計や障害時の一次切り分け、継続的な運用改善まで手が回らない小規模事業者・Web制作会社・ホスティング事業者を支援します。

背景：小規模環境ほど「監視はあるが運用されていない」課題がある

近年、クラウドやVPSの普及により、小規模なWebサービスや業務システムでもサーバー運用が必要になるケースが増えています。

一方で、専任のSREやインフラ担当者を置くことが難しい企業では、以下のような課題が発生しがちです。

- サーバーダウンにお客様からの問い合わせで初めて気づく- 監視ツールを導入しても、通知が多すぎて見られていない- CPU、メモリ、ディスク、プロセス監視の基準が属人化している- 障害の傾向や改善ポイントを振り返る仕組みがない- 夜間・休日の障害リスクに不安がある

「Servwatch Managed」は、こうした課題に対し、監視ツール単体ではなく、監視設計と運用改善を含めた月額型サービスとして提供します。

Servwatch Managedの特徴

1. 軽量エージェントによるシンプルな監視

対象サーバーに軽量エージェントを導入し、サーバーの稼働状況やリソース使用状況を継続的に監視します。

主な監視項目は以下の通りです。

- 死活監視- CPU使用率- メモリ使用率- ディスク使用率- ネットワーク状況- 重要プロセスの稼働状態

小規模VPS、AWS上のLinuxサーバー、オンプレミス環境、Raspberry Piなどのエッジ端末にも対応しやすい構成です。

外部にポート公開の必要がないMQTTエージェントにより、ファイヤウォール環境においても柔軟に対応します。

2. Slack・メール通知に対応

異常検知時には、Slackまたはメールで通知します。

単に通知を飛ばすだけではなく、通知が多すぎて見落とされないよう、対象サーバーやサービスの重要度に応じた通知設計を行います。

3. SRE視点の月次レポート

月次レポートでは、単なる監視結果だけでなく、以下のような運用改善に役立つ情報を提供します。

- サーバー稼働状況- リソース使用傾向- 障害・警告の発生状況- ディスク逼迫や負荷増加の兆候- 改善提案

「今すぐ大きな障害にはなっていないが、将来的に問題になりそうな箇所」を早期に把握できます。

4. 小規模事業者でも導入しやすい月額プラン

「Servwatch Managed」は、小規模事業者でも始めやすい月額制で提供します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37836/table/7_1_bc6504d6626e895d28977d05a99c8039.jpg?v=202606230152 ]

※ 価格は税別です。

※ 対応範囲、SLA、障害対応範囲は個別相談となります。

想定利用シーン

「Servwatch Managed」は、以下のような環境での利用を想定しています。

導入の流れ

- 小規模Webサービスを運営している企業- VPSや専用サーバーを複数台運用している事業者- Web制作会社が保守している顧客サーバー- 小規模ホスティング事業者- Raspberry Piやエッジ端末を複数台運用している企業- 専任インフラ担当者を置けない中小企業1. 無料相談

現在のサーバー構成、監視対象、困っていること、通知先などを確認します。

2. 初期診断

監視対象やリスクを整理し、最小構成で始められる監視プランを提案します。

3. エージェント導入

対象サーバーに軽量エージェントを導入し、通知ルールを設定します。

4. 運用開始

異常通知と月次レポートにより、継続的な監視運用を開始します。

サービス提供の狙い

サーバー監視は、ツールを導入するだけでは十分ではありません。

本当に重要なのは、

- 何を監視するか- どの状態を異常と判断するか- 誰に通知するか- 通知後にどう判断するか- 障害傾向をどう改善につなげるか

という運用設計です。

「Servwatch Managed」は、監視ツールの提供にとどまらず、SRE視点で小規模環境の運用改善を支援します。

大規模な監視基盤を導入するほどではないが、サーバー停止や障害検知の遅れを避けたい事業者に向けて、現実的なコストで監視体制を整えることを目指します。

今後の展開

今後は、Linuxサーバー監視に加え、エッジコンピューティングやIoTゲートウェイ向けの監視機能を強化していく予定です。

特に、Raspberry Pi、工場内ゲートウェイ、店舗設置端末、ネットワーク機器周辺の小型Linux端末など、従来の大規模監視サービスでは対応しにくい領域への展開を進めていきます。

サービス概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37836/table/7_2_5bec9d9bb86ed2934b445596cb63de68.jpg?v=202606230152 ]

本リリースに関するお問合せ先

センシニクス合同会社 営業チーム E-mail:sales@sensinics.co.jp

センシニクス合同会社

法人番号 5110003002985

設立 2014年5月20日

所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-13-6 サガミビル2F

代表者 村澤 徹

事業内容 センサ応用事業・ICTインフラコンサルティング