海外進出を支援する「TableBridge」が、「挽肉と米」台湾・台中店オープンに向けた実務を伴走サポート

株式会社オフィスフェリスタ

株式会社オフィスフェリスタ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石上隆巳）は、外食ブランドに特化した海外展開実行支援サービス「TableBridge（テーブルブリッジ）」を運営しています。この度、支援先のひとつである「挽肉と米」（創業：2021年）の新店舗、台湾・台中市店が2026年6月17日にオープンしたことをお知らせいたします。

「挽肉と米」は行列の絶えない人気ブランドとしての地位を確立し、日本国内で4店舗を展開しながら、積極的に海外市場へ進出しています。これに伴い急増する同社への国外ライセンスに関する問い合わせに対し、以下の実務をTableBridgeがサポートいたしました。

- 問い合わせに対する一次対応および情報収集- ライセンス条件の交渉代行- 現地視察への同行および言語面を含めたサポート- 「挽肉と米」の食体験を忠実に再現できる現地パートナーの選定

TableBridgeは、今後も「挽肉と米」の継続的な海外事業拡大、およびライセンスモデルによるグローバル展開に向けた実務をサポートしていきます。

■ まずはお気軽にお問い合わせください

「海外展開を考えているが、何から手をつけていいかわからない」「良いパートナーが見つからない」「過去、海外展開に失敗した経験がある」などといったお悩みをお持ちの飲食店経営者・事業責任者の皆様へ、TableBridgeが、貴社のブランドにマッチするグローバル戦略をご提案します。

まずは、貴社の展望と現状の課題をお聞かせいただくためのオンライン個別相談を随時受け付けております。

- お問い合わせ先： https://www.table-bridge.com/contact- 公式WEBサイト： https://www.table-bridge.com/

【会社概要】

社名：株式会社オフィスフェリスタ（Office Felicidad, Inc.）

代表者：代表取締役 石上 隆巳

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-23-12 茗荷原ビル3F

設立：2020年12月

事業内容：外食ブランドに特化した海外展開実行支援サービス「TableBridge」の運営