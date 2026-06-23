インヴェンティットの「ART PASS」が東京黎明アートルームのチケット販売システムとして導入されました

インヴェンティット株式会社

インヴェンティット株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木敦仁、以下インヴェンティット）が提供する、美術館・博物館向けチケット販売・会員管理サービス「ART PASS（アートパス）」が、東京黎明アートルーム（所在地：東京都中野区）のチケット販売システムとして導入されました。

＜アートとの出会いを、もっとスムーズに＞

東京黎明アートルームは、美を尊び・愛し・生かす空間の創造をめざし、日本画や書、工芸品をはじめとする多彩な文化財を所蔵・展示しています。

幅広い世代に向けた展示活動を行う中で、同館は来館者の利便性向上とチケット販売業務の効率化を目的として「ART PASS」を導入しました。今回の導入により、来館者は事前にオンラインでチケットを購入し、スマートフォンに表示される電子チケットを利用してスムーズに入館できるようになります。

また、窓口業務の効率化や混雑緩和にもつながり、来館者・施設双方にとって快適な鑑賞環境の実現を支援。チケット販売データを活用することで、今後の企画展運営や来館者サービス向上に向けた施策検討にも役立てられることが期待されています。

インヴェンティットならびに「ART PASS」は、今後も美術館・博物館のDX推進を支援し、文化施設における来館体験の向上と運営効率化に貢献してまいります。

＜「ART PASS」の特徴＞

「ART PASS」は、美術館・展覧会に特化したチケット販売サービスです。展覧会主催者様や美術館様、博物館様、その他関係者の皆さまの多様なニーズに対応できるよう設計されており、

- 時間指定チケットの販売- 予約日時の変更- 多言語対応- グッズ付きチケットの販売- メルマガ配信によるマーケティング施策

など、施設運営を支える機能を幅広く備えています。

インヴェンティットが培ってきたIoT・M2M・MDMの技術を活かし、システムを通じて利用者様の利便性向上を目指しながら、日々サービス改善に取り組んでまいります。

◆ART PASS 公式サイト：https://www.art.passes.jp/(https://www.art.passes.jp/)

◆ART PASS 公式X（Twitter）アカウント：https://twitter.com/ARTPASSofficial(https://twitter.com/ARTPASSofficial)

◆ART PASS 公式Instagramアカウント：

https://www.instagram.com/artpass_official/(https://www.instagram.com/artpass_official/)

◆ART PASS 公式Facebookページ：

https://www.facebook.com/profile.php?id=100093703038078(https://www.facebook.com/profile.php?id=100093703038078)

＜インヴェンティット会社概要＞

インヴェンティットは、リモート管理技術を核としたソリューションベンダーです。

デバイス管理サービスの企画・開発・販売を行う「mobiconnect」事業と、美術館・博物館向けチケット販売・入場管理サービス「ART PASS」事業など、IoTソリューションの企画・開発・販売を行っています。

＜心地よい「見守り」をあらゆる人に。人と機械がつながり、優しさあふれる世界をつくっていく。＞をVisionに、社会・企業課題の解決に貢献してまいります。

社名 ： インヴェンティット株式会社

東京本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目3番1号 新宿アイランドウイング5階

大阪オフィス：〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町16-1 Ｈ¹Ｏ梅田茶屋町804

設立 ： 2007年6月12日

資本金 ： 1億円

代表者 ： 代表取締役社長 鈴木 敦仁

URL ： https://www.yourinventit.com/(https://www.yourinventit.com/)

＜本件に関するお問い合わせ先＞

インヴェンティット株式会社 社長室 安部

お問い合わせフォーム：https://www.yourinventit.com/contact/form/