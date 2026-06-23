NEOWIZ 新作ゲーム『Wind Up Deadman』とグローバルパブリッシング契約を締結！

株式会社 NEOWIZゲームオン

株式会社NEOWIZ（本社：韓国 京畿道城南市、共同代表：金 承徹（キム・スンチョル）/蠔 泰根（ベ・テグン））では、SANENUTS STUDIO（セインナッツスタジオ、代表：チョン・クァンミン）が開発中の新作ゲーム『Wind Up Deadman（ウインドアップ デッドマン）』のパブリッシング契約を締結いたしました。

『Wind Up Deadman』は、80年代のアナログ記録メディアである「カセットテープ」をキーとして、”操作された記憶と隠された真実”をテーマにしたレトロフューチャーなナラティブCRPGです。

舞台はバイオ災害後の世界、人類は記憶を失い、砂漠に残されたコンテナタワーにあるカセットテープに記憶を記録することで生き延びています。

プレイヤーは、他人の記憶を読み取り、残すものを選別する者、主人公「ゼファー」として自らの過去を追い求めていきます。

これらの世界観・物語が、ピクセルアートグラフィックで描かれ、独特なレトロフューチャーが表現されています。

※CRPG：コンピューターロールプレイングゲーム

本契約は、長期に渡り世界中で愛されるIPを創造していく当社の活動の一環です。『Wind Up Deadman』は、異色とも言える世界観と深いナラティブ性（物語性）を持っており、世界中に愛される作品になり得ると判断いたしました。

当社はこれまで、『Skul』、『SANABI』、『shape of dreams』など優れたインディーゲームと出会い、世界中に提供してきました。

SANENUTS STUDIOについて

独創的な世界観と深いストーリーをベースに、RPGの楽しさを伝える韓国のゲーム開発会社です。

前作のモバイルRPG「メトロブロッサム」は、韓国の「Google Play Indie Games Festival 2021」でトップ10に選出されました。また、「メトロブロッサム」の13年後の話を盛り込んだスピンオフ小説「マルセコーヒー」も好評を得ました。

NEOWIZ コメント

今回出会うことができた『Wind Up Deadman』が持つ深い物語性とRPGの楽しみを、世界中のプレイヤーにお届けできることを嬉しく思います。

これからも、長期に渡り愛される作品を皆様にお届けできるよう、尽力していきます。

『Wind Up Deadman』※ゲーム画面は開発中のものです。『Wind Up Deadman』※ゲーム画面は開発中のものです。