2026年07月07日(火)｜面接から独り立ちまでのリアルな取り組みを公開！「外国人ドライバー戦力化部会」7月例会を開催／物流会社向け研究会「ロジスティクスプロバイダー経営研究会」

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本直行、以下「船井総研SC」）は、2026年7月7日(火)に、運送会社向けの研究会「ロジスティクスプロバイダー経営研究会」の「外国人ドライバー戦力化部会」7月例会を開催いたします。

本例会では、特定技能ドライバーの採用をいち早く実践した、「株式会社長野フロー」より立石勝氏を特別ゲスト講師としてお迎えします。採用の背景から面接・受入準備、教育、独り立ちまでのリアルな取り組みを公開し、制度説明だけでは分からない現場での苦労や成功のポイント、外国人ドライバーならではのマネジメント手法や外免切替や登録支援機関との連携など、受入企業が直面する実践的な課題への対応事例も紹介します。

■「外国人ドライバー戦力化部会」設立の背景

国土交通省の試算によると、物流業界における働き方改革や賃上げなどの国内対策が進む一方で、ドライバー不足の抜本的な解消には至っておらず、2029年には約28.8万人の人材不足が見込まれています。

こうした状況を受け、同省は特定技能制度を活用し、2024年度から2028年度末までの5年間で最大24,500人の外国人ドライバー受け入れ目標を掲げています。今後、外国人ドライバーの採用および育成は、運送事業の継続と持続的な成長を支える重要な経営戦略となると予想されます。

しかしながら、募集ルートの選定、面接、日本語教育、安全教育、さらには社内体制の整備や定着支援など、多くの企業が手探りで取り組んでいるのが実情です。

本部会は、外国人ドライバーの採用から教育、定着、そして中長期的な企業成長を支える中核人材としての育成までを体系的に学び、成功事例や課題解決策を共有することで、「外国人ドライバーが安心して長く活躍できる環境」を構築することを目的として設立されました。

■主要テーマ（活動内容）

本会では、以下の4つの項目を主軸に、具体的かつ実務的なノウハウを体系化して提供いたします。

１．採用戦略（特定技能制度の最新動向、募集ルート選定、選考手法など）

２．受入体制構築（入国前後の準備、生活支援、社内ルールの整備、日本人社員との関係構築など）

３．教育・戦力化（日本語教育、安全教育、業界用語教育などの仕組みづくり）

４．定着・マネジメント（コミュニケーション施策、評価制度、キャリア形成支援など）

■当日プログラム

【第一講座】ゲスト講座

テーマ：『現場実録！特定技能ドライバー入社から単独乗車までの1年間 ～受入企業が事前に知っておくべきこと～』

講師：株式会社長野フロー 安全・育成課 課長 立石勝

内容：特定技能ドライバーの採用をいち早く実践した運送会社の安全・育成担当者を特別ゲスト講師としてお招きいたします。面接や受入準備、独り立ちに至るまでのリアルな現場の取り組みや、外国人ドライバーならではのマネジメント手法、外部関係機関との連携など、実践的な対応事例を紹介します。

【第二講座】情報交換会

内容：各社から提供された成功事例や実践ノウハウ、現場で活用している資料など、生の情報を得ることができます。採用判断のポイントから受入体制の構築、教育・定着施策まで、外国人ドライバー活用の成功企業・失敗企業の事例を、たった半日で数十社分まとめて学ぶことができます。

【第三講座】船井講座

テーマ：『特定技能ドライバー受入における煩雑になりやすいポイントと打開策』

講師：船井総研SC チーフコンサルタント 梶原 拓馬

内容：複数の運送会社へのヒアリングを基に、採用から定着までの実践事例を共有します。受入企業が直面しやすい課題とその解決策、成功企業に共通する取り組みを整理し、自社で活用できるポイントをお伝えします。

■ 開催概要

日時： 2026年7月7日(火) 13:00～16:30

会場： 船井総研グループ 東京本社 サステナグローススクエア TOKYO（八重洲）

（東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー）

対象：

・将来を見据えた採用戦略を構築したい経営者・人事担当者の方

・特定技能ドライバー制度の最新動向を把握したい方

・外国人ドライバーの採用や教育、定着に課題を感じている方



詳細は、特設ページよりご確認ください ≫https://lp.sc.funaisoken.co.jp/butsuryu/foreigndriver/

■会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp

ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/