徳島で「子どもたちの個性に合わせた質の高い療育」にこだわる「くらすぴっつKids」が、家庭に寄り添う「3時間支援」と卒園後を支える「放課後等デイサービス」を同時スタート！

くらすぴっつ株式会社

■ 私たちが日々大切にしている、子どもたちへの「支援の質」

児童発達支援「くらすぴっつKids」がオープン当初から最も大切にしてきたのは、科学的根拠に基づいた「ABA（応用行動分析）」と「目標達成型アプローチ」による質の高い支援です。 単に時間をお預かりするだけでなく、小集団のなかでお子様一人ひとりの発達段階や特性に合わせたきめ細やかな個別プログラムを組むことで、子どもたちの「できる！」を一つずつ積み重ね、自信を育むサポートを行ってまいりました。

この日々の個別支援の積み重ねのなかで、保護者の皆様との対話を重ねることで、大きな成長を感じていただけることが増えたと同時に、ご家庭でのさらに一歩踏み込んだ困りごとや、将来への不安の声もいただくようになりました。

そこから、これまできちんと築いてきた療育の土台を活かしながら、より深くご家庭のサポートに寄り添い、お子様の成長を長く支えていくために、このたび「2つの新しい取り組み」を同時に開始することとなりました。未就学から学童期までをトータルでカバーする多機能型拠点としての新たなスタートです。

■ 新しい取り組み１.：これまでの個別アプローチを、生活スキルにも。食事トレーニングを導入した“3時間支援”（児童発達支援）

「食事中に座っていられない」「偏食が激しい」「トイレトレーニングが進まない」といった、毎日の生活に直結する悩みは、多くの保護者様が共通して抱えがちなものです。

これまでの2時間支援のなかでは、面談などで口頭のアドバイスをお伝えすることしかできませんでしたが、今回のリニューアルにより支援時間を3時間に拡大。実際にお昼ごはんを一緒に食べるなどの、生活場面での直接的なサポートが可能になりました。

食事トレーニングの導入： 食事中の姿勢、スプーンや箸の正しい使い方、偏食への対応など、お子様のペースに合わせた個別のアプローチを行います。

集団生活へ繋ぐ自立支援： トイレトレーニングや着替え、身支度など、園や学校などの集団生活で本人が困らないためのスキルを、実際の生活の流れのなかで練習します。

「教室での学び」を「お家での安心」へと繋げ、保護者の皆様の日常の負担を少しでも軽くすることを目指しています。

■ 新しい取り組み２.：環境の変化に負けない安心を。卒園後の「小学校の壁」を乗り越える放課後等デイサービスの新設

未就学期にせっかく自信やスキルを身につけた子どもたちも、小学校入学という環境の激変（小1の壁）に直面し、これまでの支援の環境が変わってしまうことで、自信を失ってしまうケースが少なくありません。

「子どもたちが持つ豊かな可能性を、環境の変化で挫折させたくない。一番多感で大切な時期まで、途切れずに寄り添いたい」という想いから、学童期をサポートする「放課後等デイサービス」を新たに併設しました。

幼少期から信頼関係を築いてきた先生たち、そして慣れ親しんだ場所で、小学校に上がってからも変わらず「ABA×選択理論」による一貫したサポートを受け続けることができます。

得意な支援の5つの柱：

ことば・認知の基礎づくり： 自分の気持ちを相手に伝えるための土台を築きます

集団生活への適応： 集中力や離席への適切なアプローチにより、指示の通りやすさを高めます

コミュニケーション力の向上： 自分の想いを適切に表現し、周囲とのトラブルを防ぐ練習をします

感情コントロールの習得： 多感な時期における、自分の気持ちとの上手な付き合い方を身につけます

自己理解と自己肯定感の構築： 自分自身を正しく理解し、社会のなかで自分らしく自信を持って生きていく力を育みます

■ 代表取締役：十川 夏来（そがわ なつき）のコメント

「私は、どんな子どもにも必ず無限の可能性があると信じています。そして、その可能性を伸ばすためには、子どもだけでなく保護者も安心して前を向ける環境が必要です。

日々の困りごとは小さなことのように見えて、ご家庭にとってはとても大きな悩みです。

だから私たちは、療育の質を大切にしながらも、その先にある日常生活や将来の自立まで支えられる場所でありたいと考えています。

障害の有無に関わらず、今目の前で困っている親子に寄り添い続けること。そして、一人でも多くの親子の未来への不安を希望に変えること。それが私たち、くらすぴっつの使命です。

代表取締役 十川夏来外観

内観１

内観２

内観３

簡易地図

■ 事業所概要・お問い合わせ先

施設名： くらすぴっつKids 藍住

所在地： 〒771-1211 徳島県板野郡藍住町徳命字元村146-11 愛日ハイツ101

お電話： 088-679-1146（受付時間：平日9:30～17:30）

公式LINE：https://lin.ee/pWZ4roI

Instagram：https://www.instagram.com/classpits.kids/