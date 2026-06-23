「株式会社ほけんの110番」創業20周年大感謝祭開催！

株式会社ほけんの110番

平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

株式会社ほけんの110番（本社：福岡県糟屋郡粕屋町、代表取締役社長：山本真一郎、公式サイト： https://www.e-hoken110.com ）は、2026年7月19日に創業20周年を迎えます。これもひとえに、日頃からご信頼を寄せてくださるお客様のおかげと感謝いたします。



弊社は、多くのお客様にご評価いただき「オリコン顧客満足度(R)調査 保険相談ショップ部門」において3年連続No.1を獲得するなど、安心してご相談いただける存在として成長してまいりました。これからも「生涯を通じてお客様を守り続ける会社」として、一人ひとりに誠実に寄り添い、豊かで安心できる人生設計に貢献してまいります。

そこで今回、皆さまへの感謝の気持ちを込て6月16日（火）から8月31日（月）まで「創業20周年大感謝祭」を開催いたします。ぜひこの機会に保険のことでお悩み、相談事がございましたらほけんの110番にご相談ください。皆さまのご来店をスタッフ一同お待ちしております

【開催期間】2026年6月16日（火）～8月31日（月）

【キャンペーン内容】

・ご来店、ご相談いただきアンケートにご回答いただいた方へ特典をプレゼント

・またご加入中の保険の証券番号下4桁で参加できる抽選会を実施。松阪牛など素敵

な景品が当たるキャンペーン

⇒キャンペーンの詳細はこちら：https://www.e-hoken110.com/lp/campaign/reserve.html

【会社概要】

社名：株式会社ほけんの110番

所在地：福岡県糟屋郡粕屋町仲原2763ナカムラビル2階

代表者：代表取締役社長 山本真一郎

設立：2006年7月19日

事業内容：保険代理業（生命保険・損害保険等）

◎本件に関するお問い合わせ先：

株式会社ほけんの110番カスタマーサービス

TEL：0120-110-895

E-mail：info@e-hoken110.com