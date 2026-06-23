【タカノフルーツパーラー】桃に魅せられる、シーズナルメニュー

株式会社タカノフルーツパーラー

株式会社タカノフルーツパーラー（代表取締役社長 高野吉太郎 本社東京都新宿区）は、7月1日より＜シーズナルメニュー 桃＞をご提供致します。年間を通して桃が一番美味しいこの季節に、桃の魅力をデザートにつめこみました。支店7店舗（新宿高島屋店・池袋東武店・京急上大岡店・JR名古屋高島屋店・横浜高島屋店・川越丸広店・アトレ吉祥寺店）と、新宿本店限定で仕立てを変え、ご用意しています。

ご提供期間はすべて7/1（水）～9月下旬を予定しています。

夏限定のプリン・ア・ラ・モード

ほろ苦いカラメルソースを合わせたプリンと、カットした桃を楽しめる一皿です。夏らしいマンゴーとパイナップルもカットして盛り付け、バニラアイスと桃のパルフェを添えました。

桃のデラックスプリン・ア・ラ・モード

税込\2970（本体価格\2700）

支店7店舗のみのご提供

ひんやりパフェで桃を味わう

新宿本店のパフェは、桃のシャーベットやグラニテ、ゼリーを重ねた中に、涼を感じるレモンサワークリームを合わせています。桃の皮も甘く煮ることでひとつのパーツとしてしのばせ、最後まで桃本体の味わいや香りを感じられるパフェです。（写真右）

支店7店舗では、ピーチのシャーベットやグラニテがさわやかに広がり、食べ進めるごとにピーチクリームのまろやかさとパッションピーチゼリーの華やかな酸味が広がります。最後の杏仁ゼリーのなめらかな余韻がアクセントとなります。（写真左）

＜新宿本店＞

桃のパフェ 税込\2530（本体価格\2300）

＜支店全店＞

桃のパフェ 税込\2420（本体価格\2200）

その他のメニューはこちら

＜新宿本店＞

桃のプレートデザート 税込\3410（本体価格\3100）

シーズナルトライフル 桃 税込\2200（本体価格\2000）※コーヒーまたは紅茶付

桃のワッフル 税込\2420（本体価格\2200）※コーヒーまたは紅茶付

桃のドリンクデザート 税込\1650（本体価格\1500）

桃のジュース 税込\1760（本体価格\1600）

カットフルーツ 桃 税込\2530（本体価格\2300）

＜支店7店舗＞

シーズナルトライフル 桃 税込\2090（本体価格\1900）※コーヒーまたは紅茶付

桃のワッフル 税込\2200（本体価格\2000）※コーヒーまたは紅茶付

桃のヨーグルトドリンク 税込\1540（本体価格\1400）

桃のジュース 税込\1650（本体価格\1500）