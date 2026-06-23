【この夏 那須で何する？】仙台や平塚で おなじみの「吹き流し」が那須に降臨！？本気の七夕祭りから、夏フェス・ビアガーデン！

1. 圧巻のスケール！「那須パラダイスヴィレッジの七夕」開催中

株式会社グローバルダイニングパサージュはフォトスポットとしても人気

那須パラダイスヴィレッジでは、現在「七夕祭り」を開催しています。

今年は当施設が ”本気” で手がけた鮮やかな 飾りつけが館内を彩ります。

見どころ１.：お客様の願いが夜空のようにきらめく「短冊飾り」

施設内各所に設置された笹の葉には、多くの皆さまからお寄せいただいた個性豊かな短冊がずらりと並び、心温まる空間が広がっています。

ご家族の健康を願うものから、お子様の可愛らしい夢まで、

皆さまの「本気の願い」が込められた短冊がずらりと並びます。

今年が記念すべき第1回目となるこの七夕飾り。

今後は那須の夏を告げる新たな風物詩となるよう、毎年皆さまの想いを繋ぐ大切な場所にしていきたいという願いを込めています。

この時期だけのノスタルジックで美しい景色をぜひご堪能ください。

施設内を彩る短冊見どころ２.：圧巻の300本超え！駐車場やパサージュを彩る「吹き流し飾り」第一駐車場エリアの吹き流し

東北の夏の風物詩として知られる豪華絢爛な「吹き流し飾り」が、那須パラダイスヴィレッジに登場！

広大な第一駐車場エリアだけでも300本以上の吹き流しが設置され、那須の爽やかな夏風に一斉になびく姿はまさに ここでしか見られない絶景。

さらに館内へと続くパサージュも色鮮やかな飾りで彩られ、一歩足を踏み入れた瞬間から、お祭り気分のワクワク感と、リゾートならではの開放感を同時にお楽しみいただけます。

ご家族や仲間とのドライブの目的地にもぴったりな、この夏立ち寄りたいフォトジェニックスポットです。

2. 【 7/18 解禁 】たくさん飲んで しっかり寛ぐ、開放的な「ビアガーデン」

今年も美味しいビールをご用意します！

7月18日（土）より、那須パラダイスヴィレッジの中庭にて 夏の風物詩・ビアガーデンがスタートいたします。

那須の爽やかで心地よい夜風が吹き抜ける中庭は、日常の喧騒を忘れさせてくれる圧倒的な開放感が魅力。

ライトアップされた幻想的な空間のなか、お気に入りの席で、大切な仲間やご家族とワイワイ乾杯の声を響かせる時間は格別です。

ドリンクはアルコール類だけでなく、お酒がNGな方やドライバーの方にも大好評のモクテルやノンアルコールメニューも充実のラインナップ。

飲める人も飲めない人も、みんなが主役になってリゾートの夜を満喫していただけます。

なお、こちらの中庭空間はワンちゃんの同伴OK。お散歩がてら ふらりと立ち寄ったり、愛犬仲間と一緒に集まったりと、大切なペットと一緒に夏の夜を賑やかに満喫していただけます。

2025年ビアガーデンの様子１.2025年ビアガーデンの様子２.【昨年も大好評でした】近隣の方も、飲んだ後はそのままホテルへ！

昨年も多くの方にお越しいただいた本イベントですが、実は「せっかくお酒をたくさん飲むなら、帰りを気にせずゆっくり過ごしたい！」と、近隣からお越しの方でも施設内のホテル「HOTEL PARADISO」へそのままご宿泊される方が続出いたしました。

今年もビアガーデン期間中の週末や、夏休みシーズンはホテルの混雑が予想されますので、ぜひお早めの事前予約を強くおすすめいたします！

大切な仲間や家族、そして愛犬と一緒に、たくさん飲んで、笑って、最高の夏のひとときを過ごしませんか？

HOTEL PARADISO 詳細・ご予約はこちらから

https://www.hotel-paradiso-nasu.com/

3.この夏、那須が音楽に染まる！注目の2大ミュージックイベント

今年の夏は、ジャンルの異なる2つの熱い音楽イベントが那須パラダイスヴィレッジを盛り上げます！

１. NASU BLOCK PARTY Back to '90-'00NASU BLOCK PARTY Back to '90-'00

【イベント概要】

『NASU BLOCK PARTY Back to '90-'00』

日時： 2026年7月4日（土） START 17:30～

出演アーティスト： DJ Mitsu the Beats

嶋野百恵・椎名純平・笠原瑠斗・MAHYA・JOHN NAKAYAMA TRIO

TICKET：前売券 (ADV) | \3,000 ／ 当日券 (DOOR) | \3,500 （税込 / All Tax Incl.）

※ ご入場時に、別途1ドリンクの購入が必要となります。

詳細・チケット購入はこちらから NASU BLOCK PARTY Back to '90-'00 | Peatix(https://npv-blockparty202607.peatix.com/)

２. NASU MUSIC FESTIVAL Vol.13 GAKU＆FRIENDS

ビアガーデン初日！NASU MUSIC FESTIVAL Vol.13 開催決定！

GAKU＆FRIENDS が那須を熱くする！

唯一無二のパフォーマンスで魅了する 実力派バンド【GAKU＆FRIENDS】！

2025年クリスマスディナーを彩った、あの極上のステージの感動と興奮が この夏、ふたたび那須にやってくる！

NASU MUSIC FESTIVAL Vol.13

【イベント概要】

『那須パラダイスヴィレッジ NASU MUSIC FESTIVAL Vol.13』

出演アーティスト： GAKU＆FRIENDS

日時： 2026年7月18日（土） START 18:30～

TICKET：\2,500 w / 1DRINK

18:30 ~ 19:00／19:30 ~ 20:00／20:30 ~ 21:00／21:30 ~ 22:00

※入れ替え制ではありません。お好きな時間からゆっくりとお楽しみいただけます。

詳細・チケット購入はこちらから https://npv-musicfes-vol13.peatix.com

■ 那須パラダイスヴィレッジ 施設概要

栃木県那須塩原市に2025年春オープン

宿泊施設と多彩なレストランを備えた複合施設

黒磯板室ICからすぐ。

那須ガーデンアウトレットに隣接した、自然豊かな環境で非日常の体験を提供します。

館内は、”パサージュ”や“路地裏”をイメージした空間で心躍る香りが漂い、異国の街並みを歩いている様な感覚を味わえます。

1階 12店舗のレストラン・ジェネラルストア

12店舗のレストランとジェネラルストアが集結したフードホール。

すべての店舗が臨場感あふれるオープンキッチンです。パンの焼きあがる光景、ハンバーガーのパテを焼いている音、焼きたてのフィナンシェの香ばしい香り・・・新鮮な食材を調理する手際よいプロの技を五感で体感いただけます。

2階 HOTEL PARADISO

宿泊施設「ホテルパラディソ」は全37室。那須の自然を感じながら多様な使い方が可能。館内は、ユニークな柄の壁紙が全面に施され、リゾート感と温かみを兼ね備えた遊び心溢れる空間。客室内は、一部屋ごとに異なる趣で、ナチュラルな素材を活かしたインテリアをお楽しみください。

那須パラダイスヴィレッジ（NASU PARADISE VILLAGE）

所在地 〒329-3121 栃木県那須塩原市鹿野崎字戸屋109番7

駐車場 150台以上

◆那須パラダイスヴィレッジ公式ホームページ https://www.nasu-pv.com/

◆那須パラダイスヴィレッジ公式 Instagram https://www.instagram.com/nasu_p_v/

◆ホテルパラディソ https://www.hotel-paradiso-nasu.com/

◆ホテルパラディソ公式 Instagram https://www.instagram.com/hotel_paradiso_nasu/

株式会社グローバルダイニング

株式会社グローバルダイニングは、「世界に喜びと健康を（Joy and Health to the World）」を存在意義（パーパス）として掲げ、国内外で46店舗のレストランを手掛ける。1973年の創業以来「権八」「カフェ ラ・ボエム」「モンスーンカフェ」など、多彩なブランドを展開し、料理や空間、サービスを通じてお客様に感動を提供する飲食業界のリーディングカンパニー。「食」を通じて人々の日常に特別な瞬間を届けるべく、革新的な挑戦を続けている。

公式HP：https://www.global-dining.com/